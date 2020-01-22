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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1907) таможня (1568) Нефьодов (161)

 Нефьодов показал микроавтобусы с контрабандой: Эти 50 завернули на Краковце, остальные тоже завернем. ФОТОрепортаж

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов рассказал о том, как в Украину завозят контрабанду мелкими париями, что в результате наносит колоссальный урон бюджету страны.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Десятки таких каждый день пытаются прорваться на каждом пункте пропуска без декларирования и уплаты НДС и пошлин. Все это, якобы, товары личного использования. 10 кубов умножить на 1000 машин умножить на 300 дней - вместе складывается в макроэкономические объемы", - отметил Нефьодов.

Нефьодов показал микроавтобусы с контрабандой: Эти 50 завернули на Краковце, остальные тоже завернем 01
Нефьодов показал микроавтобусы с контрабандой: Эти 50 завернули на Краковце, остальные тоже завернем 02

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Нефьодов показал микроавтобусы с контрабандой: Эти 50 завернули на Краковце, остальные тоже завернем 03
Нефьодов показал микроавтобусы с контрабандой: Эти 50 завернули на Краковце, остальные тоже завернем 04

По словам чиновника, многие представляют себе контрабанду как какие-то "корабли или железнодорожные составы, которые коварно пропускают таможенники, пограничники и эсбэушники".

"На самом деле абсолютное большинство - это вот такие тысячи тысяч ручейков, сливающихся в целую Амазонку и которые, собственно, ломают равные правила игры в стране. Именно эти 50 бусиков на Краковце Галицкая таможня завернула, но сейчас еще столько же ждут в очереди - а может кадры поменяются, и все снова "поедет"? Нет!" - пишет Нефьодов.

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Нефьодов показал микроавтобусы с контрабандой: Эти 50 завернули на Краковце, остальные тоже завернем 05

Источник: https://censor.net.ua/p3171189
 
 
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Правильно. Українці прагнуть купувати пральні машини по максимальним цінам )))
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Мрази,высокими ценами на импортные товары здоровую экономику не построить - у вас там у всех, в ваших тупых головах, экономический туман.
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да он реально реально герой!
разворачивать на границе бусы с мотлохом это даже круче чем орехи Михо
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