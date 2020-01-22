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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4326) память (979) евромайдан (6826) Жизневский (29) Нигоян (21) Офис Президента (225)

 В память о героях Небесной Сотни Нигояне и Жизневском были возложены цветы к местам их гибели, - ОП. ФОТО

22 января, в годовщину трагической гибели активистов Евромайдана Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, состоялось возложение цветов от Президента Украины к местам гибели Героев Украины на ул. Грушевского в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Также в День соборности Украины с целью чествования памяти героев Революции Достоинства корзина цветов от главы государства была установлена к памятному кресту на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Напомним, Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции Достоинства. Он трагически погиб 22 января 2014 года от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве. В июне 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной Сотни. Нина и Михаил Жизневские получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.

Сергей Нигоян - армянин, родившийся в Украине. Погиб 22 января 2014 возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского в Киеве, во время событий Революции Достоинства. Нигоян был одним из первых погибших во время событий на Майдане.

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В память о героях Небесной Сотни Нигояне и Жизневском были возложены цветы к местам их гибели, - ОП 01
В память о героях Небесной Сотни Нигояне и Жизневском были возложены цветы к местам их гибели, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/p3171205
 
 
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Сравнение нормального главы государства и шута сцыкливого:

В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП - Цензор.НЕТ 6875
В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП - Цензор.НЕТ 2344
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А чому не приніс ебонітові палички?
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Это уже вообще треш какой-то. Само засцало появиться?
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Бубу Оманского могли освистать, а ведь он привык к овациям...
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"Нєбєсна сотня? передайтє всєм, кто там пагіблі, прівєт" ©
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неа...от имени и по поручению...
хорошо хоть не в смартфоне (на цветы потратились)
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Само оно после "коридоров" позора оно стало бояться людей. Потом из этих кадров красивых видосиков для пиара не получится сделать.
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Ну і цинік. Піариться на всьому,але двоєдушіє і лукавство пре на всі сторони.
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Сравнение нормального главы государства и шута сцыкливого:

В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП - Цензор.НЕТ 6875
В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП - Цензор.НЕТ 2344
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адвокат януковоча все порешать что бы не было никакой памяти!
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