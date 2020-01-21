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Все про:Киев (18455) Нацполиция (10763) порнография (153)

 Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На арендованных квартирах девушки за денежное вознаграждение транслировали онлайн на соответствующих сайтах видео порнографического характера. Трем фигурантам "бизнеса" сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту расположения веб-студий, а также месту жительства в Киевской области 33-летнего организатора и ее сообщников - 30-летней киевлянки и 35-летнего администратора.

Предварительно установлено, что в порностудии за вознаграждение "работали" 20 девушек. Подбор веб-моделей осуществляли администраторы через объявления в Интернете. В дальнейшем они учили их транслировать порнографическое видео в режиме онлайн на специализированных сайтах. Предварительно установлено, что за месяц организатор получала от деятельности около 100 тыс. грн.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности: компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье. Двум администраторам и веб-модели сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 01
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 02
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 03
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 04
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 05
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 06
Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн пресекли в Киеве, - Нацполиция 07

Источник: https://censor.net.ua/p3171005
 
 
 Топ комментарии
 
Вот они, "страшные преступники" пойманы, девки, которые показывают свои пиписьки западным дяденькам за доллары. Это же не рюкзаки для нацгвардии закупать, правда, авакян?!
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ШО, ОП или ВР накрыли? Деятельность виртуальных порно-студий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8988

Слуга народа Яремёнко в трауре. Деятельность виртуальных порно-студий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 705
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Херой пть, с автоматами "модельную студию" накрыли Деятельность виртуальных порно-студий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7348
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Хм... А где же теперь слуги народа удовлетворяЦА будут?...
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Яременко має особисто взяти це питання на контроль)
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Херой пть, с автоматами "модельную студию" накрыли
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ШО, ОП или ВР накрыли? Деятельность виртуальных порно-студий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8988

Слуга народа Яремёнко в трауре. Деятельность виртуальных порно-студий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 705
 показать весь комментарий
 
 
Вот они, "страшные преступники" пойманы, девки, которые показывают свои пиписьки западным дяденькам за доллары. Это же не рюкзаки для нацгвардии закупать, правда, авакян?!
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авакяна давно нет - авакян делает то, что ему иа-иа сказал.
иа-иа - есть, а авякян кончился.
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Кто-то мне разъяснит: чем эти порно-студии так опасны для общества? Государство боится, что там малолетки или прибыль необлагаемая налогом? Ну так узаконьте. Взрослые тетки показывают взрослым дядькам то, о чем и так все знают или догадываются? Такие облавы, как будто контейнер с героином накрыли.
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Тем, шо не отстегивали гроши ментам и опасны. С другой же стороны если эти спецсайты были не украинскими, то и распространение было не в Украине, а на територии страны де находится данный сайт. Именно поэтому наверно токо одну из девок и повязали, шо на какомно из месных сайтов засветилась.
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Здесь еще изготовление имеет место быть!
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В Чехию надо было ехать, у нас за производство порнухи 7мь год дают.! Деятельность виртуальных порно-студий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2096
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У нас вообще страна двойной морали. Берешь криминальный кодекс и прозреваешь.
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Нда….., это на кого же теперь Кива будет дрокать?
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Сволочи. Очередной наезд на малый бизнес.
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Девки, прячте деньги, кредитки, секс игрушки - скоро к вам нагрянут! Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8298
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чупакабра спалила.... не хрен было в рабочее время по телефону договариваться! ))))

Деятельность виртуальных порностудий с месячным доходом около 100 тыс. грн прекратили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1692
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тю, дурні! якщо порно перестануть виробляти, то шо ви будете дивитись???
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Старые выступления Порошенко, там фактически все жанры порно вместе
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а куда делись 50 миллиардов, которые недополучил бюджет - они не хотят расследовать?
с каких шишей у квартирычей и нейемычей зарплаты по 500 000 в месяц - им неинтересно?

или хватать каких-то девок, показывающих сиськи, намного безопасней?
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Щито?За нанесение логотипа потом?Да ну нафиг, лучше бесплатно на ту модель посмотреть, что обещалась оголиться к ремонту моста в Днепре)))
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Це мабуть и э та Славна ПЕРЕМОГА та РЕХФОРМИ обицяни Бубой Оманским?!))))
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Чекайте, було ж щось про легалізацію бізнесу, податки, регулярні медогляди, і таке інше. А тут знов маски-шоу.
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Аж цілих 100тис грн на місяць. Це студія.
А в скільки нам один Ківа обходиться в місяць то?
Так ці може щось і нормальне знімали то, а той тільки під столом в раді лисого гоняв...
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У студии поменялся владелец и выросли погоны.
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Срамные блудницы!!!!!
Спасибо внутренним органам за то, шо свято блюдут нашу мораль.

Мне совсем-совсем не жалко, шо у меня вычитают почти 50% из зарплаты, и отдают эти деньги здоровым дядькам, которые с автоматами бегают за голыми девками.
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Кстати, прикольный сюжет, вы не думали о карьере порнорежиссёра?)))
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Слово "виртуальный" здорово сшибает зебилов, почти, как кокс.
Только оно в этом контексте совершенно лишнее.
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Эти бабы вызывают больше уважения, чем местные порохососы.
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100% ведь у вас зеленобоб с ними ОДНА работа на двоих)))
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В Китае официальных лгбт-сообществ 70 миллионов.это по сути две Украины.Ужос Діяльність віртуальних порностудій з місячним прибутком близько 100 тис. грн припинили в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8341
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Они совершили страшный грех - не платили налоги.
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