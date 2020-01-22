EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  880  5
Все про:госреестр (57) Ривне (317) СБУ (14262)

 Госисполнитель в Ривном за взятку удалял данные из баз Минюста, - СБУ. ФОТО

В Ривном сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды должностное лицо городского отдела Государственной исполнительной службы.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что за денежное вознаграждение старший государственный исполнитель способствовал гражданам в закрытии исполнительного производства и удалял сведения о задолженности из автоматизированных систем Министерства юстиции Украины.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения от участника исполнительного производства части взятки в размере 18 000 гривен за отмену запрета на выезд за границу.

Госисполнитель в Ривном за взятку удалял данные из баз Минюста, - СБУ 01

Смотрите также: Нарколабораторию с ежемесячным оборотом более 1 млн грн разоблачили на Житомирщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/p3171218
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
какая то обшарпаная ретро-контора.. можно "12 стульев" снимать..
 показать весь комментарий
 
Вот молодец, вот красавец - или голь на выдумки хитра!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх