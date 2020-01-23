 Зеленский начал рабочий визит в Израиль, - ОП. ФОТОрепортаж

"Президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", – говорится в сообщении на сайте президента в четверг утром, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

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