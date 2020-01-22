 В память о героях Небесной Сотни Нигояне и Жизневском были возложены цветы к местам их гибели, - ОП. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Также в День соборности Украины с целью чествования памяти героев Революции Достоинства корзина цветов от главы государства была установлена к памятному кресту на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Напомним, Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции Достоинства. Он трагически погиб 22 января 2014 года от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве. В июне 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной Сотни. Нина и Михаил Жизневские получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.

Сергей Нигоян - армянин, родившийся в Украине. Погиб 22 января 2014 возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского в Киеве, во время событий Революции Достоинства. Нигоян был одним из первых погибших во время событий на Майдане.

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