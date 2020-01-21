EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1393  4
Все про:Киев (18458) конвертцентр (374) налоговая милиция (1823)

 Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2019 года было проведено операций на сумму свыше 90 млн. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и приобрели ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 10-11% от проконвертированной суммы, которые служили им "наградой" за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.

По результатам проведенных обысков изъят пистолет ФОРТ-12, 9 мм с глушителем, магазином и 21 патрон к нему, пистолет ZORAKI-MOD.914-S с магазином и 8 патронов к нему, печати СПД с признаками фиктивности, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, банковские карты и черновые записи.

В ГФС также подчеркнули, что это четвертый конвертационный центр с начала этого года, ликвидированный налоговой милицией Киева.

Продолжается следствие.

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 01
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 02
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 03
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 04
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 05
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн 06

Источник: https://censor.net.ua/p3171113
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
при пепе хоть пару пачек денех показывали)
жаль что на этот раз одни печати нашли Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн - Цензор.НЕТ 4486
 показать весь комментарий
 
Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн.

=============
Хм...Странно что не с праститутками,массажными салонами или ню-моделями Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 90 млн грн - Цензор.НЕТ 1897
 показать весь комментарий
 
Налоговая в Тени. Между государством и Предпринимателем. Мимизируют Обдираловку. Если Поступит Спрос от Предложений отбоя не будит.Если процветает , значит Кому то Выгодно. А Если Закрывают , Значит конкуренция.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх