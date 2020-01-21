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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Богачук (39) война (3723) панихида (43) донецкий аэропорт (492) Епифаний (234)

 Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: "От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим в Донецком аэропорту воинам-киборгам и всем участникам боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, панихида состоялась по инициативе Общественного объединения "Сердца киборгов".

Панихиду провел предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Он отметил, что погибшие украинские воины отдали свою жизнь за целостность и независимость Украинского государства, поэтому они являются действительно "новейшими героями".

"Потому что от большой любви они пошли защищать свою Богом данную землю", - сказал Епифаний, добавив, что украинские военные совершили подвиг ради родины, своей семьи и каждого украинца.

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Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 01
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 02Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 03
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 04Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 05Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 06Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 07
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 08
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 09
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 10
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 11
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 12
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 13
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 14
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 15
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 16
Епифаний провел панихиду по павшим в ДАПе воинам: От большой любви пошли защищать свою Богом данную землю 17

Фото, видео - Олег Богачук

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Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также принимали участие волонтеры и медики.

За стойкость украинских защитников назвали "киборгами". Они стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины.

Защищая Донецкий аэропорт, погибло более 200 украинских воинов, ранено более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые - посмертно.

Источник: https://censor.net.ua/p3170993
 
 
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а шо по этому поводу думает старый КГБист?
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защитники ДАПА это люди прошедшие через ад на земле......
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А зачем этот ДАП, и сейчас с ним что?
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Павло Тука
53 хв ·

Закончилась панихида по ребятам погибшим в ДАПе.
По окончанию, Епифаний сказал сильные слова о памяти, о подвиге парней, о том, что мир наступит лишь тогда, когда враг покинет нашу землю.

А я смотрел на лица побратимов и думал о том, откуда в этих людях столько силы? Ведь они самые обычные менеджеры, учителя, водители и разнорабочие.
Откуда такая сила духа? Они же понимали , что едут в один конец...

Пацаны, живите! Ради своих семей и во имя памяти о погибших братьях! во имя нашей с вами страны и будущего детей!
Вечная память тем, кто уже на небесах
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Земля пухом, хто загинув у Донецькому аеропорту.
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А на какой мове сказал єто Єпіфаній? Чи какая разніца? Думаю Ваш коментар недоречний.
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Человек, у которого есть внутренний стержень, выстоит в любой ситуации, не сломается под тяжестью обстоятельств. Так и у государства есть свой внутренний стержень, на котором оно строится и держится, - "армія, мова, віра". Это наш идентификатор. Сейчас все это разваливается, или мне только так кажется
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і жодного представника окупантської хозарської влади. бо: 1. їм усім плювати на це; 2. більшість з них не є християнами; 3. ті з влади, хто говорить, що він є праваславний, не є християнином, а є звичайним адептом неканоничної секти гундяя.
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