 Полиция задержала в аэропорту Харькова вербовщицу при попытке отправить в Турцию четырех девушек для сексуальной эксплуатации. ФОТО

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что женщина организовала в Харькове поиск, подбор и вербовку молодых женщин для дальнейшего их перемещения в Турцию с целью сексуальной эксплуатации.

С октября 2019 года правонарушительница подыскала и завербовала семь жительниц города, которые находились в уязвимом состоянии из-за личных обстоятельств. 20 января злоумышленница пыталась переправить самолетом четырех завербованных девушек в возрасте от 22 до 26 лет в Стамбул, во время чего была задержана правоохранителями.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.





Смотрите также: Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас злоумышленница находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос относительно сообщения ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения.