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 15-летняя девушка погибла в результате наезда двух автомобилей на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 января около 7.00 в одном из сел Яворовского района Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса "Рено Трафик" 52-летний житель Городокского района, совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. От удара девушка упала на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль "Рено Сценик", которым управлял 66-летний житель Яворивского района.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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15-летняя девушка погибла в результате наезда двух автомобилей на Львовщине, - Нацполиция 01
15-летняя девушка погибла в результате наезда двух автомобилей на Львовщине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3171432
 
 
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як же шкода дитя.. співчуття рідним та близьким.
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дитина слухняна та правильна - переходила дорогу в призначеному місці
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Судя Збили на переході , бо тіло на зустрічній смузі. При ударі відкинуло Дитя не Винне , співчуття Рідним.
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дуже шкода, але ще більше шкода, що дитя не знало, що коли темно і машини назустріч, то вони толком нічого не бачать і яка вже різниця, хто винуватий.... не можна було йти їм під колеса. То є факт --частіш за все не стають машини на трасі перед переходами, особливо якщо позаду хтось за тобою.....
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.....два СТАРЫХ долбо.......ба убили ЧЕЛОВЕКА , а то и нескольких !!! а хотим чтоб НАСЕЛЕНИЕ Украины росло ((((((
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