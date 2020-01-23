EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  8808  59
Материалы по теме:
Все про:брак (77) Укроборонпром (849) техника (622) БТР (155) Абромавичус (461) Згурец (4)

 "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец. ФОТО

"Лозовський ковальско-механічний завод" поставил на Харьковское конструкторское бюро машиностроения три первых корпуса для изготовления новой партии БТР-4. Но оказалось, что они пришли с браком.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, член правления "Лиги оборонных предприятий" Сергей Згурец.

"Частное предприятие "Лозовський ковальско-механічний завод" поставило на Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) три первых корпуса для изготовления новой партии БТР-4. Но оказалось, что они пришли с браком. На них есть трещины. Однако на непроваренной и потрескавшейся брони стоит клеймо военного представительства Министерства обороны, что с этими корпусами все в порядке. Честно говоря, это просто какой-то сюр", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Армия не получила 48 новых БТР-4Е из-за покупки "не той" стали, - Bihus.Info. ВИДЕО

"Напомню, что накануне нового года генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичус заявил, что совместно с Минобороны и при поддержке правительства, наконец-то, разблокировали контракт под государственные гарантии на поставку 45 БТР-4 для Вооруженных сил. Первые 12 БТР-4 уже поставлены, осуществлена ​​предоплата на ХКБМ в 125 млн грн, а само конструкторское бюро, которое находилось на грани банкротства, спасено усилиями новой команды концерна. Также было заявлено, что все БТР-4, и уже готовые, и последующие, будут производить из украинской брони марки "71". Однако первые новые корпуса из "Лозовой", которые на днях доставили в Харьков, имеют четко выраженные признаки брака. Это некачественная сварка, "не провар", как утверждают специалисты, брони - то есть, пустоты под тонким слоем металла, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями. И также трещины, которые скрываются под краской. Кроме этого, каждый из этих железных полуфабрикатов еще предстоит "допиливать напильником" с колоссальной потерей времени, чтобы сборочным командам ХКБМ можно было установить узлы и агрегаты", - детализировал Згурец.

Лозовський ковальско-механічний завод поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец 01
Лозовський ковальско-механічний завод поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец 02
Лозовський ковальско-механічний завод поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец 03
Лозовський ковальско-механічний завод поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец 04

Источник: https://censor.net.ua/p3171435
 
 
 Топ комментарии
 
під час війни таке вважається диверсією, та винні підлягають розстрілу
 показать весь комментарий
 
Дегредація кваліфікації... Наслідки навчання по смартфону в Ютубі.
 показать весь комментарий
 
Лозовский завод принадлежит депутату-жопоблоковцу Анатолию Гиршфельду....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дегредація кваліфікації... Наслідки навчання по смартфону в Ютубі.
 показать весь комментарий
 
 
нє просто всі зварювальники в яких руки ростуть з плечей на будівництві в інших країнах. А тут залишились рукожопи.
 показать весь комментарий
 
 
під час війни таке вважається диверсією, та винні підлягають розстрілу
 показать весь комментарий
 
 
Ситуація з власником сумніша, ніж ви вважаєте. Специфічний власник з антиукраїнськими поглядами. Випускає досить технологічну продукцію,але як то кажуть: "на хер мне надо для ВСУ изготавливать качественные изделия - и так сойдёт". А думаете военпред чего-то боится? Да наложить он на нас всех хотел в этой Лозовой.
 показать весь комментарий
 
 
Нет это друг Коломойского и рабиновица товарищ Гиршфельд, Анатолий Моисеевич Кстати входил в Опозиционный блок
 показать весь комментарий
 
 
Ой так таки это Анатолий Моесеевич делал!?
Тики хогошая бгоня,чего пгистали.
 показать весь комментарий
 
 
Ладно хренс ней со зрадой.
Вопрос ,как это частное предприятие выйграло тендэр,да и вообще,как попало в суб подрядчики?
 показать весь комментарий
 
 
Ответ простой - у нас больше никто в стране не делает броню, а шведскую броню в МО забраковали.
 показать весь комментарий
 
Хотя, наверное, правильнее было бы расширить или восстановить производство там, где танки пилят - прямо в Харькове.
 показать весь комментарий
 
Так Анатолий Моисееви без хлебушка останется так Беня с друзьями не может поступить!
 показать весь комментарий
 
 
Лозовский завод принадлежит депутату-жопоблоковцу Анатолию Гиршфельду....
 показать весь комментарий
 
 
Вы чего это антисимитизм тут разводите!?
 показать весь комментарий
 
 
Ну судячи по фамілії... Ще той шмат лайна
 показать весь комментарий
 
 
Кто то уже сидит? Может кого то к стенке поставили? Да нет. Пока не будет наказаний, будут преступления.
 показать весь комментарий
 
 
Предприятие национализировать. Собственников под трибунал с конфискацией.
 показать весь комментарий
 
 
а собственник при чем??
есть исполнители и отк с **********..)))
 показать весь комментарий
 
Собственник при том что его ОТК это пропустило! Пусть нанимает адекватных людей на адекватную зарплату!
 показать весь комментарий
 
он не нанимает персонал, не смешите
максимум директорат... )))
 показать весь комментарий
 
А кто нанимает?! Даже если так судить нанимает директора директор нанимает всех остальных.
 показать весь комментарий
 
Летела лопата.
Упала в болото.
Какая зарплата,
Такая робота!
 показать весь комментарий
 
Кстати да на ЛКМЗ с июня месяца зарплату не платят
"Лозовський ковальский-механічний завод" поставив на Харківське конструкторське бюро машинобудування браковані корпуси для БТР-4, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 5316
 показать весь комментарий
 
 
Кстати не мешало бы выяснить сколько там Зеизбирателей работает.
 показать весь комментарий
 
Судить не могу по ЛКМЗ но на другом харьковском заводе Гиршфельда а тобишь на подшипниковом Зебобиков где-то около 90% работает
 показать весь комментарий
 
Очень интересно
Директора и главного инженера привезти в окопы и заставить там под обстрелами картошку чистить 😀
 показать весь комментарий
 
а еще говорят что мастерство не пропьешь . это смотря как пить
 показать весь комментарий
 
это варят вручную?
неужели проблема купить автомат?
в смысле сварочный )))
 показать весь комментарий
 
"на непроваренной и потрескавшейся брони стоит клеймо военного представительства Министерства обороны, что с этими корпусами все в порядке"__________________________Петр Порошенко решил дать личные средства(20 миллионов) на залог для начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко_________________совпадение? не думаю...
 показать весь комментарий
 
 
Вы утверждаете, что лично Марченко клеймо ставил?
 показать весь комментарий
 
я утверждаю, что это делают в ведомстве которое возглавляет марченко. не утрируйте.
 показать весь комментарий
 
Люди вон броню не варят,а 36К мало.Даже потрахаться не могут.
А тут броню вари за три копейки.
Ага щаас!
 показать весь комментарий
 
Странно ,что нет карикатур на Гиршфельда.Дела на его машзаводах отвратительные.
 показать весь комментарий
 
 
Не тгогайте наше фсе!
Ви даже будку собачью не можете потгоить.
А Анатолий Моисеевич стагается,как может.
Фсе на благо обогоны!
 показать весь комментарий
 
Ну, попасть в эту трещинку пулей, затруднительно.
 показать весь комментарий
 
Раньше ответственную сварку проверяли рентгеном,участвовал институт Патона в разработке методов сварки.А теперь- на коленке, электродами с барабашки.Военприёмка пооперационная на заводе есть?
 показать весь комментарий
 
Это вообще не броневая сталь. Это грёбаный металлолом. Где сопромат и где металлооюведение вообще. Это вообще шо такое?6л
 показать весь комментарий
 
 
Гиршфельд кровососит Харьковскую область с конца 90х.Не слышал я ,что на его заводы очередь стоит на трудоустройство.Бизнесмен -шабашник,очковтиратель.Но это всё- таки лучше,чем ХАЗ и тыщи других заводов -призраков.Вообще по корпусам раньше и сам Малышева выступал и ХТЗ. Корпуса на МТЛБ из алюминия варил.Вероятно, он и сейчас бы делал бронемашины на гусходу.Там по крайней мере ответственный владелец-Ярославский.
 показать весь комментарий
 
 
Да-с ! Дожили....После того, как военпред подписал акт приёмки,формально к производителю претензий нет.Последний (сукин сын!) или человек случайный или сознательный враг. Какая предусмотрена ответственность для него нынче не известно, но 30 лет тому это было сурово.
 показать весь комментарий
 
 
А что вы там увидели на фото??? Я вот лично ничего не вижу. ИМХО на первом фото не трещина, а наплыв. На следующих тоже не понятно что. Где рентген фотки???? Только они могут показать что там со швом. Если так визуально, то можно и шпаклевочкой замазать и будет ровненько, только это ни о чем....
 показать весь комментарий
 
 
Может непрвар,а может быть варили без предварительного подогрева с последующим отпуском.Такие конструкции нужно после сварки загонять в специальные печи и более суток "греть" до 400 'с .Аэто дорого))))Вот и лопается броня!!!
 показать весь комментарий
 
Даже назвать проблему своими именами не могут.Скромно называют *Сюр*.Что от них хотите.В доле.А я назову.Коррупция и взятки.
 показать весь комментарий
 
опять буря в стакане
где вывод независимой экспертизы?
а ******* мы все горазды - так и передайте по инстанции
 показать весь комментарий
 
Все это говорит о квалификации оставшихся на заводе работяг сварщиков, а руководство уже ничего не может или не хочет с этим что-то сделать, да плюс такое направление, как металлообработка, видать утеряно надолго.
 показать весь комментарий
 
 
Не обязательно сварщики виновны.Могли попросту сыкономить владельцы шаражки на предварительном подогреве и "подогреве" после сварки.Нужно загонять конструкцию в печи и отжигать где-то больше суток.Это очень дорого.Если этого не делать,то при остывании возникнут напряжения и деформации которые просто порвут корпус или в по шву ,или в закалочной зоне.Кстати,эти же "спецы"натворили брака и в иракском заказе-сам видел Но то что броню пробьет пуля-это бред .А этот брак можно легко устранить так,что никто бы и не узнал.
и
 показать весь комментарий
 
Военпреда в сей БТР и на патрулирование прифронтовой зони...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх