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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Боднар (68) МИД (5268) Франция (2174) Макрон (378) Понсен (14)

 МИД начал подготовку визита Макрона в Украину. ФОТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Украину с официальным визитом в 2020 году. Диппредставительства Украины и Франции начали подготовку визита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД Украины в Facebook.

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Франции в Украине Этьен де Понсен обсудили подготовку к официальному визиту президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину.

МИД начал подготовку визита Макрона в Украину 01

"Во время встречи Заместителя Министра Василия Боднара с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет – подготовка официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину", - сообщает МИД.

Как сообщалось, 11 января в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона посетить Киев.

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Источник: https://censor.net.ua/p3171317
 
 
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шо там готовити - взяв лижі на Буковєль, а там людим діліжансом в будь-яку точку планєти візіт-сюрпріз ко смєртному одру султана
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Нах цей путіноідний жабоід тут потрібен ?
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