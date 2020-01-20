 "Круглосуточные боевые действия, минус 30, воды нет", - защитники ДАП вспоминали события пятилетней давности в музее Второй мировой. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Укринформа, слова уважения и благодарности прозвучали и в адрес тех защитников ДАПа, которые пережили эти события, многие из них, в частности бойцы 3-го батальона 80 аэромобильной бригады, в этот день пришли в музей, сообщает Цензор.НЕТ.
Они вспомнили события конца декабря 2014-го, а также трагического начала 2015 года, когда 13 января упала башня аэропорта, а потом из руин ДАПа выходили те, кто выжили.
"Вам непросто было. Но вы сделали свою историю. Много не вернулось ваших друзей, защитников нашей страны. Но вы все вынесли с честью ужасы этих 242 дней, держа позиции, защищая Донецкий аэропорт", - подчеркнул, обращаясь к бойцам, генеральный директор музея Иван Ковальчук.
Он рассказал, что музей в течение 5 лет проводит мероприятия в честь героев и часть нынешней экспозиции "Украинский восток" рассказывает о защитниках ДАПа.
Своими воспоминаниями поделились защитники Донецкого аэропорта.
"30 декабря 2014 года я попал в аэропорт на башню. И пробыл там до 16 января. 16 января ночью меня увезли. 15 января упала башня. Я там был внутри", - вспоминал Ярослав Билоус (Патриот), боец 8-й роты 3-го батальона 80-й аэромобильной бригады.
Он рассказал, что это его видео после падения башни ДАПа показывало "Радио Свобода" и другие телеканалы.
"Где-то на самой вышке постоянно находилось человек 12-15. Три дня в 8 часов утра сразу начинали стрелять танки. Только по вышке. На третий день, где-то приблизительно в 10 часов башня просто не выдержала и упала на ту сторону, с которой стреляли... Тогда вытащили раненых, пооткапывали из всех завалов, и я сразу пошел снимать..." - сказал Билоус.
Бывший командир 8-й десантной роты 3-го батальона 80 аэромобильной бригады, капитан запаса Александр Скиба рассказал, что со своим подразделением в ДАП попал 21 декабря 2014 года, вышел из аэропорта 14 января 2015 года, когда была плановая ротация.
"В отличие от предыдущих, эта ротация происходила, когда мы выходили из боя. Мы прорывались с боем... Я гражданский, был мобилизован на военную службу. Как для гражданского это были нечеловеческие условия обороны в аэропорту, потому что это круглосуточные боевые действия, мороз - минус 30, воды нет. Когда 14 января я вышел оттуда, я впервые напился воды", - вспоминал Скиба.
Командир 3-го батальона 80 аэромобильной бригады подполковник Валерий Курко подчеркнул, что 5 лет - это не просто дата.
"Это не 21-е, не 22-е число. Здесь сидят люди, которые и 25-го, и 26-го января оставляли Донецкий аэропорт. И даже 27-го, когда последний солдат нашего батальона оставил его... Главное - что мы выполнили назначение, что за линию разграничения, границу Пески-Водяное и дальше, нога оккупанта и нашего врага не прошла", - подчеркнул он.
Курко поблагодарил своих бойцов и сказал, что гордится ими.
"Я горжусь тем, что имел честь вами командовать. Кое-кто за поребриком говорит, что "может повторить", но я уверен, что мы тоже можем повторить. Мы готовы выполнить любую задачу, я не сомневаюсь в этом", - сказал командир, и на этих словах весь зал в музее - ветераны, волонтеры, курсанты, лицеисты военного лицея, школьники - встал.
Курко также отметил, что не все погибшие в этой войне, в том числе и защитники ДАПа, похоронены.
"У нас есть всеукраинская и батальонная проблема - у нас не похоронены достойно все, кто должен быть похоронен. И пока не будет похоронен последний солдат, война ни в душах, ни в голове, ни в государстве не закончится. И мирная жизнь во многих городах нашего государства не означает, что мы не находимся в состоянии войны", - напомнил он.
Кровавый мир Зеленского... Просто перестать стрелять (c)
Интересно, Зеленский звонил уже Путину с поздравлениями? Все-таки такие успехи не каждый день бывают. Да и Крещение, опять же - повод не хуже Рождества.
Вопрос к любителям Зеленского: как вы думаете, почему они не перестают убивать наших ребят, несмотря на то что по договренностям достигнутым в Париже, у нас уже 18 дней как полное прекращение огня?
Уже ведь не Порошенко договаривался (который наживался на войне), уже Зеленский. А результат один и тот же - число погибших за 2018ый год примерно равно погибшим за 2019ый год (около сотни), раненых несколько сотен. Каждый день гибнут наши воины от пуль снайперов. Из 10 вчерашних 8 раненых - в районе разведения Золотое. Как вы думаете, почему так происходит?
- Думай.Те!
- Нечем!
- Это при Порохе враг был из мышебратьев.
А теперь враг уже на Банковой. Точнее его представители.
- Не понимаю почему Зеленского и ко зовут дебилами. Нормально работают. Точнее отрабатывают. В пользу врага.
Напомнили,да! Сегодня годовщина шутки про эбонитовые палочки! Пик остроумия ушлёпка . Шесть лет назад мусора начали силовой разгон митингующих на Майдане. И тут родилась удачная шутка.
Один боец погиб, десять получили ранения. Об этом вряд ли скажут в новостях по крупнейшим каналам. А если и скажут, то как то межу прочим, очень вскользь. Война сейчас, как бы, не идет. Новости про войну - это табу. Зеленский объявил, что нужно просто прекратить стрелять и закончить войну. И он это делает. Он, как бы, закончил войну, потому что о ней большинство населения даже не слышит. В информационном поле войны нет. Нет потерь. Нет армии. Нет героической борьбы за независимость Украины.
Зеленский умудрился за полгода превратить регулярную армию в армию, которая воюет тайно. Которая защищает свою страну, и никто об этом не слышит.
Армия, сейчас, опять самая уязвимая. И дело даже не в том, что реально начали возвращаться довоенные замашки. А в том, что сегодня люди в армии не уверены - а нужно ли то, что они делают Украине. Армию в моральном плане возвращают на позицию 13 года. Когда служили только фанатики энтузиасты или откровенные заробитчане.
Понимаете, за последние полгода, люди, которые воевали за независимость своей страны начали терять уверенность в правильности того что они делали. Ведь если это не нужно людям которых они защищают от российской агрессии, то зачем все это было?
Десять раненых и один погибший...
Будьте прокляты вы, избравшие клоуна во время войны.
- Такие потери в ВСУ при Порошенко были только при активных боевых действиях. Зеленский уничтожает Армию Украины.
эти лоскуты нашего флага...на кусках проволоки... висели еще долго...над руинами...
их никто не мог содрать...и еще несколько недель ДАП был.... наш...
Завтра День Злуки українських Земель!
Притисло груди! Боже, як болить!
Не підніму з завалу своє тіло! Я думав, як загину, то в бою,
А все єство в бетоні заніміло…
Де телефон? Дотягнусь, подзвоню,
- Пробач!, - скажу ріднесенькій матусі
За те, що в старості води не піднесу,
Не добудую хату й вже не оженюся…
Прости, що сам пішов у військомат,
Що сам попхався у те жерло смерті,
Я лиш хотів, щоби москальський гад
Не роздирав Вкраїну всю на чверті!
Хотів прогнать з Донецька і Пісків…
Бо ти сама мене колись учила
Любити Бога, край свій і батьків,
Сама героєм ти мене зростила!
За рідну мову, за природу, за любов
Хотів віддати лиш Вкраїні борг,
Свою готовий був пролити кров,
І ось за це назвали словом «кіборг»…
А ми не роботи, ми - люди, ми - живі!
Ми, як могли, любили Україну!
Ми боронили той аеропорт,
Що вже перетворився на руїну…
А ти, рідненька, стільки не сумуй -
Мене покликав Бог в свої палати.
Сказав: «Ти потрудився, друг,
тобі пора за це відпочивати!»
Ти не сама, мамусю, озирнись -
З тобою нині плаче вся країна
Ось на колінах люди, подивись,
Як дякують усі тобі за сина!
Ти не сама. Ти сльози обітри.
Тобі лишаю бойового друга,
З яким ділив я крапельку води,
В нас спільні були радощі і туга.
Я знаю, рідна, він тебе знайде -
Ми тільки вчора з ним про тебе говорили,
А потім був осколок у плече -
Його під вечір до шпиталю вивозили.
А я лишився із його ріжком,
Щоб замість нього в вечір вартувати.
Ти помолись за нього вечірком
І будь від нині... ти й для нього мати.
Прости, рідненька, я так не хотів,
Хотів життя плекати, як бутон…
Я б не загинув! Я б життя вберіг!
Я б достояв! … Не витримав бетон…
---автор Кеньо Ігор
я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть, роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.
Роман Семисал
. . .
https://uploads.disquscdn.com/images/b280b3c3fbf48dc9b54bd5865fea89e7be7b59602ce7fff66c51ce8a0dfc7722.jpg
.
.
.
.