 Нефьодов показал микроавтобусы с контрабандой: Эти 50 завернули на Краковце, остальные тоже завернем. ФОТОрепортаж

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Десятки таких каждый день пытаются прорваться на каждом пункте пропуска без декларирования и уплаты НДС и пошлин. Все это, якобы, товары личного использования. 10 кубов умножить на 1000 машин умножить на 300 дней - вместе складывается в макроэкономические объемы", - отметил Нефьодов.





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По словам чиновника, многие представляют себе контрабанду как какие-то "корабли или железнодорожные составы, которые коварно пропускают таможенники, пограничники и эсбэушники".

"На самом деле абсолютное большинство - это вот такие тысячи тысяч ручейков, сливающихся в целую Амазонку и которые, собственно, ломают равные правила игры в стране. Именно эти 50 бусиков на Краковце Галицкая таможня завернула, но сейчас еще столько же ждут в очереди - а может кадры поменяются, и все снова "поедет"? Нет!" - пишет Нефьодов.

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