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 В Днепре полицейского задержали на получении 50 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции задержали в Днепре полицейского на получении 50 тыс. гривен взятки.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"За непривлечение к ответственности за хранение наркотиков житель Днепра должен был передать сотруднику Управления стратегических расследований полиции в Днепропетровской области взятку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что милиционера задержали после получения взятки.

В Днепре полицейского задержали на получении 50 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

"К Днепропетровскому управлению Департамента внутренней безопасности НПУ поступило обращение от 41-летнего жителя города Днепр. Мужчина рассказал, что сотрудник местной полиции требует с него деньги, угрожая привлечением к ответственности за хранение наркотических средств", - рассказали в полиции.

Отмечается, что производство начали по материалам внутренней безопасности полиции следственные Территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтава.

Установлено, что "к коррупционным действиям причастен 28-летний оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Днепропетровской области".

В Днепре полицейского задержали на получении 50 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02

"Задокументировано факт вымогательства ним у заявителя пяти тысяч долларов США, однако впоследствии злоумышленник согласился уменьшить сумму до 50 000 гривен", - говорится в сообщении.

После задержания милиционера, средства изъяли в качестве вещественных доказательств.

Следователи ГБР объявили полицейскому о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/p3170958
 
 
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а он того, был, наверно, с волшебным рюкзаком и ни в чем не виноват
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Ну нормальная стратегия,пакетик подбросить в карман,а потом 50 штук в карман себе,все по полицайски.
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Вот негодяй! Расстрелять как в Китае и через пол года таких не станет.
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