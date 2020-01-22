 Нарколабораторию с ежемесячным оборотом более 1 млн грн разоблачили на Житомирщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в состав группы входили 13 человек, в том числе руководитель одной из общественных организаций Житомира и военнослужащий ВСУ.

Компоненты для изготовления наркотиков злоумышленники заказывали через интернет, а также в специализированных точках торговли химическими соединениями. С целью конспирации они постоянно меняли место расположения "производства" и переезжали в разные населенные пункты вблизи областного центра. Сбывали амфетамин оптовыми партиями через разветвленную сеть дилеров. Встречи с заказчиками проходили в одной из автомастерских Житомира. По оперативной информации, ежемесячно наркогруппировка синтезировала и сбывала до трех килограммов амфетамина, что по ценам "черного рынка" составляет почти 1.2 миллиона гривен.

Правоохранители задержали двух активных участников группировки вблизи областного центра во время синтеза очередной партии амфетамина.

Во время более двадцати одновременных обысков по месту жительства и регистрации злоумышленников, а также в автомобилях наркодельцов правоохранители изъяли почти 250 граммов психотропа, 300 граммов марихуаны, технологическое оборудование, химические вещества и прекурсоры, наличные, банковские карты, мобильные телефоны, оружие и другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 и 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех участников наркобизнеса.

Двум наркодилерам уже сообщено о подозрении.

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