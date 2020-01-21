 "Предатели", "вырожденцы", "воры": росСМИ синхронно взялись поливать "политбеженцев" Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский. ФОТО

Об этом пишет блогер Казанский со ссылкой на соответствующие материалы, передает Цензор.НЕТ.
"С нового года пошел буквально вал ругательств в их адрес. Не припомню такого раньше. "Предатели", "вырожденцы", "приспособленцы", "воры" - такое впечатление, что читаешь какие-то украинские оппозиционные СМИ времен Майдана", - отмечает он.
"Как же смешно теперь все это читать. Спустя 6 лет российские блоггеры и медиа будто под копирку переписывают то, о чем мы писали 6 лет назад. Только нас они тогда за это проклинали, обзывали "майдаунами" и всячески доказывали, что регионалы - хорошие хозяйственники и экономисты. А теперь-то выходит, что не было никаких экономистов, а были подлецы, трусы, бесполезные жлобы и т.д. Вот это открытие", - резюмирует Казанский.
Это когда люди работают они там в своей раши майданят против законноизбранного президента.
ЗЄлєбобіки, скоро ваш улюблений Йолка і КО приїде, записуйстеся в чергу засоси йому ставити.
Думают он им сделает доллар по 8,а так же вернет потенцию и девственность.
Робиться пропагандистське прикриття, типу в россії почалось гонніння на українських політиків у екзилі.
А це буде приводом для зєвласті для надання їм політичного притулку в Україні.
Ибо это говно пойдет в атаку. Взорвут своих как всегда и скажут что "этовраги". ВСУ не сдержат эту орду. Там просто даже в безсортирных дяревнях, только и ждут "похода". Вопрос в том, поддержит ли нас Трамп. А он не на нашей стороне
Через труп белой Польши к победе мировой революции.
Надо прикинуться ветошью и ждать когда мимо проплывет труп врага.
radiosvoboda.org/a/rnbo-kryvonos-donbass-zrada-peremoga/30384758.html
Читайте интервью Турчинова где он рассказывает про положение в феврале 2014 года,когда ВР никто не охранял и прямо на Хрещатике мог высадиться десант раши.
Если бы был отдан приказ штурмовать захваченный парламент Крыма раша захватила бы ВР и никто даже озабоченности бы не выразил.
Потому что путин направил на озабоченных ядерное оружие они позвонили Турчинову и поставили ультиматум сдать Крым или они сдадут Киев.
Надо быть даунами что бы не видеть очевидного расклада.
Ядерное оружие... Ты не в курсе, что ЯО у рашки уже фактически нет? Максимум, что они могут сделать - устроить себе локальный Чернобыль...
- объявлено о создании Госсовета (то есть ширма "разделения властей" окончательно отброшена; создаётся официальное Политбюро);
- уволен генопрокурор Чайка;
- в Абхазии переворот;
- в Белоруссии сменён министр обороны,
и ещё масса событий помельче.
Критика януковской шоблы - из той же серии. Дело в том что из-за жадности и глупости донецкой ОПГ, состоялся Майдан. После чего РФ вляпалась в войну и санкции, а в Харькове реально могут встать натовские РСМД. Потери уже составляют сотни миллиардов $. Видимо, донецкая ОПГ во многом опиралась на ныне отстранённую группировку, и больше их никто не крышует.
Одна контора ориентирована на Бойко, вторая - на Медведчука и третья - на Ермака. Почему обделили Богдана, спросите вы. Так он по аграрке и силовикам выступает.
Правда это или нет - никто не знает. Пока что есть официальная версия об отсутствии договоренностей о прямых поставках. Но при этом есть слова Витренко, что «Нафтогаз» даже в теории не будет знать, если кто-то договорится о таких поставках с «Газпромом».
Судя по всему, идет процесс создания прокладки или прокладок. Ждем
Гонять ханиг, бо вже у них нема бабла.
Януковича і його поплічників потрібно судити за те що допустив "майдан"!
Як швидко на рашці змінюється вітер)) Мабуть таки ***** скоро здохне))
И ни в чём не виноваты, и никого не убивали, и не истекали ядом и ложью.
А если украинцы забудут Крым и Донбасс, то опять будут самыми братскими братьями.
Аказываецца мы с кацапами адин нарот и с адними целями!
Слава атцам гавно-Зеленскаму и путену!!!
Чергова багатоходівочка фсб.
вітьок Ростовський буде вчити вову Оманського..