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Все про:горсовет (466) СБУ (14258) Черновцы (404)

 Чиновники Черновицкого горсовета присвоили около 5 млн грн компенсации за льготный проезд граждан, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей структурных подразделений Черновицкого городского совета и несколько коммерческих структур на присвоении бюджетных средств, предназначенных на компенсационные выплаты за перевозку льготных категорий населения в общественном транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовали должностные лица департамента жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты населения совместно с руководством КП "Инфоцентр", местным частным перевозчиком и фирмами, специализирующимися на предоставлении транспортных и аудиторских услуг.

В течение 2016-2019 годов чиновники вносили в отчетную документацию заведомо ложные сведения о фактически выполненных рейсах и количестве граждан, которые воспользовались льготным проездом. В отчетах они отражали показатели, вдвое превышавшие реальные. Таким образом злоумышленники присвоили почти 5 млн грн бюджетных средств. 

Во время обысков, проведенных в офисных помещениях фирм-участниц сделки и по месту жительства 5 фигурантов дела, в том числе руководителя одного из отделов горсовета, правоохранители изъяли отчетные и финансово-бухгалтерские документы и другие материалы, доказывающие проведение незаконных сделок.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела подозрений в совершении преступления.

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Чиновники Черновицкого горсовета присвоили около 5 млн грн компенсации за льготный проезд граждан, - СБУ 01
Чиновники Черновицкого горсовета присвоили около 5 млн грн компенсации за льготный проезд граждан, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3170986
 
 
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Все чиновники ворье и вымогатели !!! Это конечно ужас в масштабах страны воруют миллиардами !!! Поэтому так и живем хреново
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Пока в Украине ездят эти маршрутки, будет твориться подобное гавнище.
И это всем, кроме обычных граждан, выгодно.
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Во накатаются чиновники на 5 "лимонов"! Может это оплата перелета "Земля - Марс" о чем говорит Илон Маск! Наши чиновники - первые на Марсе! Пропала планета...
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Считаю, что давным давно нужно монетизировать любые льготы так как это сделали со льготами на ЖКХ. Если по закону человеку положена та или иная льгота она должна выплачиваться в виде денег адресно, а не проходить через руки чиновников. Вот сколько выделено из бюджета денег на компенсацию за перевозку льготной категории раделить эти деньги и выплачивать адресно. Пусть человек сам решает кататься ему или купить на эти деньги чего нибудь.
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новая зебильная власть - ворует по черному - позор ей
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жду следующую информацию:
- кто УВОЛЕН
- когда "посадят" реально....-что конфисковано.... Чиновники Чернівецької міськради привласнили близько 5 млн грн компенсації за пільговий проїзд громадян, - СБУ - Цензор.НЕТ 5733
....а так это все "дискавери" - наживутся все : следаки- адвокаты- лжемантийцы...
....кто то не верит Чиновники Чернівецької міськради привласнили близько 5 млн грн компенсації за пільговий проїзд громадян, - СБУ - Цензор.НЕТ 5733
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