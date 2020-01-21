 Раковая опухоль, диагностированная у комбата Гергерта, оказалась неоперабельной: он начинает курс химиотерапии, - Ярош. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал лидер Национального движения "ДІЯ", экс-нардеп Дмитрий Ярош.

"Информация от Андрея Гергерта-Червня: "Оперировать нельзя, только жесткая химия. Рак агрессивен, сейчас еще будут вшивать специальный порт в вену возле ключицы. После нескольких курсов химии у нас, дополнительно препараты по имуноподдержке, которые можно давать, и за рубежом по их методикам. Начинаю в Украине. Благодарен врачам института! Они очень человечные и профессиональные", - рассказал Ярош.

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Напомним, ранее добровольцы сообщили, что собирают средства для командира 8-го батальона УДА Андрея Гергерта, у которого диагностирован рак.