 Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице. ФОТО

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома по ул. Софьи Ковалевской на окраине Днепра. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Сообщение о взрыве поступило в полицию в 19:25.
"Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения", — сказано в сообщении.
Случившееся расследуют по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
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петарды курили?
но че-та запал не туда затолкал.
Бумкнуло громко в квартире его
мальчик в больнице,
живой-повезло....
Тогда вылетят не только окна, но и весь хлам, включая обои.
(тільки гангста-цигани замість гангста-нігр).
Од Бога.