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 Общество, Фоторепортаж
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 Раковая опухоль, диагностированная у комбата Гергерта, оказалась неоперабельной: он начинает курс химиотерапии, - Ярош. ФОТО

Замкомандира УДА, комбат Андрей Гергерт (Червень) начинает курс химиотерапии в связи с обнаруженным онкозаболеванием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал лидер Национального движения "ДІЯ", экс-нардеп Дмитрий Ярош.

"Информация от Андрея Гергерта-Червня: "Оперировать нельзя, только жесткая химия. Рак агрессивен, сейчас еще будут вшивать специальный порт в вену возле ключицы. После нескольких курсов химии у нас, дополнительно препараты по имуноподдержке, которые можно давать, и за рубежом по их методикам. Начинаю в Украине. Благодарен врачам института! Они очень человечные и профессиональные", - рассказал Ярош.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Добровольцы собирают средства для командира 8-го батальона УДА Андрея Гергерта, у которого диагностирован рак

Раковая опухоль, диагностированная у комбата Гергерта, оказалась неоперабельной: он начинает курс химиотерапии, - Ярош 01
Раковая опухоль, диагностированная у комбата Гергерта, оказалась неоперабельной: он начинает курс химиотерапии, - Ярош 02

Напомним, ранее добровольцы сообщили, что собирают средства для командира 8-го батальона УДА Андрея Гергерта, у которого диагностирован рак.

Источник: https://censor.net.ua/p3170982
 
 
 Топ комментарии
 
Боже поможи Андрію перемогти хворобу !!!
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До слез его жаль. Почему патриотам, истинным такая напасть, а всю эту сволоту медведчуковскую никакая холера не берет......Выздоровление воину-патриоту!
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Головне, щоб Андрей Гергерт не здавався і наполегливо боровся з хворобою.
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Головне, щоб Андрей Гергерт не здавався і наполегливо боровся з хворобою.
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До слез его жаль. Почему патриотам, истинным такая напасть, а всю эту сволоту медведчуковскую никакая холера не берет......Выздоровление воину-патриоту!
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Боже поможи Андрію перемогти хворобу !!!
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тобто, це 4-та термінальна стадія? Чи як розуміти?
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Ако хиляди хора се молят за него всеки ден -- може и да оцелее! Той го заслужава!

Вяра, Надежда, Любов и София и Дева Мария чрез своите армии от лечебни ангели ще му помогнат тогава като ползват молитвената енергия на хората!

Да бъде!
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Одужуй комбате! Ти не маєш права піти. Тим паче у такий час.
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Воли, терпения и выздоровления Украинскому Герою!
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Буду молитися за тебе і твоє одужання Воїне!
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Як поступає правдивий воїн-патріот,націоналіст і герой,у якого знаходять невиліковну хворобу?...Бере револьвер,гримується і їде розмінювати своє життя на життя одного з ворогів України...Так вчив Коновалець,так вчив самопожертви і Донцов...Натомість отой "герой",розкормлена фізіономія якого останні роки не вилазила з телеефірів збирає гроші...І рекламує цього двічі "хєра" Ярош,який власне і загасив національний рух,який так яскраво спалахнув наприкінці тринадцятого...
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