EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  3454  38
Все про:Киев (18464) майдан (3992) революция (1310) шествие (113) Богачук Олег (967) преступления против Майдана (80)

 В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Центральными улицами Киева прошло шествие в память о первых погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Видео Олег Богачук

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 01

Отмечается, что люди таким образом почтили память Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Юрия Вербицкого и других участников Революции Достоинства, погибших во время протестов в центре Киева в январе 2014 года.

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 02

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 03

Как пишет "Интерфакс-Украина", около сотни людей прошли колонной от Майдана Независимости до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Участники акции собралась около Лядских ворот на Майдане Независимости, прошли по Крещатику до Европейской площади, после чего направились вверх по улице Грушевского.

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 04

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 05В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 08

Далее состоялось возложение цветов и панихида у места гибели Сергея Нигояна и Михаила Жизневского на улицеГрушевского.

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 07

Участники шествия принесли с собой портреты погибших протестующих, национальные флаги Украины и бело-красно-белый флаг Беларуси (в 1918-1919 и в 1991-1995 гг) с гербом Погоня. Люди развернули баннер с надписью "Небесная сотня - герои не умирают".

В Киеве прошло шествие в память о первых погибших на Майдане 08

Правопорядок, сопровождение и перекрытие дорог организовывали около десятка полицейских. Акция прошла мирно, конфликтов и противостояний не было.

Фото, видео - Олег Богачук

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3171259
 
 
 Топ комментарии
 
У кого як, але найперший майданівський шок - це смерть Мігояна. В мене до цих пір його обличчя перед очима. Вічна пам"ять нашим борцям!
 показать весь комментарий
 
Про ценности....
Одни вспоминают Героев, Соборность, а другие катаются по Давосам.....
П.С. Ему не только "какая разница", но и по барабану!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У кого як, але найперший майданівський шок - це смерть Мігояна. В мене до цих пір його обличчя перед очима. Вічна пам"ять нашим борцям!
 показать весь комментарий
 
 
Хочу знати, яке падло обрало його на роль сакральної жертви. Хочу, щоб те падло відповіло перед нами.
 показать весь комментарий
 
не те падло, що в дзеркалі перед тобою?
 показать весь комментарий
 
 
можливо господар тварини, яка мені написала?
 показать весь комментарий
 
у вас, лишнєхромосомних, лише господарі-царі та кріпаки-холопи в черепках; інших станів в суспільстві ви і не знаєте.
 показать весь комментарий
 
 
Зміни платівку, тварино. Твої жидівські манси не проходять )
 показать весь комментарий
 
Я была на похоронах Сережи 26.01.2014. Учителя из его школы говорили, как пытались СБУ-шники Януковича сделать из него террориста ИГИЛа. А все люди говорили, как о добром, честном человеке, им даже зацепиться было не за что.
 показать весь комментарий
 
Про ценности....
Одни вспоминают Героев, Соборность, а другие катаются по Давосам.....
П.С. Ему не только "какая разница", но и по барабану!
 показать весь комментарий
 
 
почему вы не наполняете свою пустую голову чем то полезным?
 показать весь комментарий
 
 
О! Ще один поціновувачів Гончарука і Зєлєнского! На відміну від вас я заповняю. Але не голову, пам'ять. Вірю, що вам заповнити не вийде, бо у вас у голові - зелена вата.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы у вас была Голова, а не набор штампов, вы бы не писали, что я за Зеленского и Гончарука.
 показать весь комментарий
 
Я ж кажу, що мої інтереси з вашими не співпадають. 😏 У Ваших інтересах протистаяити Зєлєнского Гончаруку. 😜
 показать весь комментарий
 
 
У Ваших інтересах протистаяити Зєлєнского Гончаруку.

Откуда эта информация в вашей голове? Где я писал про Гончарука, пруф есть?
 показать весь комментарий
 
Определитесь:
1. Ще один поціновувачів Гончарука і Зєлєнского!
2. У Ваших інтересах протистаяити Зєлєнского Гончаруку.
Вы выдали про меня 2 противоположные идеи. Вы Человек или бот?
 показать весь комментарий
 
а, Борода, это ты? Все, к тебе вопросов нет, ты со справкой и бородой, я знаю.
 показать весь комментарий
 
😁 Я ж пишу - вата в голові. 😁 Якщо хоч колись у жит і у мене була борода, то у тебе замість носа на обличчі хрен! 😂
 показать весь комментарий
 
 
а по делу есть что ответить или только "сам дурак"?
 показать весь комментарий
 
Плюс День Соборности, плюс Израиль! ЗЕбильный лохторат по поводу всех зашкворов уже тихо шепчет--"ну он еще молодой, почти мальчик, еще учится, не все понимает, но старается, надо подождать..."
 показать весь комментарий
 
 
надо было остаться в Украине и в потолок смотреть, в память об убитых?
 показать весь комментарий
 
 
А це взагалі цинічно. То ви зараз у стелю дивитись? А Зєлєнскому, як главі держави, личило б вшанувати одне з найбільших і знакових св'ят цієї Держави. Просто з того, що роб ться, видно його пріоритети. Серед нихдербаяи Україна немає. Про Майдан Мовчу, бо вже всім зрозу вло, що Зєля за антимайдан.
 показать весь комментарий
 
 
Приятно видеть на Крещатике БЧБ-стяг з Пагоней!
 показать весь комментарий
 
 
власти и есть убийцы и те и эти . Ну Путлер само собой в доле .
 показать весь комментарий
 
Сегодня в Киеве вспоминают об объединении УНР и ЗУНР, а также о первых жертвах на Майдане. А зельцман, хронически непереваривающий Украину и ее Героев, убежал от этого всего на свою истерическую родину, чтобы не светится среди гоев, и заодно доложить своему фюрреру о проделанной работе по капитуляции Украины.
 показать весь комментарий
 
 
А може уже пора начинать серьёзно работать, а не "шествовать" с плакатиками и для этого перекрывать целые улицы?
Не шествие - то митинг. Не митинг - то акция. Не акция - то ещё какая-то херня... Наша страна полностью перестала работать(трудиться). Она - то боевые мантры выкрикивает на площадях своих городов, то гимны спивает.
У нас культ карго. Мы ждём когда Запад нас засыпет ништяками. Мы ж ему присягнули(!), теперь имеем право ждать и требовать.
Шо, у нас всё по другому?
 показать весь комментарий
 
Это и есть работа для многих. Но сейчас холодно, поэтому предпочитают работать в интернете.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх