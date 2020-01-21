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Все про:Нацполиция (10769) торговля людьми (195) Харьков (4548)

 Полиция задержала в аэропорту Харькова вербовщицу при попытке отправить в Турцию четырех девушек для сексуальной эксплуатации. ФОТО

Правоохранители Харькова задержали в аэропорту 41-летнюю жительницу города Антрацит Луганской области, вербовавшую девушек для сексуальной эксплуатации за границей.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что женщина организовала в Харькове поиск, подбор и вербовку молодых женщин для дальнейшего их перемещения в Турцию с целью сексуальной эксплуатации.

С октября 2019 года правонарушительница подыскала и завербовала семь жительниц города, которые находились в уязвимом состоянии из-за личных обстоятельств. 20 января злоумышленница пыталась переправить самолетом четырех завербованных девушек в возрасте от 22 до 26 лет в Стамбул, во время чего была задержана правоохранителями.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала в аэропорту Харькова вербовщицу при попытке отправить в Турцию четырех девушек для сексуальной эксплуатации 01
Полиция задержала в аэропорту Харькова вербовщицу при попытке отправить в Турцию четырех девушек для сексуальной эксплуатации 02

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас злоумышленница находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос относительно сообщения ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3171014
 
   
 Топ комментарии
 
Всё ясно - им пообещали, что будут работать в библиотеке...
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Обиделись бы девушки,если бы вместо сексуального рабства их отправили в рабство по асфальтоукладке ?
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В Оман через Турцию, прямых рейсов нет, только для сутенеров.
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Всё ясно - им пообещали, что будут работать в библиотеке...
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А девушки улетели беспрепятственно
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"Менты не люди" (С). Наломали дефкам пух. Поліція затримала в аеропорту Харкова вербувальницю на спробі відправити до Туреччини 4 дівчат для сексуальної експлуатації - Цензор.НЕТ 2487
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Обиделись бы девушки,если бы вместо сексуального рабства их отправили в рабство по асфальтоукладке ?
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какого хера вы ей рожу замылили ??? эту тварь должны знать в рожу...
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Удивительно, но самыми массовыми поставщиками проституток являются самые ватно-скрепные города.
По странному совпадению они же являются люмпен-пролетарскими регионами с самым высоким показателем преступности и дали больше всего голосов ЗЕ.
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Давай статистику или пруф, подтверждающий твои слова.
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73% украинских городов являются ватно-скрепными.
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Ну да , а они бедные думали, что едут заниматься научной работой ... Поліція затримала в аеропорту Харкова вербувальницю на спробі відправити до Туреччини 4 дівчат для сексуальної експлуатації - Цензор.НЕТ 3673
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Поліція затримала в аеропорту Харкова вербувальницю на спробі відправити до Туреччини 4 дівчат для сексуальної експлуатації. ФОТО
та,дєвкі самі туди косяками валять)
обломали дівчатам заробки)
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Дівчата від зЕленої чуми втекти хотіли...
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Государство вместо выполнения обязанностей перед гражданами создало условия при которых множество вынуждено или выехать из страны или заниматься чем могут.
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