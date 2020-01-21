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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос. ИНФОГРАФИКА

80% украинцев считают основной составляющей патриотизма любовь к своей стране, 64% - готовность защищать свою страну, если надо - с оружием, а 58% - воспитание у детей любви и уважения к своей стране.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде всего любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%), соблюдение всех законов страны (56 %), знание истории своей страны, ее культуры (51%). Несколько меньше граждане относят к патриотизму участие в выборах (38%), честное выполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату налогов (30%), участие в общественной жизни (28%), уважение к власти (26%), а меньше всего - участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве (21%). Среди региональных различий следует выделить западный регион, где к приоритетам патриотизма отнесли общение на государственном языке (60%). В других регионах эта составляющая имела в общественном мнении меньшую значимость (32% - в центральном регионе, 25% - в южном и 24% - в восточном). Такую ​​составляющую, как уважение к власти, значительно больше относят к патриотизму в восточном регионе (42%), чем в остальных (28% в южном, 20% в центральном и 16% в западном)", - говорится в исследовании.

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Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос 01

"Абсолютное большинство населения Украины (75%) считает себя прежде всего гражданами Украины, региональную систему (принадлежность к региону, области, городу или селу) как основную выбрали значительно меньше - 16% граждан. Причем общенациональная идентификация преобладает во всех регионах Украины: южном (84%), центральном (78%), западном (76%) и восточном (66%). Правда, в восточном регионе 7% считают себя прежде всего гражданами бывшего СССР. Общенациональная идентификация существенно возросла после 2013 года (декабрь 2013 г. - 54%, декабрь 2014 г. - 73%)", - отмечается в исследовании.

Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос 02

"С тем, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласен 81% граждан (55% - "безусловно" и еще 26% - "скорее да"), причем так считают во всех регионах Украины: западном (95%), центральном (86%), южном (71%), восточном (64%). Большинство граждан (79%) считают, что в украинских СМИ по крайней мере половина наполнения должно быть на украинском языке (53% согласны с этим безусловно и еще 26% - скорее да), причем эта мысль преобладает во всех регионах: западной (96%), центральном (82%), восточном (66%), южном (63%)", - говорится в исследовании.

Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос 03
Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос 04

"Большинство украинцев считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский остается единственным государственным (69%), статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного, наряду с украинским - 12%. По этому вопросу общественное мнение имеет региональные различия: однозначно выступают за украинский как единственный государственный в западном регионе (92%), где статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4%, а в качестве второго государственного - менее 1%. Явно преобладают приверженцы украинского языка как единственного государственного и в центральном регионе - 77%, за статус русского как официального в регионах там - 12% и как второго государственного - только 4%. В южном регионе статус русского языка как языка повседневного общения, признание украинского как единственного государственного, поддерживает 51%, как официального в определенных регионах - 27% и как второго государственного - 14%. Наиболее значимый статус русского языка поддерживают в восточном регионе", - отмечается в исследовании.

Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос 05

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в разные годы Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/p3170996
 
   
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А были случаи в истории Украины, когда к великим победам приводили еврейские военно начальники?
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одни воевали и воюют, а пропагандист пять лет по 16 часов в сутки перепечатывал сайты ДНР и РФ.
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Вешают народу лапшу про патриотизм,а власти деньги воруют.
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А ты сам-то, честно платишь все налоги, не решаешь вопросы за взятки, получаешь "белую" зарплату, не бросаешь мусор где попало, дорогу переходишь только в положенных местах???
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Странно все это, пока 2%, харкая кровью , упираются на востоке, 73% ставят над собой сепарскую мразь , назначение Вовка очередной момент, один из многих. И размышляют про патриотизм, сидя перед телеком...
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Пока 2% воюют на Донбассе мы тут должны держать власть за горло, а не скулить.
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Кто держать то будет, Портнова, Вовка, Ермака с Сивохой? Ты что ли? Богдан, Найем с Лещенко? Иди их найди для начала...
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Я и держу их, и таких как я миллионы. И ты становись с нами плечом к плечу.
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удивительно и невероятно...
как же тогда получилось что большинство из этих людей проголосовала за шута все это отвергающего...? Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос - Цензор.НЕТ 8808
который и мать свою готов продать за "РАДИ МИРА"...
для которого все КАКАЯРАЗНИЦА....

80% украинцев считают основной составляющей патриотизма любовь к своей стране, 64% - готовность защищать свою страну, если надо - с оружием, а 58% - воспитание у детей любви и уважения к своей стране.Источник: https://censor.net.ua/p3170996
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вопрос к поехавшему мозгами блазню...

Любовь к стране и готовность защищать свою страну с оружием: украинцы назвали главные составляющие патриотизма, - опрос - Цензор.НЕТ 3384 Hawthorn Healing

@hawthornhealin1

·4 ч

В 2014 году в захваченном Донецке была уничтожена памятная доска Стусу.
Это был "герой который вызывает противоречия".
У меня вопрос.
Если замордованый в лагере украинский поэт, который мухи в своей жизни не обидел, "вызывает противоречия" может быть проблема не в героях?
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Лео Кот Це тільки на словах і на дивані всі патріоти.
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Тебе это не говорили, когда ты топил против Порошенко?

Произнеси, что признаёшь, что тебя надули и про Порошенко всё было - ложь и Порошенко - самый настоящий патриот Украины.
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место порошенко в тюрьме, а зеленского на виселице....
вот так я разделил степень их патриотизма...
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О... пішли призабуті "опроси" про статус російської мови. Знову...лядь?
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10 к 1 шо ти голосовал за зеленского и подписан на петушария)
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кацап... - иди отсюда...
здесь водки нет...
за мову московиты убили несколько миллионов украинцев....
для них изык имеет значение...
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Все смешалось и Кони , Люди. Петро 1 Запретил разговаривать на Украинском Языке в Общении власти , - Просто возвращается Справедливость. Земля имеет стоимость Нулевую и уже половину земель селян забрали за долги и по нотариусу на 50 лет в Оренду. Что Хотят , рельною стоимость , а Она до 5 тыс дол.Вот в чем сыр бор.Думай Нормально , То и Банить не будут.
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Наші люди кажуть,що вони патріоти,але обирають какую разніцу.
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Вопрос в том, что 16 процентов любителей не пойдут защищать с оружием в руках...
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Ну, якщо ви це все уважно прочитаєте, то уявлення про патріотизм у народу таке ж, як у кнурів щодо власного загону. Слабко віриться, що жоден щ опитуваних не згадав про те, що про державу ще треба дбати, піклуватись і будувати. Тому треба зробити висновок, що публікація - брехня від вузьколобого автора.
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В точку. Родіна, як говорив недоколиханий скоморох, це повненьке коритце і тепленький сарайчик в "какая разніца" місці...
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Не работает, народишко жидко и ЗЕлено обосрамшись, и боится себе в этом признаться...
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"80% украинцев считают основной составляющей патриотизма любовь к своей стране, 64% - готовность защищать свою страну, если надо - с оружием"
Источник: https://censor.net.ua/p3170996

Мои поздравления судье Вовку, ведущему дело Антоненко.
Судья Вовк - новый старый глава окружного суда, получил это новое старое назначение за вредность службы.
Служите, судья Вовк, служите, не Портнову же самому отсиживать...
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Патриотизм это верность родине, а не ее учреждениям и правителям. Родина - это истинное, прочное, вечное; родину нужно беречь, надо любить ее, нужно быть ей верным; учреждения же - нечто внешнее, вроде одежды, а одежда может износиться, порваться, сделаться неудобной, перестать защищать тело от холода, болезни и смерти. Быть верным тряпкам, прославлять тряпки, преклоняться перед тряпками, умирать за тряпки - это глупая верность, животная верность, монархическая, монархиями изобретенная; пусть она и останется при монархиях.(с)
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а проведите этот опрос в верховной зраде, в кабмине, в охфисе преЗЕдента (да и у него лично)...
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Там "за мир".
Там сидят уставшие от войны бизнесмены.
"Слуга народа" не пошел в РФ в прокат, какие деньги теряют, какие деньги.
И это только малая толика.
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"80% украинцев считают основной составляющей патриотизма любовь к своей стране, 64% - готовность защищать свою страну, если надо - с оружием"
Источник: https://censor.net.ua/p3170996

Вопрос к судье Вовку и ведомству Авакова:
- как думаете, поддержат ваши попытки дискредитировать армию и волонтерское движение?
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Судьям поддержка или неподдержка пересичных по барабану, они благополучно достраивают своё государство, используя Украину в качестве кормовой базы...
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Наверно поэтому 80% уклоняются от службы в армии.)
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все правильно
только у нашего Поц-Зе -дента другое видение
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Які красиві цифри (особливо 64% готові захищати країну зі зброєю в руках), але вибирали чомусь малоросів і капітулянтів. Не вірю.
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тю, а шо, в цьому опитуванні зебілів не знайшли? а де ж "какаяразніцца" і "мишебратья"?
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Снова игнорируют 20 процентов. А они самые патриотичные. Догадываетесь о ком речь идет?
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Что значит свою страну ?
Судей будут поселять на фонарях ?
Или просто пропаганда доя лохов ?
Так лохам оружие не дают
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А чо ж тоді президентом обрали того, хто від повісток ховався?
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Досить цікаве дослідження. Що таке патріотизм?

80% відповіли що патріотизм - це любити свою країну. Чудово!!! Але найлегше сказати, що я патріот бо люблю свою країну, це таке абстрактне твердження, люблю і все, і нічого для цього не треба робити. А коли дивимось далі, коли треба для цього докласти якісь свої зусилля то бачимо іншу картину.

30% кажуть, що патріотизм це - чесно сплачувати податки (а для 70% платити податки не обов'язково, який відсоток із 80% вважає сплату податків патріотизмом даних не має, припускаю, що найменше 50% так не вважає);

лише 21% переконані, що патріот повинен боротися з корупцією (принаймні не підживлювати її даючи хабарі);

патріотизм - це брати участь у громадському житті (а не на дивані з півасіком дивитись 95 квартал) вважає 28%.
Тільки на 8-му місці і всього для 35% патріот це той хто говорить українською мовою, шанує і любить її.
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