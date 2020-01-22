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 Происшествия, Киевские новости
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 Автомобиль въехал на остановку в Днепровском районе столицы: водитель погиб, двух человек госпитализировали. ФОТО

Утром 22 января на бульваре Перова (Днепровский район Киева) водитель осуществил наезд на остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

К месту происшествия немедленно были направлены спасателей 13 - й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Известно, что водитель автомобиля "Renault Logan" совершил наезд на остановку общественного транспорта и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке - получили травмы. Они были переданы медикам для дальнейшей госпиталзации

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя с искореженного автомобиля.

Обстоятельствами ДТП будут заниматься правоохранительные органы.

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Автомобиль въехал на остановку в Днепровском районе столицы: водитель погиб, двух человек госпитализировали 01
Автомобиль въехал на остановку в Днепровском районе столицы: водитель погиб, двух человек госпитализировали 02

Источник: https://censor.net.ua/p3171160
 
 
 Топ комментарии
 
Набудували зупинок, проїхати ніде.
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новый Логан, шо ти мелеш?
замисть голови в тебе бляха...
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А, пардон, лейбу не розглядел сразу на дверце. Пидроздил швыдкого реагування врядли бы на бляхе рассекал...
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А, пардон, лейбу не розглядел сразу на дверце. Пидроздил швыдкого реагування врядли бы на бляхе рассекал...
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новый Логан, шо ти мелеш?
замисть голови в тебе бляха...
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Если в смертельном дтп не срабатывает подушка в иномарке, то для меня она по-умолчанию евробляха Автомобиль въехал на остановку в Днепровском районе столицы: водитель погиб, двух человек госпитализировали - Цензор.НЕТ 2955
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ну на фотках на цензоре не видно. Знач я не прав..
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зовсім страх потіряли, не розбігаються зупинки. стоять як дерева.
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Что за пiдроздiл швидкого реагування Тигр. Менты что-ли.
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Повезло водителю, что умер... Как бы он жил дальше с с этим?
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кількість загиблих в ДТП пропорційна рівню корупції
у країні..
кожен такий випадок говорить про те, що влада нічого не робить
з корупцією..
головні корупціонери залишаються на своїх місцях
і творчо і енергійно працюють далі
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