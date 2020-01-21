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 "Предатели", "вырожденцы", "воры": росСМИ синхронно взялись поливать "политбеженцев" Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский. ФОТО

В российских СМИ и соцсетях поднялась волна критики действий сбежавшего из Украины экс-руководства страны в лице Виктора Януковича, Николая Азарова и их соратников.

Об этом пишет блогер Казанский со ссылкой на соответствующие материалы, передает Цензор.НЕТ.

"С нового года пошел буквально вал ругательств в их адрес. Не припомню такого раньше. "Предатели", "вырожденцы", "приспособленцы", "воры" - такое впечатление, что читаешь какие-то украинские оппозиционные СМИ времен Майдана", - отмечает он.

Предатели, вырожденцы, воры: росСМИ синхронно взялись поливать политбеженцев Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский 01

Предатели, вырожденцы, воры: росСМИ синхронно взялись поливать политбеженцев Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский 02

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Предатели, вырожденцы, воры: росСМИ синхронно взялись поливать политбеженцев Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский 03

Предатели, вырожденцы, воры: росСМИ синхронно взялись поливать политбеженцев Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский 04

Предатели, вырожденцы, воры: росСМИ синхронно взялись поливать политбеженцев Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский 05

"Как же смешно теперь все это читать. Спустя 6 лет российские блоггеры и медиа будто под копирку переписывают то, о чем мы писали 6 лет назад. Только нас они тогда за это проклинали, обзывали "майдаунами" и всячески доказывали, что регионалы - хорошие хозяйственники и экономисты. А теперь-то выходит, что не было никаких экономистов, а были подлецы, трусы, бесполезные жлобы и т.д. Вот это открытие", - резюмирует Казанский.

Предатели, вырожденцы, воры: росСМИ синхронно взялись поливать политбеженцев Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский 06

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Предатели, вырожденцы, воры: росСМИ синхронно взялись поливать политбеженцев Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский 07

Источник: https://censor.net.ua/p3170963
 
   
 Топ комментарии
 
Это легко объяснить. Сейчас у власти в Украине подобные муд@ки, так что старые уже не нужны.
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Интересные новости. Сегодня Фейсбук гудит зрадой. Якобы существуют секретные протоколы по газовым договоренностям и в этих секретных протоколах прописано существование трех газовых компаний, которые будут поставлять напрямую газ из Российской Федерации. Выходит, у нас вместо одного «Росукренерго 2.0», о котором мы писали ранее, будут сразу три таких. И якобы они связаны с тремя людьми.

Одна контора ориентирована на Бойко, вторая - на Медведчука и третья - на Ермака. Почему обделили Богдана, спросите вы. Так он по аграрке и силовикам выступает.

Правда это или нет - никто не знает. Пока что есть официальная версия об отсутствии договоренностей о прямых поставках. Но при этом есть слова Витренко, что «Нафтогаз» даже в теории не будет знать, если кто-то договорится о таких поставках с «Газпромом».

Судя по всему, идет процесс создания прокладки или прокладок. Ждем
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Прямо майдан устроили.
Это когда люди работают они там в своей раши майданят против законноизбранного президента.
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Неужели непонятно! Тебе дураку, и прочему73 для облизывания оставили только один зеленый еврейский леденец, ослик на палочке. Все остальные невкусные. "Предатели", "вырожденцы", "воры": росЗМІ синхронно взялися поливати "політбіженців" Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський - Цензор.НЕТ 4618 .
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Цензор опустился до того что цитирует путенСми))
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Х...ло вже готується до скасування прописки команді овоча.
ЗЄлєбобіки, скоро ваш улюблений Йолка і КО приїде, записуйстеся в чергу засоси йому ставити.
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Они уже давно ждут.
Думают он им сделает доллар по 8,а так же вернет потенцию и девственность.
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😸😁🐯 По-ходу москалі розкуркулять Януковичинську бандоту. Ну да і хєр з ними ...
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Это легко объяснить. Сейчас у власти в Украине подобные муд@ки, так что старые уже не нужны.
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Помиляєтесь. Це розробка ФСБ.
Робиться пропагандистське прикриття, типу в россії почалось гонніння на українських політиків у екзилі.
А це буде приводом для зєвласті для надання їм політичного притулку в Україні.
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ФСБ шные штучки, наверное в это время на территорию Украины уже внедрили большую сеть агентов ФСБ, я не удивлюсь что уже в крупных есть подпольные казино,ой не так что есть подпольные филиалы ФСБ России "Предатели", "вырожденцы", "воры": росЗМІ синхронно взялися поливати "політбіженців" Януковича, Азарова, Арбузова і Захарченка, - Казанський - Цензор.НЕТ 5775
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Походу ПВО надо.... было укреплять.
Ибо это говно пойдет в атаку. Взорвут своих как всегда и скажут что "этовраги". ВСУ не сдержат эту орду. Там просто даже в безсортирных дяревнях, только и ждут "похода". Вопрос в том, поддержит ли нас Трамп. А он не на нашей стороне
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По ходу опять на Варшаву собрались.
Через труп белой Польши к победе мировой революции.
Надо прикинуться ветошью и ждать когда мимо проплывет труп врага.
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надо прикинуться жертвой, а потом ударить по коммунистам. с полной зачисткой мира от чумы. со всех сторон нужно бить, чтобы они не успели БОВ и ХО, не говоряо ЯО/ТЯО применить.
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Вполне сдержат. Даже в 2014 году могли на самом деле сдержать, если бы было кому отдавать приказы. А сейчас не 2014 год.
radiosvoboda.org/a/rnbo-kryvonos-donbass-zrada-peremoga/30384758.html
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Херню не надо сюда перепечатывать.
Читайте интервью Турчинова где он рассказывает про положение в феврале 2014 года,когда ВР никто не охранял и прямо на Хрещатике мог высадиться десант раши.
Если бы был отдан приказ штурмовать захваченный парламент Крыма раша захватила бы ВР и никто даже озабоченности бы не выразил.
Потому что путин направил на озабоченных ядерное оружие они позвонили Турчинову и поставили ультиматум сдать Крым или они сдадут Киев.
Надо быть даунами что бы не видеть очевидного расклада.
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Вот как раз бредни Турчинова и есть херня. Я как-то больше верю самому себе, своим друзьям и боевым генералам, чем тем, кто сдал Украину в своё время.
Ядерное оружие... Ты не в курсе, что ЯО у рашки уже фактически нет? Максимум, что они могут сделать - устроить себе локальный Чернобыль...
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РФ решила замирится с Украиной. Скоро значит Украине выдадут предателей, не иначе.
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Ввиду появления новых предателей , старые стали не нужны (
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чи послідовники яника,передасть рф нові теиторії.
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Видать у этих моральных уродов бабло стало заканчиваться и башлять Х.ю.лу уже практически не чем. Чуйка у меня, скоро у них начнутся инфаркты, инсульты, почечные колики и всё с летальным исходом.
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Рашняголовые как петиботы были есть и будут клоунами - прс т утками ))
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Таким чином вони підготовлють нас до того, що вони скоро повернуться в Україну вже як жертви Путіна. Приймай Україно своїх "патріотів".
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А что тут удивительного, с зелей гораздо проще и дешевле договориться, чем с беглыми "политзаключенными"
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Всё надо смотреть на вещи глубже и шырше, а именно: в Москве произошёл госпереворот. Смена Медведева на ставленника ультраглобалистов МВФ - это поражение группировки силовиков и Газпрома. Они провалили СП-2, и больше не могут поставлять нужное бабло в госбюджет. Ведь одновременно:
- объявлено о создании Госсовета (то есть ширма "разделения властей" окончательно отброшена; создаётся официальное Политбюро);

- уволен генопрокурор Чайка;
- в Абхазии переворот;
- в Белоруссии сменён министр обороны,
и ещё масса событий помельче.

Критика януковской шоблы - из той же серии. Дело в том что из-за жадности и глупости донецкой ОПГ, состоялся Майдан. После чего РФ вляпалась в войну и санкции, а в Харькове реально могут встать натовские РСМД. Потери уже составляют сотни миллиардов $. Видимо, донецкая ОПГ во многом опиралась на ныне отстранённую группировку, и больше их никто не крышует.
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Интересные новости. Сегодня Фейсбук гудит зрадой. Якобы существуют секретные протоколы по газовым договоренностям и в этих секретных протоколах прописано существование трех газовых компаний, которые будут поставлять напрямую газ из Российской Федерации. Выходит, у нас вместо одного «Росукренерго 2.0», о котором мы писали ранее, будут сразу три таких. И якобы они связаны с тремя людьми.

Одна контора ориентирована на Бойко, вторая - на Медведчука и третья - на Ермака. Почему обделили Богдана, спросите вы. Так он по аграрке и силовикам выступает.

Правда это или нет - никто не знает. Пока что есть официальная версия об отсутствии договоренностей о прямых поставках. Но при этом есть слова Витренко, что «Нафтогаз» даже в теории не будет знать, если кто-то договорится о таких поставках с «Газпромом».

Судя по всему, идет процесс создания прокладки или прокладок. Ждем
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Нічого, скоро вони всі, можливо, ще спокійненько в Україну повернуться. Частина вже повернулася і займається бандитизмом, і українофобією.
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Так десь в генделику вокзальном "Шаурма",
Гонять ханиг, бо вже у них нема бабла.
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Тварини кацапські,чого скиглите,ви ж так проти України,українців і Майдану срали,баньки витріщивши.Та й зараз,коли шобло Овоча вас доїти почало,все одно вам Україна,як кістка в горлі.Жалієте,що "Віталік Захарченко бєз яиц" і Майдан беркутнею не задавив.Так щиро бажаю,щоб у того Захарченка відрости яйця,і він вас беркутнею,що ви пригріли,закатав в асфальт.
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Це все просто має своє пояснення---клоуни які прийшли до влади,настільки тупі і продажні,що путіну вже не потрібні--професіонали -продажні. .Ці "конкуренти" --відпрацьований матеріал.
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Молодці "наші політбіженці"-кмітливі але з них дуже швидко зроблять рудьковського і гарно будуть витрушувати...головне хай гарненько укріпляться а потім хап і все в достойних ручках.
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Готуються передати виродків зелєнскаму ? В рамках спільної операції по облапошіванію укр.населення ?
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высказывания какого то одного неуравновешенного ушлепка...чему тут удивляться в россии 90 процентов таких...
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От теле выступлений отдача снизилась ,поднадоели сами и сама тема.Надежды на то ,что их проклятия отзовутся в Украине не оправдались. Так нахрена они нужны?
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Все вірно.......
Януковича і його поплічників потрібно судити за те що допустив "майдан"!
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Мабуть у даунєцкіх гроші закінчуються і москалям тепер нема що з них взяти... Тому вони перестають бути потрібними... От тільки аби деяких нам сюди не сплавили, бо при цій владі їх і пальцем ніхто не зачепить - як Портнова...
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точно)) готують до депортації на родзіну)) у днр та лнр ))
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тю)).. а шо, вони вже не герої расії??
Як швидко на рашці змінюється вітер)) Мабуть таки ***** скоро здохне))
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Вони були хероями, поки дань платили... Але бабки в них не безмежні!
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Бедные кацапы, как их обманули предатели Укрины. Ведь они все такие хорошие хорошие!!!
И ни в чём не виноваты, и никого не убивали, и не истекали ядом и ложью.
А если украинцы забудут Крым и Донбасс, то опять будут самыми братскими братьями.
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Во как...

Аказываецца мы с кацапами адин нарот и с адними целями!

Слава атцам гавно-Зеленскаму и путену!!!
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не удивлюсь если Вова их спасать будет, обменивая на сепаров
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Скоро приїдуть в Україну, на правах ганімих в расєє.
Чергова багатоходівочка фсб.
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ой лячно мені, чи не надумали всю ту ***** нам назад в парити, як новіє ліца...
вітьок Ростовський буде вчити вову Оманського..
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