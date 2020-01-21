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Все про:Житомирщина (792) коррупция (7609) СБУ (14262) хищение (472)

 СБУ раскрыла хищение чиновниками 500 тыс. грн при реконструкции моста на Житомирщине. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила хищение чиновниками Службы автомобильных дорог Житомирской области средств государственного бюджета, выделенных на восстановление и ремонт ранее выведенного из эксплуатации моста на территории области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что мост через реку Ирша в Хорошевском районе Житомирской области был выведен из эксплуатации как аварийный и перекрыт для движения еще в 2008 году. Для его восстановления руководство Службы автомобильных дорог Житомирской области заключило договор с киевской коммерческой структурой общей стоимостью более 5,8 миллиона гривен. Работы проводились в течение 2016-17 годов.

Сотрудники СБ Украины во время проверки объекта строительства зафиксировали несоответствие объемов выполненных подрядных работ, отраженных в актах, с реально выполненными. Также было обнаружено сознательное завышение количества использованных строительных материалов.

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Правоохранители задокументировали, что подрядчик, по договоренности с заместителем начальника областного САД и инженером одного из подчиненных отделов, вносил недостоверные данные в акты выполненных работ. Коммерсант, в частности, завысил расходы на материалы и объемы строительных работ, а также внес в перечень предоставленные услуги, которые вообще не выполнялись. Чиновники, в чьи обязанности входит проверка качества и объемов выполненных работ, акты подписали.

СБУ раскрыла хищение чиновниками 500 тыс. грн при реконструкции моста на Житомирщине 01

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Из-за сделки фигурантов уголовного производства государственному бюджету был нанесен ущерб в размере почти полмиллиона гривен. По заключению профильных экспертов мост снова находится в состоянии разрушения и требует дополнительного государственного финансирования для реконструкции.

Сейчас заместителю начальника Службы автомобильных дорог Житомирской объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Инженеру отдела качества, технологического контроля и новейших технологий областного САД инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В рамках досудебного расследования принимаются меры для привлечения к ответственности всех участников сделки с государственными средствами.

Источник: https://censor.net.ua/p3171056
 
 
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Хотя бы Обоями заклеили , срамота , а не реконструкция.
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а что СБУ больше нечем заняться
или здесь заработать больше можно??
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О! А что там в Виннице с 3 500 000 грн, что выделили на культурный экспириенс? СБУ не хочет подержать за вымя получателей денежек в лице додиков з "Вежі"? СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині - Цензор.НЕТ 25
Мост я смотрю есть и весьма не плох, судя по фоткам подтёки не понравились? Думали говно?) Ахаха! Дело государственной безопасности! Звоните Баканову!!!
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Сегодня 23.10.17 СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині - Цензор.НЕТ 3034 на Житомирщине торжественно открыли мост через реку Ирша в селе Рыжаны Хорошевского района. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, «строительство моста в Рыжанах завершено, сегодня состоялось его торжественное открытие». Участие в открытии моста приняли председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, министр инфраструктуры Владимир Омельян СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині - Цензор.НЕТ 3034 , руководители района, местные жители, строители. Согласно технических характеристик, речь идет об открытии построенного моста через реку Ирша на автомобильной дороге Т-06-03 ( М-06) Пулини-Хорошев - М-21 км 37+780. Подрядчик ООО «Европлюсбуд» выполнил работы по строительству трех-пролетного неразрезного моста через реку Ирша в Рыжанах на дороге М-06. Среди прочего, было обустроено покрытие из асфальтобетона, проведены работы по бетонированию конусов для укрепления склонов искусственного сооружения, и тому подобное.
Если всё это за 5.8 млн грн? 63 метра моста? И умудрились ещё украсть? Браво!
СБУ викрила розкрадання чиновниками 500 тис. грн під час реконструкції моста на Житомирщині - Цензор.НЕТ 4574
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Ну да, в воюющей стране основная задача СБУ проверять акты выполненных строительных работ и пиариться на 500 тыс.гривен - месячном фонде зарплаты самой захудалой фирмочки. Похоже что при спаде промпроизводства в стране расцветает только одна отрасль. Вещание лапши на уши людям в промышленных масштабах.
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