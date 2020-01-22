 Автомобиль въехал на остановку в Днепровском районе столицы: водитель погиб, двух человек госпитализировали. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
К месту происшествия немедленно были направлены спасателей 13 - й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Известно, что водитель автомобиля "Renault Logan" совершил наезд на остановку общественного транспорта и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке - получили травмы. Они были переданы медикам для дальнейшей госпиталзации
Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя с искореженного автомобиля.
Обстоятельствами ДТП будут заниматься правоохранительные органы.
Ты ещё и слепой.
замисть голови в тебе бляха...
у країні..
кожен такий випадок говорить про те, що влада нічого не робить
з корупцією..
головні корупціонери залишаються на своїх місцях
і творчо і енергійно працюють далі