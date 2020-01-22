 МИД начал подготовку визита Макрона в Украину. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД Украины в Facebook.

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Франции в Украине Этьен де Понсен обсудили подготовку к официальному визиту президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину.

"Во время встречи Заместителя Министра Василия Боднара с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет – подготовка официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину", - сообщает МИД.

Как сообщалось, 11 января в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона посетить Киев.

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