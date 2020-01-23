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Все про:коррупция (7612) ОГА (1574) Одесса (5877) СБУ (14269)

 Чиновники одесской ОГА разворовали 1,6 млн грн под видом хоззакупок. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила факт хищения средств государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации через коммунальное предприятие облсовета.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновники присвоили почти 1,6 млн гривен при проведении закупки товаров для нужд департамента. Государственные средства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами. Сделка реализовывалась с задействованием чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета Одесской области.

В ходе проведенных следователями СБУ обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.

Чиновники одесской ОГА разворовали 1,6 млн грн под видом хоззакупок 01
Чиновники одесской ОГА разворовали 1,6 млн грн под видом хоззакупок 02

Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3171430
 
 
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За такі дрібниці вже мають саджати? Чи лише розслідувати?
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то ж треба їх пожурити, сказати "ну-ну-ну, так не можна!"
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А Шалигайло за задницю взяли? Там без цьго "керівника" навряд чи обійшлось. А після призначення Куцого , просто розквітло. В цій структурі повязано все. Всіх хто не хотів бути причетним до "схеми" крадіжок позвільняли, і на керівні посади були призначені "свої" колишні "мєнти" та друзі. Таке враження , що Зеленський віддав Одесу та область на відкуп крадіям. Нічого не змінилось після зміни влади. Кивали що крадуть при Порошенко, а зараз прийшли нові "голодні" і крадуть не мішками , а вагонами.
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МОЖЕТ УЖЕ САЖАТЬ НАЧНЕТЕ? ГДЕ РЕШЕНИЕ СУДОВ?
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