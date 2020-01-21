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 Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице. ФОТО

По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство.

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома по ул. Софьи Ковалевской на окраине Днепра. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщение о взрыве поступило в полицию в 19:25.

"Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения", — сказано в сообщении.

Случившееся расследуют по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Также на Цензор.НЕТ: Двое мужчин погибли от взрыва гранаты в Запорожской области, - полиция

Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице 01
Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице 02
Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице 03

Источник: https://censor.net.ua/p3171126
 
 
 Топ комментарии
 
первые 45 лет жизни мальчика наиболее опасные
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А вообще, если совсем нет мозгов и много лишнего хлама в квартире, надо не кустарщиной пользоваться, а серьезными приспособлениями!
Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице - Цензор.НЕТ 6088

Тогда вылетят не только окна, но и весь хлам, включая обои.
Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице - Цензор.НЕТ 9543
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естественный отбор никто не отменял.
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Это шампанское булькнуло от любовных прелюдий.
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"Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство"

Формулювання -
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За 32 года мозги так и не смогли заработать...
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первые 45 лет жизни мальчика наиболее опасные
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Мальчик в квартире с взрывчаткой играл.
но че-та запал не туда затолкал.
Бумкнуло громко в квартире его
мальчик в больнице,
живой-повезло....
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что там в торбе? петарды розукороченные? Безмозглый пиротехник ****! Взрыв в квартире в Днепре: девушка и мужчина в больнице - Цензор.НЕТ 1674
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А вообще, если совсем нет мозгов и много лишнего хлама в квартире, надо не кустарщиной пользоваться, а серьезными приспособлениями!


Тогда вылетят не только окна, но и весь хлам, включая обои.

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Аматоры , да еще и двоешники , химию учить нужно было бы , а затем юриспруденцию и криминальный кодекс , Что Химия до добра не доведет.
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Готувались десь влаштувати великий БАХ.
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так "великий бах" таки получився! Тыльки не там де планували
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Цікаво, хоч встигли сексом потрахатися? Чи великий бах стався занадто "предварительно"?
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естественный отбор никто не отменял.
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Это офис засратый какой то, а не квартира, что там делают три стола в одной комнате?
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Що характерно, це сумнозвісний Амур-Нижньодніпровський район. Той ще "гарлем"
(тільки гангста-цигани замість гангста-нігр).
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Юні кулібіни змайстрували бомбу з петард? ЛОЛ
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Если ума нет, то ни за какие деньги не купишь.
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У мене є такі підозри, що такий самий срач у хаті був ще до вибуху. Добре, що Юнион Джек не постраждав, він у цій хаті - єдина світла пляма.
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