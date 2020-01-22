 Украина добилась от Малайзии отмены смертного приговора для своего гражданина Золотарева, парень уже прилетел на Родину, - Денисова. ФОТО

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

По ее словам, Золотарев в апреле 2017 года согласился доставить, по просьбе незнакомых людей, чемодан с вещами из Бразилии в Лаос (Малайзия). В аэропорту города Куала-Лумпур он был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд города Ша-Алам приговорил Золотарева к смертной казни через повешение.

"Сразу после вынесения приговора ко мне обратился отец Романа за помощью - началась борьба за судьбу нашего гражданина. Были проведены телефонные разговоры с консулом Посольства Украины в Малайзии, подготовленные письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца. Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву было отменено", - написала Денисова.

Украинский омбудсмен сообщила, что Золотарев уже вернулся в Украину и встретился с отцом.

Отмечается, что Роман Золотарев является экс-участником шоу "Х-фактор" и "Битва хоров". До заключения он занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки.

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