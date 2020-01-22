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Все про:Денисова (553) смертная казнь (83) Малайзия (77)

 Украина добилась от Малайзии отмены смертного приговора для своего гражданина Золотарева, парень уже прилетел на Родину, - Денисова. ФОТО

Омбудсмен Людмила Денисовой заявила, что украинцу Роману Золотареву, который был приговорен в Малайзии к смертной казни, отменили приговор. Парень уже прилетел в Украину.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

По ее словам, Золотарев в апреле 2017 года согласился доставить, по просьбе незнакомых людей, чемодан с вещами из Бразилии в Лаос (Малайзия). В аэропорту города Куала-Лумпур он был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд города Ша-Алам приговорил Золотарева к смертной казни через повешение.

Украина добилась от Малайзии отмены смертного приговора для своего гражданина Золотарева, парень уже прилетел на Родину, - Денисова 01

"Сразу после вынесения приговора ко мне обратился отец Романа за помощью - началась борьба за судьбу нашего гражданина. Были проведены телефонные разговоры с консулом Посольства Украины в Малайзии, подготовленные письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца. Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву было отменено", - написала Денисова.

Украина добилась от Малайзии отмены смертного приговора для своего гражданина Золотарева, парень уже прилетел на Родину, - Денисова 02

Украинский омбудсмен сообщила, что Золотарев уже вернулся в Украину и встретился с отцом.

Отмечается, что Роман Золотарев является экс-участником шоу "Х-фактор" и "Битва хоров". До заключения он занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки.

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Источник: https://censor.net.ua/p3171265
 
 
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Столько уже историй, про "попросили перевезти через границу" - ну как можно на такое покупаться?
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.. хотя, до сих пор есть болваны, не знающие про "мама я попал в милицию, срочно нужно заплатить"
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ЦЕНЗОР, не стыдно ? В статье куча орфографических ошибок.
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У нас свобода слова - кто что хочет, то и пишет.
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Есть чудный фильм - "Идиократия". С такой свободой слова он станет у нас явью.
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В Ураине зебилократия, а это намного хуже!
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"Бангкок-Хиллтон" он, явно, не смотрел
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Скорее всего за торговлю наркотиками... и нахер он тут нужен такой или ментам такие кадры очень ценны?
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Якщо допомагав везти наркотики, то його не жаль. Але зверніть увагу, що його відпустили мусульмани. Українці би його у такому випадку не відпустили.
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Наркоту вводить в Малайзию- чревато. Повезло Золотареву. Осень повезло. Считай, второй раз родился.
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Хтось вірить в те, що цей чувак не знав про те що він перевозить? Особливо подобається "на прохання незнайомих людей". )))
Від петлі вберегли, то добре, але термін отримати він повинен.
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