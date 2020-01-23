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 Зеленский начал рабочий визит в Израиль, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Государство Израиль, где примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.

"Президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", – говорится в сообщении на сайте президента в четверг утром, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Будет возможность в Израиле - обсудим с Путиным обмен пленными, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский начал рабочий визит в Израиль, - ОП 01
Зеленский начал рабочий визит в Израиль, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/p3171401
 
 
 Топ комментарии
 
звичайно.
ганьбить нас на весь світ.
так само як арахамія мило базікав з кацапами мовою окупанта.
гидую ними !
дуполизи "!
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Нетаньяха наверное напрягся. Но зе надо на паску ехать, впервые может не загорется благодатный вогонь Зеленский начал рабочий визит в Израиль, - ОП - Цензор.НЕТ 9524
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уже скоро - на 9 мая..
интересно,колорадку на мавзолее оденет,или нет ?
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ЗЕлене лайно зганьбилося в Давосі. Хто б сумнівався...

"Кожному інвестору, який приведе в Україну понад $100 млн, ми надамо персонального менеджера, який розмовляє 5 мовами і 24/7 буде з вами працювати"
ЧТО ТЫ, BLYAD' , НЕСЕШЬ?!
А каждому, кто инвестирует больше $1 млрд, вы даете персонального прокурора и судью?
Вы *********?!
Это говорит человек, который ради пиара СН перед выборами, на ровном месте, организовал травлю Криворожстали!
И ВЫ РЕАЛЬНО ДУМАЕТЕ, ЧТО МЕНЕДЖМЕНТ ЭТОЙ КОМПАНИИ ОБ ЭТОМ НИКОМУ НЕ РАССКАЗАЛ??
Вы реально думаете что никто не видит, как Коломойский выигрывает суды у всех подряд?
Владимир Александрович, вам забыли сказать, что иностранные инвесторы - это не аудитория 1+1.
Там люди думать умеют.
Они не смотрели сериалы для быдла"Слуга Народа" и "Сваты".
Позорище.
Mark Savchuk



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Зеленського не відпустили, а модератор Форума, посадив його поряд, і почав задавати питання.
Чотири дуже простих, без підколок та складностей питання.
І тут я зрозумів, що все, що було перед тим - це було ще не зовсім соромно...
Т.Чорновіл

-------------------
ВОНО в Давосі....Після такої провальної промови, інвестиції просто «поллються» в Україні....
Ведучий Форума, просто стібеться із Зеленського своїми правильними питаннями.
А від ЗЕбіла - жодної відповіді про реформи.
Жодної відповіді про роботу нового уряду.
Жодної відповіді на поставлені питання.
Всій делегації в Давосі можна просто їхати назад до Києва.
З піджатими хвостами...
Vavlud Vav

Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю, - ОП - Цензор.НЕТ 5741

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2916761.html



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я очень надеялся на Зеленского,
надеюсь и сейчас, но считаю,
что он поступил как подонок,
но у него есть шанс помножить
на ноль авакова, иначе Вова лох,
как и «мы»
пусть Всевышний не оставит его
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его выбрали, чтоб петеньку посадить.
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Жидокацап Зелебенський поїхав до евреїв, але стоятиме на колінах перед Путлером!
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