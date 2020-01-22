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 Происшествия, Общество
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Все про:Киевская область (1849) коррупция (7609) Нацполиция (10769) евробляхи (161)

 Патрульные на Киевщине изъяли BMW на еврономерах и требовали от водителя 10 тыс. за возврат. ФОТО

Экипаж группы реагирования патрульной полиции во время несения службы в городе Украинка ночью остановил автомобиль "БМВ" с номерами иностранной регистрации и незаконно изъял его у водителя с целью вымогательства денег за его возврат.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Мотивируя тем, что пребывание такого автомобиля запрещено в стране, полицейские изъяли его и поместили на территорию полицейской станции. Однако, никакого процессуального документа об изъятии автомобиля работники полиции не составили. Затем полицейские требовали у водителя 10 000 гривен за возврат автотранспорта.

Патрульные на Киевщине изъяли BMW на еврономерах и требовали от водителя 10 тыс. за возврат 01

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На данный момент назначено служебное расследование, которое проводят работники инспекции по личному составу.

В дальнейшем все материалы проверки будут направлены в Государственное бюро расследований для принятия законного решения. На время расследования полицейские отстранены от выполнения функциональных обязанностей.

Готовятся документы об их увольнении из рядов полиции.

Ранее отмечалось, что Кабмин и ГО "Автоевросила" достигли компромисса в вопросе растаможки евроблях.

Источник: https://censor.net.ua/p3171201
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер від їхніх тверджень людям, які мають здоровий глузд стає смішно Патрульные на Киевщине изъяли BMW на еврономерах и требовали от водителя 10 тыс. за возврат - Цензор.НЕТ 428
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Тепер від їхніх тверджень людям, які мають здоровий глузд стає смішно Патрульные на Киевщине изъяли BMW на еврономерах и требовали от водителя 10 тыс. за возврат - Цензор.НЕТ 428
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А мені вже не смішно. У мене зараз така ж апатія, що була перед Майданом. Я тоді також вважав, що для України все скінчено.
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Коли під час татаро-монгольської навали обкладали великими податками русичі завжди сміялися. А після цього податки не брали
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Авакова вроде ж порох главой мвд сделал? Теперь этого таракана так просто не выселишь.
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Думаю водитель врет!
То что незаконно изьяли может и не врет но то что требовали за бляховозку 10тыс уе точно врет!!!
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У вас с перепугу гривна в долар поменялась,
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10 тысяч гривен, а не этих дибильных условных единиц....хрен разберешься, что это такое, у каждого свои тугрики.... Евробляхи , укробляхи.... цирк 200%
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а шо, з індивідуальними камерами спостереження аваківці мужньо покінчили?
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все скулят что реформа ******, вот только никто не смотрит что набрали новую полицию из мудрого нарида. Патрульные на Киевщине изъяли BMW на еврономерах и требовали от водителя 10 тыс. за возврат - Цензор.НЕТ 1425
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вы сильно удивитесь, но мусора в райотделах только форму поменяли. рожи и повадки остались те же....даже патрульные на дорогах то же жлобье с семками...но типа переаттестованное)
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Можно смело констатировать, что реформа провалилась. Как были мусорами, так мусорами и остались ((.
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З ніжністю згадую старих мусорів,пузатеньких,з бутербродами в кобурах,з їх повагою до закону,страхом перед начальством і хабарями,що лічились в десятках,рідше в сотнях гривень...Прийшли нові,молоді,реформовані і тупі,законів не знають і тому на них плюють,нічого не бояться бо прикриває їх Аваков,перша людина в державі,яка може за лічені години організувати новий майдан і за лічені ж години його розігнати...Тому нові і беруть тисячами,і ніц їм не буде,перведуть туди-сюди,запутають сліди та й забудуть...Продовжує ж працювати копом Олійник,застріливший невинного хлопця...
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Мля, надо было вообще не отдавать. Задолбали хитрожопые бляхеры
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Блин.. шо ж ты молчал раньше что тебе евробляхеры в штаны насрали))))
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Знову чернуха на замовлення. Чия беха була???
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Навіщо? Я знаю як це відбувається насправді. Де заява до СБУ (ДБР)/прокуратури про вимагання? Де НСРД із документування передачі коштів? Усі ці казочки, най власники БМВ засунуть собі у ... Скоріше за усе затримали якесь бидло, що відразу вийшло на мусарських генералів, а ті гниди тепер намагаються з патрульних цапів відбувайлів зробити...
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У нас мусорів страрих повигняли, набрали молодь. Але восени молодь вижили і повернули мєнтів Овоча. Тепер спиняє машину і прямо запитує;Бабкі єсть?;
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Мусора они и в африке мусора но всё таки когда же закончиться эта непонятка с евробляхами? Узаконивание их постоянно продляют, думаю что не за красивые глазки. Кто то нехило зарабатывает на этом бардаке. Я не против таких машин из Европы в Украине но всё должно быть по закону который вот уже как года четыре крутят как хотят а порядка как не было так и нет. Надеюсь не нужно объяснять никому что в случае чего эти машины нельзя идентифицировать и этим вовсю пользуются преступники,киллеры,диверсанты и так далее которые совершают преступления именно на таких вот "евробляхах" и даже нарушители ПДД порой совершив смертельную аварию,наезд на людей просто бросают эти машины зная что найти их практически невозможно. Согласитесь что это неправильно в корне и в конце концов давно пора прекратить этот бардак и коррупцию.
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я же говорил...зарплаты маленькие!!!)))
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Надо не штрафовать,а снимать номера и бляхерам в жопу засовывать,им так привычней,они же самые хитрожопые.
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Да мусора вообще недорабатывают, нужно тебя дубинкой полечить для профилактики, а то воняеш и людям завидуеш...
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а фото зачетное, мусора умеют фотографировать, прямо, как в деле Шеремета...
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Сразу видно - наша реформированная полиция!
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