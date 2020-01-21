 Контрразведка СБУ предотвратила трудоустройство крымчанки в Минобороны, женщина скрыла российский паспорт и контакты с ФСБ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники СБУ установили, что в течение нескольких лет до оккупации Россией Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в оккупированный Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев.
Однако оставаться на материковой части Украины не спешила - она не имела ни постоянного места работы, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и в оккупированный Крым, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора.
Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с чиновниками стран-членов НАТО.
"Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная Службой проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны. Женщина "забыла" указать, что имеет российское гражданство, знакомых с ФСБ и не сообщил содержание разговоров с ними", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену.
А 20 років їй "впаяти" слабо?
глав)(уйла и поэтому уже войны нет а всего лишь "инцидент" , да в сущности , "какая разница"))
Иду, что-ли, вышвырну замминистра и устроюсь "советником", а лучше, дам пинка Сер.гею Сивохо и буду "давать советы" в РНБО.
СБУ надо раскрутить дальше клубок, кто ее любовник/протеже - который скорее тоже давно завербован ФСБ и не удивлюсь, что он работает в МО на руководящих должностях давно.
крымчанка часто выезжала в Россию и в оккупированный Крым.
Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с чиновниками стран-членов НАТО.
Ты бомж, зрадник, безробітній, живешь на окупованій території, маєш аусвайс країни з якою йде війна - ЙДИ НА РОБОТУ ДО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ. ТАМ ТОБІ ЗДАДУТЬ УСІ ТАЄМНИЦІ, ОБІГРІЮТЬ, НАГУДУЮТЬ І НАВІТЬ ВІДПУСТЯТЬ КОЛИ ТИ СПАЛИШЬСЯ. НАВІТЬ КОЛИ НЕ ВІДПУСТЯТЬ, ТО ОБМІНЯЮТЬ НА ІНШОГО РОЗВІДНИКА І ТИ ПЕРЕДАСИШЬ ЙОМУ СВОЮ ПЕРЕПУСТКУ В МО.
https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg . ... . . https://uploads.disquscdn.com/images/cb53f5a74b28452358f292094c7b536f84b1a7fb37f437288164454f7fba684b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
.
/
Взагалі то в правовій державі цю діячку би затримали, розслідували її діяльність та направили б матеріали до суду. бо зрада вже відбулася. про що тут попереджати??? але таке існує в державах, в котрих є Закон й котрі поважають себе. тут пацанчик, що грає роль президента, зникає на декілька днів з країни проводить зустрічі не відомо з ким і говорить не відомо про що й до нього жодних запитань у спецслужб. усі вищі посадовці одночасно залишають воюючу державу і зникають в невідомому напрямку й до них жодних запитань у спецслужб. міністр оборони країни, що воює їде до тещі у ворожу країну й до нього жодних запитань у спецслужб. запитання - котрій країні й котрому народу ці спецслужби служать?
Таких червоних горобців у нас зараз буде дуже багато. А може по ним з гармати пару разів? Щоб інші боялись.