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Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
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 Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Заседание Кабмина

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка, - министр образования Новосад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук отстаивает заоблачные зарплаты топ-чиновников, но не повышает зарплаты учителям, врачам и военным, - Фриз

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Трудная жизнь чиновника

Читайте на "Цензор.НЕТ": "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата - 13 тысяч, доход за декабрь - почти 113 тысяч: Бородянский дал пояснения

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Это какой-то позор ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук об отношениях с Зеленским: Мы с ним нашли общий язык, этот опыт сделает нас сильнее

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Есть таланты!

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

В Давосе насторожились...

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Я ухожу чтобы остаться....

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

А как же иначе?

Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Вечный двигатель "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3171116
 
 
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третья фотка "Это какой-то позор!" .. это в точку!!!
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мне больше всего про одного знакомого премьер министра понравилось
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Нет конечно. Украинский ресурс для умных и патриотичных украинцев!
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Первый раз фтожабы получились нейтральными Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9530
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Неужели) зебобикам хоть сцы в глаза -все божья роса...
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А из какого фильма этот кадр? Что-то вспомнить не могу.
Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8249
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Джентльмены удачи. Джентльмены, удачи! смотреть категорически не советую.
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Ця прикольна. У кокаїновій хмарині сиділи Зеля і Гончар... Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4842
Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9954
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то це харат'ян грає цю алкогольвіцу ? Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2095
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ЗЕбилы в такие темы даже не заходят. Любой ЗЕбил свято уверен что фотожабы должны быть только на Порошенко или Гонтареву. Хотя казалось бы причём тут Порошенко, если он обычный депутат ВР, где сидит ещё 449 таких же депутатов? Но нет ЗЕбилу нужно шоб было именно про Пороршенко..Порошенко до сих пор президент у ЗЕбилов.
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Виборці Зеленського - біле братство імені 95-го кварталу.
Жиріть, щоб вам очі повилазли!
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