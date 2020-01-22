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 Политика Украины
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 Сорос встретился в Давосе с "настоящими соросятами" из Украины. ФОТО

Джордж Сорос в Давосе встретился с сотрудниками Международного фонда "Видродження".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор Международного фонда "Видродження" Александр Сушко, передает Цензор.НЕТ.

"True соросята и Сорос. Состоялась мотивационная встреча филантропа Джорджа Сороса с лидерами одного из его старейших и лучших фондов - Международного фонда "Видродження". Работаем для свободной, открытой, демократической Украины! Будет много интересного, творческого и полезного. Конспирологам и лично Медведчуку предлагаем альтернативную версию этого релиза: "Мировая закулиса провела в глобалистском Давосе совещание по вопросам принуждения украинской марионеточной власти к внешнему управлению и распродаже земли-трубы", - рассказал он.

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Сорос встретился в Давосе с настоящими соросятами из Украины 01
Сорос встретился в Давосе с настоящими соросятами из Украины 02

Напомним, что в разговоре на одной из "записей Гончарука" мужчина с голосом, похожим на голос премьера Алексея Гончарука говорит: "Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас сеют такие мысли (у нас в четвертом квартале просядет экономический рост): "ухайдокали экономику" реформаторы эти, соросята. При хозяйственниках было 4,6, пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь".

Источник: https://censor.net.ua/p3171213
 
 
 Топ комментарии
 
Нит.
Стараниями простейших президент Украины сейчас один неврачный дибил из Кривого Рога.
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Схоже шо Сорас зараз президент україни.
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Схоже шо Сорас зараз президент україни.
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Гончарук публично сказал, что у Президента пусто в голове (человека, который его нанял), обозвал себя и друтих людей соросятами. У кого в голове недостаточно, так это у липового ученого Гончарука.
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А по поводу соросят, то это Юля полностью переключилась на раздувание ненависти и нашла себе врагов (также геев и нехристиан). А то, что она сама у руля страны десятилетия и все воровала и воровала, то на это внимания не обращайте.
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На Обозревателе про грантоедов статью Лещенко почитайте. Юля была газовой принцессой, когда все остальные выдающиеся сегодняшние олигархи еще под стол ходили.
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Де грощі?Триндіти вміють всі,а по факту вам сказати нема чого.
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Нит.
Стараниями простейших президент Украины сейчас один неврачный дибил из Кривого Рога.
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Саме так,доки дебіли топили Юлю,випливло зелене лайно.
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Только джихад! Или ********* (это ещё страшнее)..
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Маловато как то. Они же везде...в Раде. в Кабмине. в ОП.....Внешнее управление спекулянтов. аферистов.
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це вам тимошенко сказала?ви б хоч самі чимось поцікавились
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Это у Вас методичка. Вы на других не кивайте.
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Зе-бил, ты зачем сюда постаревшую бубочку подвесил?
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Напомним, что мужчина с голосом, похожим на голос премьера Алексея Гончарука говорит: "Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас сеют такие мысли (у нас в четвертом квартале просядет экономический рост): "ухайдокали экономику" реформаторы эти, соросята. При хозяйственниках было 4,6, пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь".

Просто офигенно. Всем в Украине безраздельно и безконтрольно рулит ЗЕленая шобла Коломойского, а экономику ухайдокали какие-то секретные соросята. Сорос встретился в Давосе с "настоящими соросятами" из Украины - Цензор.НЕТ 1358
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ухайдокали хохло-совки порезвашие промышленность на метлом еще при кучме
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Промышленность резанная и нерезанная с сентября пикирует в сраку, набирая обороты. Так что это тут не причем.
До ЗЕ экономика росла, при ЗЕ стала падать.
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для развития промышленности нужны инвестиции и кадры все промышленные товары китайские у нас продают только сырье и это тенденция последних 30 лет
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Инвестиций в виде ОВГЗ хоть жопой жуй.
Только при ЗЕ идут они в неизвестном направлении.
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Ото доробло ты промышленностью считаешь?
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доробло это твоя фамилия? ты думаешь что украинцы настолько неполноценны что неспособны производить переключатели,совки,розетки,фонари и прочее это способны делать исключительно в рабстве на заводах в польше Сорос зустрівся у Давосі зі "справжніми соросятами" з України - Цензор.НЕТ 3116
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Пороховата, як і рашевата, проти Сороса.
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Т.е. ахинею про соросят несли зеленые ублюдки, а виноваты опять порохоботы?

Ты просто эталонный имбицил.
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Вы уже как то определитесь кто виноват - Порошенко или Сорос. По словам Гончарука все таки Сорос.
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«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос..
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Опыт у раши в этом деле есть еще с 1932 года.
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Глянув на фото дідулі - здалось з першого погляду що він в коротких чорних шортах і довгих чорних сапогах, коліна голі .
ПС. Нафіга дідулі стільки бабок ?
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Сплав юного "соросятника" и порохатого "холуятника" во главе с Гончаруком показали абсолютный провал..
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Ты старая сепарская *****. Если не понял, считай, что я повторил И пусть меня банят
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Я НИКОГДА не стучал, как твои подписчики..))
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То есть Айвазовская во время през. выборов закрывала глаза на фальсификации, подкуп избирателей мародером и бесконечные автобусы с его массовкой с подачи Сороса? Сорос встретился в Давосе с "настоящими соросятами" из Украины - Цензор.НЕТ 6065 Очень интересно! А теперь поперлась за "мотивацией", чтобы и дальше продолжать делать то же самое? Сорос встретился в Давосе с "настоящими соросятами" из Украины - Цензор.НЕТ 6619
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Дедушке 89 лет...

Джордж Со́рос (угор. Soros György - Дєрдь Шорош, англ. George Soros, справжнє прізвище - Шварц (Schwartz); нар. 12 серпня 1930, Будапешт, Королівство Угорщина
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Тема с "виноватым соросом и внешним управлением Украины" действительно очень интенсивно раскручивается кацапскими СМИ. Боятся сцуки, что бубочке скоро будет гаплык. Заранее проталкивают опзж поближе к власти. Типа нет альтернативы
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Вот поэтому ЗЕ дважды дибил.
Не понимая того, что сепары и ватники его сожрут скорее, чем порохоботы, он развернул войну с патриотами, заигрывая с прокацапскими ублюдками.
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Бред бредовый. Далеко не все патриоты- порохоботы. И далеко не все порохоботы- патриоты. Точнее, единицы упоротых- тех, кто за 5 лет не увидел ни Пециной коррупции, ни его мародерства и воровства. Остальные- "патриёты" на зарплате. Типа тебя. Сорос встретился в Давосе с "настоящими соросятами" из Украины - Цензор.НЕТ 8873
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Тада.
Вам, ватным безмоглым ублюдкам, выбравшим миньетчицу Коломойского президентом, про патриотов Украины оно конечно виднее.
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Комментированием в Цензоре завладело странное сообщество Порохоботов и Зебилов Сорос встретился в Давосе с "настоящими соросятами" из Украины - Цензор.НЕТ 8878
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"Новые лица" новой власти или "зробимо їх разом!"
Этого списка достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент "нелох..".

Прям не нарадуюсь "слугам народа": исполняют все свои предвыборные обещания: обещали от власти порохоботов отлучить - отлучили, обещали кнопкодавов мандатов лишить - лишили.

Обещали привести во власть "новые лица" - привели.

Вот, кстати, неполный список лиц этих "новых":

1. Премьер Гончарук - советник Министра экологии при Порошенко.

2. Вице-премьер Кулеба - представитель Украины в Совете Европы при Порошенко.

3. Советник премьера Залищук - Народный депутат от Блока Петра Порошенко.

4. Министр иностранных дел Пристайко - первый зам. Министра иностранных дел при Порошенко.

5. Министр финансов Макарова - и.о.Министра финансов при Порошенко.

6. Министр экономики Милованов - Член набсовета Нацбанка при Порошенко.

7. Министр МВД Аваков - Министр МВД при Порошенко.

8. Министр по делам ветеранов Коляда - зам. Министра по делам ветеранов при Порошенко.

9. Министр инфраструктуры Криклий- советник Министра МВД при Порошенко.

10. Министр образования Новосад - руководитель Управления министерства образования при Порошенко.

11.Министр соцполитики Соколовская - руководитель департамента Секретариата Кабмина при Порошенко.

12. Генпрокурор Рябошапка - зам.Министра юстиции при Порошенко.

13. Секретарь СНБО Данилюк - Министр финансов при Порошенко.

14. Заместитель секретаря СНБО Демедюк - глава Департамента МВД при Порошенко.

15. Руководитель офиса Президента Богдан - избирался в Раду по спискам Блока Петра Порошенко.

16.Заместитель руководителя Офиса Президента Ковалив - председатель набсовета "Нафтогаз" при Порошенко.

17.Заместитель руководителя Офиса Президента Коваленко - советник Министра социальной политики при Порошенко.

18. Советник Президента Демченко - Советник Президента Порошенко.

19. Представитель Президента в Кабмине Переверзенцев - госсекретарь министерства экономики при Порошенко.

20. Представитель Президента в КМУ Герус - Член НКРЕ при Порошенко.

21. Руководитель Николаевской ОГА Стадник - начальник Управления фискальной службы при Порошенко.

22.Руководитель Винницкой ОГА Скальский - заместитель Винницкого головы при Порошенко.

23. Руководитель Житомирской ОГА Бунечко - начальник Управления СБУ при Порошенко.

24. Руководитель Херсонской ОГА Гусев - советник Министра экологии при Порошенко.

25.Руководитель Киевской ОГА Бри-Фйриян - директор Департамента Министерства энергетики при Порошенко.

26. Народный депутат фракции "Слуга народа" Красносельская - помощник Народного депутата Ризаненко от Блока Петра Порошенко.

27. Народный депутат фракции "Слуга народа" Крейденко - помощник нардепа Карпрунцова от Блока Петра Порошенко.

28. Народный депутат фракции "Слуга народа" Лерос - советник Министра информполитики при Порошенко.

29. Народный депутат фракции "Слуга народа" Мотовиловец - советник Министра инфраструктуры при Порошенко.

30. Народный депутат фракции "Слуга народа" Модан - помощник Народного депутата Палатного от Блока Петра Порошенко.

31. Народный депутат фракции "Слуга народа" Наталуха - глава районной государственной администрации при Порошенко.

Могу продолжать, но и этого, думаю, достаточно ...
И ЧЕ прахоботы верещать??
🤣
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