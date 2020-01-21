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 Смертельное ДТП на Херсонщине: ГБР сообщило о подозрении военнослужащему. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении военнослужащему в связи с ДТП на Херсонщине, которое привело к смерти одного человека и ранению трех.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

Отмечается, что подозрение объявили водителю инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения одной из воинских частей, которая дислоцируется в Кривом Роге.

Смертельное ДТП на Херсонщине: ГБР сообщило о подозрении военнослужащему 01

"Военнослужащий подозревается в нарушении правил вождения боевой, специальной или транспортной машины, что повлекло гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 23 января 2019 на трассе Одесса-Мелитополь военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение из-за открытия капота во время движения.

Смертельное ДТП на Херсонщине: ГБР сообщило о подозрении военнослужащему 02

"В это время подозреваемый, который двигался позади за рулем автомобиля "КамАЗ", не придерживался безопасного расстояния и совершил столкновение с "Уралом". В результате ДТП пассажир-военнослужащий "КамАЗа" погиб на месте происшествия, а трое других военнослужащих получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП на Херсонщине: ГБР сообщило о подозрении военнослужащему 03

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/p3171019
 
 
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в колоне так часто бывает... один тормознул, другой "зеванул"...
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Нещасний випадок на дорозі...
Шкода загиблого..
Але в нас відкуповуються за збитих людей на зебрі, а тут дійсно нещасний випадок..
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Мені цікаво, який стосунок має гбр до військових ?
Хто доручив саме їм займатись цими справами ?
Хіба це не переслідування атовців з боку влади ?
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Діячів минулої влади переслідує якесь ГБР, те саме стосується волонтерів, військових, активістів ...
Це ручна структура преза ?
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