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Все про:контрразведка (213) правоохранительные органы (826) СБУ (14258) ФСБ (1440)

 Контрразведка СБУ предотвратила трудоустройство крымчанки в Минобороны, женщина скрыла российский паспорт и контакты с ФСБ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила трудоустройство на ответственную должность в Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники СБУ установили, что в течение нескольких лет до оккупации Россией Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в оккупированный Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев.

Однако оставаться на материковой части Украины не спешила - она ​​не имела ни постоянного места работы, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и в оккупированный Крым, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора.

Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с чиновниками стран-членов НАТО.

"Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная Службой проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны. Женщина "забыла" указать, что имеет российское гражданство, знакомых с ФСБ и не сообщил содержание разговоров с ними", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену.

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Контрразведка СБУ предотвратила трудоустройство крымчанки в Минобороны, женщина скрыла российский паспорт и контакты с ФСБ 01
Контрразведка СБУ предотвратила трудоустройство крымчанки в Минобороны, женщина скрыла российский паспорт и контакты с ФСБ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3170950
 
 
 Топ комментарии
 
"...Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену..."
А 20 років їй "впаяти" слабо?
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Сколько кацапский нечисти при зебиле пролезло и лезет, ск. снова вычищать пидорашек придется ...
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лізуть і лізуть кацапські воші...
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Бгг. Очнитесь, кремлевский шпион в кресле президента.)
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"...Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену..."
А 20 років їй "впаяти" слабо?
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Слабо, главзебил боится разозлить
глав)(уйла и поэтому уже войны нет а всего лишь "инцидент" , да в сущности , "какая разница"))
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Лишнехромосомное, во-первых, она открыто работала, во-вторых, по плану реформ суды, реформированные Портновым, будут опять реформированы Портновым в 2020 году.
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Сколько кацапский нечисти при зебиле пролезло и лезет, ск. снова вычищать ********* придется ...
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загін "хоробрих" ? олежик ти юрика мендель ?
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Однако оставаться на материковой части Украины не спешила - она ​​не имела ни постоянного места работы, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и в оккупированный Крым, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора. Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Источник: https://censor.net.ua/p3170950\\\\\\\\\\\\

Иду, что-ли, вышвырну замминистра и устроюсь "советником", а лучше, дам пинка Сер.гею Сивохо и буду "давать советы" в РНБО.
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Это скорее всего чья-то любовница или ее кому-то настоятельно присоветовали, по этому ее пхали на руководящую должность, просто с улицы в МО на руководящую должность врядли попадешь там своих хватает которые готовы платить деньги за посаду.
СБУ надо раскрутить дальше клубок, кто ее любовник/протеже - который скорее тоже давно завербован ФСБ и не удивлюсь, что он работает в МО на руководящих должностях давно.
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Сколько консерв во всех силовых органах украины, разной степени конспирации. Сколько во власти оборотней, слуг других страни хозяев?!
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помню как еще при ющенко бравые хлопцы с сбу собирали инфу о переходе на стандарты нато все и вся что с тех пор поменялось
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Тю, одним московитом більше, одним менше. там сам міністр має дружину московитку і іздив до тещі на "бліни" до московії.
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она ​​не имела ни постоянного места работы, ни источника доходов.

крымчанка часто выезжала в Россию и в оккупированный Крым.

Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с чиновниками стран-членов НАТО.

Ты бомж, зрадник, безробітній, живешь на окупованій території, маєш аусвайс країни з якою йде війна - ЙДИ НА РОБОТУ ДО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ. ТАМ ТОБІ ЗДАДУТЬ УСІ ТАЄМНИЦІ, ОБІГРІЮТЬ, НАГУДУЮТЬ І НАВІТЬ ВІДПУСТЯТЬ КОЛИ ТИ СПАЛИШЬСЯ. НАВІТЬ КОЛИ НЕ ВІДПУСТЯТЬ, ТО ОБМІНЯЮТЬ НА ІНШОГО РОЗВІДНИКА І ТИ ПЕРЕДАСИШЬ ЙОМУ СВОЮ ПЕРЕПУСТКУ В МО.
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Скоро им объяснят, что с зекомандой так нельзя.
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Співробітники СБУ провели з нею бесіду і попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3170950

Взагалі то в правовій державі цю діячку би затримали, розслідували її діяльність та направили б матеріали до суду. бо зрада вже відбулася. про що тут попереджати??? але таке існує в державах, в котрих є Закон й котрі поважають себе. тут пацанчик, що грає роль президента, зникає на декілька днів з країни проводить зустрічі не відомо з ким і говорить не відомо про що й до нього жодних запитань у спецслужб. усі вищі посадовці одночасно залишають воюючу державу і зникають в невідомому напрямку й до них жодних запитань у спецслужб. міністр оборони країни, що воює їде до тещі у ворожу країну й до нього жодних запитань у спецслужб. запитання - котрій країні й котрому народу ці спецслужби служать?
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а связи с фсб, скорее всего, были выявленыбдительными в фейсбуке
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Мата Харі? Контррозвідка СБУ запобігла працевлаштуванню кримчанки в Міноборони, жінка приховала російський паспорт і контакти з ФСБ - Цензор.НЕТ 3221
Таких червоних горобців у нас зараз буде дуже багато. А може по ним з гармати пару разів? Щоб інші боялись.
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