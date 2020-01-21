 Председатель ОБСЕ Рама побывал в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

На КПВВ "Станица Луганская", помимо Рамы и Денисовой, побывали также председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Яшар Халит Чевик и представители Правительства Республики Албания. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Во время визита гости ознакомились с особенностями функционирования контрольного пункта, уровнем пассажиропотока, условиями, при которых проходит процесс контрольно-проверочных процедур", — сказано в сообщении.

Пограничники отметили, что больше всего председателя ОБСЕ интересовал вопрос обеспечения безопасности в случае агрессии со стороны российско-террористических войск.

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"Во время визита Эди Рама отметил, что ситуация в районах, охваченных конфликтом, особенно для людей, которые там проживают, является сложной. Но они будут уделять максимум внимания для того, чтобы изменить ситуацию ради людей. Также Эди Рама заверил, что ОБСЕ сделает все возможное, чтобы достичь устойчивого перемирия", — сказано в сообщении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила на своей странице в Facebook, что попросила председателя ОБСЕ включить ее в мониторинговые визиты на оккупированные территории Донбасса.

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"Я как уполномоченный Верховной Рады по правам человека не имею доступа на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма, хотя, согласно предоставленным мне полномочиям, осуществляю парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина на этих территориях", — отметила она.

















