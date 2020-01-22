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 Политика Украины, Общество
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Все про:День Соборности Украины (233) Зеленский (4326) цветы (44) Шевченко Тарас (237) Грушевский (15) Стефанчук Руслан (115) Гончарук_Алексей (551)

 Зеленский по случаю Дня соборности возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. ФОТО

По случаю Дня соборности Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины.

Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

После этого Президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя.

Вместе с Президентом в церемонии приняли участие первый замглавы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, ранее Зеленский поздравил украинцев с 101 годовщиной Дня Соборности Украины.

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Зеленский по случаю Дня соборности возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому 01
Зеленский по случаю Дня соборности возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому 02

Зеленский по случаю Дня соборности возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому 03
Зеленский по случаю Дня соборности возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому 04

Источник: https://censor.net.ua/p3171157
 
 
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Цікаво зеленських хоч одного вірша Тараса Григоровича на пам"ять знає хоч декілька рядків? Зеленский по случаю Дня соборности возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому - Цензор.НЕТ 3528
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он что, это ночью сделал?
где люди...?
в окнах свет горит...
Моя камера вытягивает такую картину даже при свете луны...
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Якби не знесли Леніна-Бланка, то поклав би і там квіти, бо какая разніца.
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Опять нигде никого нету... самый "народный" президент...
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Смотрю на фотографии - цирк шапито и клоуны.
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К памятнику Жизневскому не захотел возложить цветы?


History Ukraine
@History_Ukraine
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#ЦейДень

22.1.2014 - під час протистояння на Грушевського загинув Михайло Жизневський, член УНА-УНСО, Герой Небесної Сотні.
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Я вот не пойму зачем ему охранники-бодигарды? Такая туша как свинарчук стефанчук любую пулю остановит
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Нигде при подобных мероприятиях не видно людей обычных..... сцыкло трусливей всех вместе взятых предыдущих президентов.
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«Біда України в тому, що нею правлять люди, яким вона не потрібна».

Михайло Грушевський
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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