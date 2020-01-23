EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Фоторепортаж, За рубежом
  866  12
Все про:Ельченко (260) консульство (375) США (16064)

 В Филадельфии открыли почетное консульство Украины, - посольство. ФОТОрепортаж

В День Соборности Украина открыла свое почетное консульство в Филадельфии, штат Пенсильвания, одном из крупнейших городов восточного побережья США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в США.

В официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины в США Владимир Ельченко, генконсул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов и представители украинской общины Америки.

Почетным консулом Украины в Филадельфии стала Ирина Мазур, общественный деятель, профессиональный юрист, член совета директоров организации Razom for Ukraine и вице-президенткой Украинской федерации Америки

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Акции памяти жертв Голодомора прошли возле диппредставительств РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе

В Филадельфии открыли почетное консульство Украины, - посольство 01
В Филадельфии открыли почетное консульство Украины, - посольство 02
В Филадельфии открыли почетное консульство Украины, - посольство 03
В Филадельфии открыли почетное консульство Украины, - посольство 04
В Филадельфии открыли почетное консульство Украины, - посольство 05
В Филадельфии открыли почетное консульство Украины, - посольство 06
В Филадельфии открыли почетное консульство Украины, - посольство 07
В Филадельфии открыли почетное консульство Украины, - посольство 08

Источник: https://censor.net.ua/p3171404
 
   
 Топ комментарии
 
москалю, ти ж в курсі, що зараз тобі прилетить мухобойкою по пискові ?
 показать весь комментарий
 
Не старайтеся: москалі слову "писка" надають зовсім іншого забарвлення.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Проте зеленських тепер скаже, що це його заслуга
 показать весь комментарий
 
москалю, ти ж в курсі, що зараз тобі прилетить мухобойкою по пискові ?
 показать весь комментарий
 
 
в нас нема господарів.
а в тебе є.
ти ж кріпосна тваринка, жалкій раб і прєзрєнний смєрд ..
 показать весь комментарий
 
Не старайтеся: москалі слову "писка" надають зовсім іншого забарвлення.
 показать весь комментарий
 
 
Неплохой такой домик. Не меньше 100 тысяч баксов должен стоить. Хотя стены снаружи не мешало бы подремонтировать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх