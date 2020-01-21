 Чиновники Черновицкого горсовета присвоили около 5 млн грн компенсации за льготный проезд граждан, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовали должностные лица департамента жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты населения совместно с руководством КП "Инфоцентр", местным частным перевозчиком и фирмами, специализирующимися на предоставлении транспортных и аудиторских услуг.

В течение 2016-2019 годов чиновники вносили в отчетную документацию заведомо ложные сведения о фактически выполненных рейсах и количестве граждан, которые воспользовались льготным проездом. В отчетах они отражали показатели, вдвое превышавшие реальные. Таким образом злоумышленники присвоили почти 5 млн грн бюджетных средств.

Во время обысков, проведенных в офисных помещениях фирм-участниц сделки и по месту жительства 5 фигурантов дела, в том числе руководителя одного из отделов горсовета, правоохранители изъяли отчетные и финансово-бухгалтерские документы и другие материалы, доказывающие проведение незаконных сделок.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела подозрений в совершении преступления.

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