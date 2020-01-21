 Украинского воина Игоря Химичука, погибшего на Донбассе, похоронили 20 января на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пользователь Фейсбука Владимир Бричник, земляк погибшего.

Игорь Игоревич Химичук, 07.06.1990 года рождения, старший солдат, водитель отделения обеспечения 72-й отдельной механизированной бригады (был командирован в зону ООС с должности водителя отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области) , который погиб 16 января около 14.00 в районе поселка Новозвановка Попаснянского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

У него остались мать, две сестры, жена и маленький сын".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 72-й ОМБр Игорь Химичук погиб в зоне ООС 16 января от пули снайпера наемников РФ















