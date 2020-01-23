 В Филадельфии открыли почетное консульство Украины, - посольство. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в США.
В официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины в США Владимир Ельченко, генконсул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов и представители украинской общины Америки.
Почетным консулом Украины в Филадельфии стала Ирина Мазур, общественный деятель, профессиональный юрист, член совета директоров организации Razom for Ukraine и вице-президенткой Украинской федерации Америки
а в тебе є.
ти ж кріпосна тваринка, жалкій раб і прєзрєнний смєрд ..