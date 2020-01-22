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 Крымский политзаключенный по делу Хизб ут-Тахрир Ваитов освобожден после пятилетнего заключения в российской колонии. ФОТОрепортаж

Крымский политзаключенный Рустем Ваитов 22 января освобожден в связи с истечением срока отбывания приговора из колонии в городе Курган (Россия, Урал). Он был осужден по так называемому делу Хизб ут-Тахрир.

Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев, пишет "Крымская солидарность" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Встречать Ваитова, кроме его защитника и брата, отправились представители дипломатической миссии из Украины. Также сегодня истек срок отбывания приговора у еще одного крымского политзаключенного.

Рустем Ваитов, Руслан Зейтуллаев, Юрий Примов, Ферат Сайфуллаев были незаконно задержаны в с. Орлиное под Севастополем в январе и апреле 2015 года. Зейтуллаеву инкриминировали организацию деятельности террористической организации, остальным – участие в ней.

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После полутора лет судов в сентябре 2016 г. Северо-кавказский окружной суд Ростова-на-Дону приговорил Примова, Ваитова, Сайфуллаева к пяти годам в колонии общего режима, Зейтуллаеву дали семь лет, но потом пересмотрели приговор и осудили к 15 года колонии строгого режима.

Крымский политзаключенный по делу Хизб ут-Тахрир Ваитов освобожден после пятилетнего заключения в российской колонии 01
Крымский политзаключенный по делу Хизб ут-Тахрир Ваитов освобожден после пятилетнего заключения в российской колонии 02
Крымский политзаключенный по делу Хизб ут-Тахрир Ваитов освобожден после пятилетнего заключения в российской колонии 03
Крымский политзаключенный по делу Хизб ут-Тахрир Ваитов освобожден после пятилетнего заключения в российской колонии 04
Крымский политзаключенный по делу Хизб ут-Тахрир Ваитов освобожден после пятилетнего заключения в российской колонии 05
Крымский политзаключенный по делу Хизб ут-Тахрир Ваитов освобожден после пятилетнего заключения в российской колонии 06
Крымский политзаключенный по делу Хизб ут-Тахрир Ваитов освобожден после пятилетнего заключения в российской колонии 07
Крымский политзаключенный по делу Хизб ут-Тахрир Ваитов освобожден после пятилетнего заключения в российской колонии 08

По мнению российского правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо", членов ячеек религиозной организации Хизб ут-Тахрир, которая в 2003 году была признана в России террористической, осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу.

Напомним, по меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, содержатся Россией по так называемому делу Хизб ут-Тахрир, их обвиняют по "террористическим" статьям. После оккупации Россией Крыма начались массовые задержания членов этой организации.

Источник: https://censor.net.ua/p3171159
 
 
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Я так понимаю этот борец за исламское государство скоро перекочует в Украину? Или вернётся в окупироварнный Крым создавать отряды для его освобождения и построения Халифата?
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мордору везде враги мерешатся уж не одну сотню лет
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