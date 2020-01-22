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 Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления ГБР г. Николаеве совместно с Николаевским управлением ДВБ Нацполици и прокуратурой Николаевской области разоблачили организованную преступную группу в составе полицейского и четырех гражданских лиц, которые наладили незаконное производство, хранение и сбыт амфетамина (ч. 3 ст . 307 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский Управления патрульной полиции в Николаевской области осуществлял "прикрытие" противоправной деятельности группы лиц, занимавшейся изготовлением амфетамина. Кроме того, патрульный покупал психотропное вещество для собственного употребления и дальнейшего распространения среди своего окружения, в том числе сотрудников полиции.

В результате обысков по местам незаконного производства психотропов и проживания участников группировки изъяты амфетамин и значительное количество оружия и боеприпасов.

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Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 01
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 02
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 03
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 04
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 05

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Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 06
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 07
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 08
Правоохранители в Николаеве разоблачили наркогруппировку, которую крышевал патрульный 09

Неотложные следственные действия продолжаются. Два человека задержаны, решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3171248
 
   
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обычный патрульный мог бы управлять целой страной!
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Та в том николаеве можно всех сажать .
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патрульный крышевал часточку наркобизнеса
другие другие часточки
потом сносят в кучу
от кучи выше
это только звено большой цепочки
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Нічого дивного не відбувається, деградація аваківської падалі у вигляді патрульної поліції здійснюється шаленими темпами. На всіх стовпах розташовані оголошення щодо вступу в лави цієї ганебної установи. Реклама з танцями та інші дебільні виходки ОЗУ під назвою патрульна поліція. Поміняйте сабакова, психічно неврівноваженого Жукова і все поміняється. Їм вигідна корумпована поліція..
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молодці, запхайте ту гидоту цій четвірці у горлянку та скотчем заліпить її!!!!
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Обов*язково, де вилучаються наркотики, то має бути граната. Це якісь слова синоніми -наркотіки і граната. А де терористи? де диверсанти? Їх в місті кишить. А нарокотики у кожному дворі і у кожній аптеці.
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