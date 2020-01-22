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Все про:взятка (4838) СБУ (14262) Тернополь (568)

 Чиновник Фонда соцстрахования задержан на взятке в 20 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

В Тернополе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды должностное лицо Управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что чиновник требовал от местного жителя взятку за возмещение расходов на медицинскую помощь из-за производственной травмы.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте  в помещении Фонда при получении 20 тыс. грн неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, открытого по 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Готовится ходатайство об отстранении злоумышленника от занимаемой должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ раскрыла хищение чиновниками 500 тыс. грн при реконструкции моста на Житомирщине. ФОТО

Чиновник Фонда соцстрахования задержан на взятке в 20 тыс. грн, - СБУ 01
Чиновник Фонда соцстрахования задержан на взятке в 20 тыс. грн, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3171166
 
 
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Это не взятка, это страховка Чиновник Фонда соцстрахования задержан на взятке в 20 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7296 А как вы хотели? Эпоха бедности же закончилась. Скоро юблей будет - год
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Насоздавали структур, куда не пойди без взятки не работают. Суды - кошмар, буз взятки законности решения не будет.
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Готовится ходатайство об отстранении злоумышленника от занимаемой должности.

зачем так жестоко то? всего 20 штук, на пол ребенка если шо

в налоговую теперь придётся итить бедолаге или на таможню?
Источник:https://censor.net.ua/p3171166
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Социальное страхование, а тем более государственное, совсем не обязательно обществу на нашем уровне развития
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22.01.20 09:44 Чиновник Фонда соцстрахования задержан на взятке в 20 тыс. грн, - СБУ. ФОТО
22.01.20 09:08 Задержанного за взятку в $22 тыс. трансплантолога Котенко суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн

Я так розумію цьому штраф 340 грн випишуть. Ну логічно було б.
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