 Украинский воин Николай Сорочук погиб на Донбассе 22 января от рук российских наемников. ФОТО

Как переддает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Луцкой районной государственной администрации.

"Сегодня, когда мы отмечаем историческое событие воссоединения земель украинского государства, от пуль захватчика гибнут наши современники. Молодые ребята отдают самое ценное - свою жизнь. Они стоят на страже покоя каждого из нас, защищают нашу Соборность, отстаивают территориальную целостность и независимость Родины ...

И именно сегодня, 22 января 2020 года, в День Соборности Украины, от пули снайпера погиб Николай Сорочук, житель села Лище Пидгайцевской объединенной территориальной общины.

Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал Николая.

В наших сердцах, в сердцах украинце, он будет жить вечно - Герои не умирают! Слава Украине! Героям слава! "- говорится в сообщении.

Более подробная информация, а также дата и время прощания будут сообщены дополнительно.