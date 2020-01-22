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Все про:алкоголь (1528) контрафакт (199) Одесса (5875) СБУ (14269)

 7,2 тыс. литров контрафактного алкоголя на сумму 1,3 млн грн изъяли в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия тенизации экономики Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе противоправный механизм по минимизации платежей в государственный бюджет за нелегальную продажу алкогольных подакцизных товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы обнаружили в областном центре и области 7 складских помещений, где хранились фальсифицированные алкогольные напитки. Злоумышленники реализовывали продукцию под видом торговых марок известных брендов с поддельными марками акцизного сбора.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 7,2 тысячи литров контрафактной алкогольной продукции на 1,3 млн грн и блокировали поступление в сеть розничной торговли опасного для жизни и здоровья граждан алкоголя.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 199 (хранение с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

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7,2 тыс. литров контрафактного алкоголя на сумму 1,3 млн грн изъяли в Одессе, - СБУ 01
7,2 тыс. литров контрафактного алкоголя на сумму 1,3 млн грн изъяли в Одессе, - СБУ 02
7,2 тыс. литров контрафактного алкоголя на сумму 1,3 млн грн изъяли в Одессе, - СБУ 03
7,2 тыс. литров контрафактного алкоголя на сумму 1,3 млн грн изъяли в Одессе, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3171255
 
 
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А кто решил,что это контрафакт,есть результат экспертизы и решение суда или просто подчиненные поздравителя цуркиса сами себе эксперты и сами всем судьи?
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Немає ніякої експертизи. Іноді спист такий якісніший від заводського. Все залежить з якою водою його будуть змішувати під горілку. Це в інших містах, а в Одесі переважно спирт із Придністров*я, там працює для України до десятка спиртозаводів. Є, що із дерева (тирси), а є що із гною, говяжого гною. Хто не розуміє, то говна. А потім одесити і їх гості п*ють цю гидоту із красивих бутилок із яскравими етикетками. А хто пропускає спирт звідки? Буз таможні і прикордонників, аж ніяк.
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Это для продвинутых! Быдло73 вообще гасит разведенный спирт из 5л пластика по 200-250 грн. Китайский, убивает остатки разума, и с этим никто не борется, пьют уже 2 года, под крышей рюкзАкова- не удивляемся результатам на выборах.
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