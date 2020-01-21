 Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
Правоохранители провели санкционированные обыски по месту расположения веб-студий, а также месту жительства в Киевской области 33-летнего организатора и ее сообщников - 30-летней киевлянки и 35-летнего администратора.
Предварительно установлено, что в порностудии за вознаграждение "работали" 20 девушек. Подбор веб-моделей осуществляли администраторы через объявления в Интернете. В дальнейшем они учили их транслировать порнографическое видео в режиме онлайн на специализированных сайтах. Предварительно установлено, что за месяц организатор получала от деятельности около 100 тыс. грн.
Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности: компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье. Двум администраторам и веб-модели сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Слуга народа Яремёнко в трауре.
иа-иа - есть, а авякян кончился.
с каких шишей у квартирычей и нейемычей зарплаты по 500 000 в месяц - им неинтересно?
или хватать каких-то девок, показывающих сиськи, намного безопасней?
А в скільки нам один Ківа обходиться в місяць то?
Так ці може щось і нормальне знімали то, а той тільки під столом в раді лисого гоняв...
Спасибо внутренним органам за то, шо свято блюдут нашу мораль.
Мне совсем-совсем не жалко, шо у меня вычитают почти 50% из зарплаты, и отдают эти деньги здоровым дядькам, которые с автоматами бегают за голыми девками.
Только оно в этом контексте совершенно лишнее.