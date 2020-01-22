 Сорос встретился в Давосе с "настоящими соросятами" из Украины. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор Международного фонда "Видродження" Александр Сушко, передает Цензор.НЕТ.
"True соросята и Сорос. Состоялась мотивационная встреча филантропа Джорджа Сороса с лидерами одного из его старейших и лучших фондов - Международного фонда "Видродження". Работаем для свободной, открытой, демократической Украины! Будет много интересного, творческого и полезного. Конспирологам и лично Медведчуку предлагаем альтернативную версию этого релиза: "Мировая закулиса провела в глобалистском Давосе совещание по вопросам принуждения украинской марионеточной власти к внешнему управлению и распродаже земли-трубы", - рассказал он.
Напомним, что в разговоре на одной из "записей Гончарука" мужчина с голосом, похожим на голос премьера Алексея Гончарука говорит: "Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас сеют такие мысли (у нас в четвертом квартале просядет экономический рост): "ухайдокали экономику" реформаторы эти, соросята. При хозяйственниках было 4,6, пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь".
Стараниями простейших президент Украины сейчас один неврачный дибил из Кривого Рога.
Просто офигенно. Всем в Украине безраздельно и безконтрольно рулит ЗЕленая шобла Коломойского, а экономику ухайдокали какие-то секретные соросята.
До ЗЕ экономика росла, при ЗЕ стала падать.
Только при ЗЕ идут они в неизвестном направлении.
исключительно петя насоборил со зрадунами
Ты просто эталонный имбицил.
ПС. Нафіга дідулі стільки бабок ?
Джордж Со́рос (угор. Soros György - Дєрдь Шорош, англ. George Soros, справжнє прізвище - Шварц (Schwartz); нар. 12 серпня 1930, Будапешт, Королівство Угорщина
Не понимая того, что сепары и ватники его сожрут скорее, чем порохоботы, он развернул войну с патриотами, заигрывая с прокацапскими ублюдками.
Вам, ватным безмоглым ублюдкам, выбравшим миньетчицу Коломойского президентом, про патриотов Украины оно конечно виднее.
Этого списка достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент "нелох..".
Прям не нарадуюсь "слугам народа": исполняют все свои предвыборные обещания: обещали от власти порохоботов отлучить - отлучили, обещали кнопкодавов мандатов лишить - лишили.
Обещали привести во власть "новые лица" - привели.
Вот, кстати, неполный список лиц этих "новых":
1. Премьер Гончарук - советник Министра экологии при Порошенко.
2. Вице-премьер Кулеба - представитель Украины в Совете Европы при Порошенко.
3. Советник премьера Залищук - Народный депутат от Блока Петра Порошенко.
4. Министр иностранных дел Пристайко - первый зам. Министра иностранных дел при Порошенко.
5. Министр финансов Макарова - и.о.Министра финансов при Порошенко.
6. Министр экономики Милованов - Член набсовета Нацбанка при Порошенко.
7. Министр МВД Аваков - Министр МВД при Порошенко.
8. Министр по делам ветеранов Коляда - зам. Министра по делам ветеранов при Порошенко.
9. Министр инфраструктуры Криклий- советник Министра МВД при Порошенко.
10. Министр образования Новосад - руководитель Управления министерства образования при Порошенко.
11.Министр соцполитики Соколовская - руководитель департамента Секретариата Кабмина при Порошенко.
12. Генпрокурор Рябошапка - зам.Министра юстиции при Порошенко.
13. Секретарь СНБО Данилюк - Министр финансов при Порошенко.
14. Заместитель секретаря СНБО Демедюк - глава Департамента МВД при Порошенко.
15. Руководитель офиса Президента Богдан - избирался в Раду по спискам Блока Петра Порошенко.
16.Заместитель руководителя Офиса Президента Ковалив - председатель набсовета "Нафтогаз" при Порошенко.
17.Заместитель руководителя Офиса Президента Коваленко - советник Министра социальной политики при Порошенко.
18. Советник Президента Демченко - Советник Президента Порошенко.
19. Представитель Президента в Кабмине Переверзенцев - госсекретарь министерства экономики при Порошенко.
20. Представитель Президента в КМУ Герус - Член НКРЕ при Порошенко.
21. Руководитель Николаевской ОГА Стадник - начальник Управления фискальной службы при Порошенко.
22.Руководитель Винницкой ОГА Скальский - заместитель Винницкого головы при Порошенко.
23. Руководитель Житомирской ОГА Бунечко - начальник Управления СБУ при Порошенко.
24. Руководитель Херсонской ОГА Гусев - советник Министра экологии при Порошенко.
25.Руководитель Киевской ОГА Бри-Фйриян - директор Департамента Министерства энергетики при Порошенко.
26. Народный депутат фракции "Слуга народа" Красносельская - помощник Народного депутата Ризаненко от Блока Петра Порошенко.
27. Народный депутат фракции "Слуга народа" Крейденко - помощник нардепа Карпрунцова от Блока Петра Порошенко.
28. Народный депутат фракции "Слуга народа" Лерос - советник Министра информполитики при Порошенко.
29. Народный депутат фракции "Слуга народа" Мотовиловец - советник Министра инфраструктуры при Порошенко.
30. Народный депутат фракции "Слуга народа" Модан - помощник Народного депутата Палатного от Блока Петра Порошенко.
31. Народный депутат фракции "Слуга народа" Наталуха - глава районной государственной администрации при Порошенко.
Могу продолжать, но и этого, думаю, достаточно ...
И ЧЕ прахоботы верещать??
🤣