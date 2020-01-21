 Трудная жизнь чиновников, заседание Кабмина, вечный двигатель "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Заседание Кабмина

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка, - министр образования Новосад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук отстаивает заоблачные зарплаты топ-чиновников, но не повышает зарплаты учителям, врачам и военным, - Фриз

Трудная жизнь чиновника

Читайте на "Цензор.НЕТ": "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата - 13 тысяч, доход за декабрь - почти 113 тысяч: Бородянский дал пояснения

Это какой-то позор ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук об отношениях с Зеленским: Мы с ним нашли общий язык, этот опыт сделает нас сильнее

Есть таланты!

В Давосе насторожились...

Я ухожу чтобы остаться....

А как же иначе?

Вечный двигатель "русского мира"

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