 Чиновник Фонда соцстрахования задержан на взятке в 20 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что чиновник требовал от местного жителя взятку за возмещение расходов на медицинскую помощь из-за производственной травмы.
Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте в помещении Фонда при получении 20 тыс. грн неправомерной выгоды.
В рамках уголовного производства, открытого по 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Готовится ходатайство об отстранении злоумышленника от занимаемой должности.
зачем так жестоко то? всего 20 штук, на пол ребенка если шо
в налоговую теперь придётся итить бедолаге или на таможню?
Источник:https://censor.net.ua/p3171166
22.01.20 09:08 Задержанного за взятку в $22 тыс. трансплантолога Котенко суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн
Я так розумію цьому штраф 340 грн випишуть. Ну логічно було б.