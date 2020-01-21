 "Предатели", "вырожденцы", "воры": росСМИ синхронно взялись поливать "политбеженцев" Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский. ФОТО

Об этом пишет блогер Казанский со ссылкой на соответствующие материалы, передает Цензор.НЕТ.

"С нового года пошел буквально вал ругательств в их адрес. Не припомню такого раньше. "Предатели", "вырожденцы", "приспособленцы", "воры" - такое впечатление, что читаешь какие-то украинские оппозиционные СМИ времен Майдана", - отмечает он.

Читайте также: Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

"Как же смешно теперь все это читать. Спустя 6 лет российские блоггеры и медиа будто под копирку переписывают то, о чем мы писали 6 лет назад. Только нас они тогда за это проклинали, обзывали "майдаунами" и всячески доказывали, что регионалы - хорошие хозяйственники и экономисты. А теперь-то выходит, что не было никаких экономистов, а были подлецы, трусы, бесполезные жлобы и т.д. Вот это открытие", - резюмирует Казанский.

Читайте также: "Потому что сепар": одесский фанат русского мира Копылов закрыл свой ресторан из-за его бойкота местными жителями, - Казанский