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 Два боевых гранатомета обнаружил житель Житомира в мусорном баке. ФОТО

В мусорном баке на окраине Житомира были найдены два не отстрелянных противотанковых гранатомета РПГ-26.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

20 января на спецлинию "102" поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц областного центра двух гранатометов: заявитель рассказал, что в мусорном баке на окраине Житомира заметил нестандартный пакет, а когда развернул его, увидел там гранатометы.

Для проверки информации на место происшествия выехали патрульные, а затем и специалисты взрывотехнической службы ГУНП и следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции.

Два боевых гранатомета обнаружил житель Житомира в мусорном баке 01
Два боевых гранатомета обнаружил житель Житомира в мусорном баке 02

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После осмотра находок выяснилось, что в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26. Боеприпасы были изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3171225
 
 
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Патриоты решили избавиться от добра пока не поздно. Не нести же такие сувениры в полицию.
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та "викинули" комусь передати, та не той знайшов. передача не состоялась. бомж уліз у цепочку.
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В это время СБУ ловит жуликов в мэриях...
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а уголовное дело на кого состряпали ? на бомжа который нашел ? )))
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