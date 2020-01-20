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Все про:Антарктида (58) наука (575) Минобразования (1170) экспедиция (13) Дикий (19)

 Определены участники 25-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский", - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

Состав 25-й Украинской антарктической экспедиции стал самым самым молодым за все годы и наполовину состоит из новичков.

Об этом сообщил глава Национального антарктического центра Министерства образования и науки Евгений Дикий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Эта команда полярников имеет несколько особенностей. В частности, это самый молодой состав экспедиции за все годы. Средний возраст участников - 37 лет. Мы хотим дать молодежи как можно больше шансов реализовать себя и свой научный потенциал", - пояснил он.

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Отряд отправится на станцию в марте 2020 года и будет работать там в течение года. В нем традиционно будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик и системный администратор связи. Руководителем 25-й УАЭ выбрали Юрия Отрубу.

Список основного состава экспедиции:

  • Игорь Артеменко - гидрометеорологические и океанографические исследования, Киев, первая зимовка;
  • Максим Белоус - системный механик из Шепетовки, первая зимовка;
  • Игорь Дейнека - врач из Ривне, первая зимовка;
  • Евгения Прекрасная - биологические исследования, Киев, первая зимовка;
  • Василий Емельянович - повар из Малина, пятая зимовка;
  • Вадим Жуковский - гидрометеорологические и океанографические исследования, Одесса, вторая зимовка;
  • Юрий Лишенко - дизелист-электрик из Харькова, третья зимовка;
  • Юрий Отруба - геолого-геофизические исследования, Киев, шестая зимовка;
  • Евгений Прокопчук - системный администратор связи из Бучи, первая зимовка;
  • Александр Салганский - биологические исследования, Киев, третья зимовка;
  • Анна Соина - гидрометеорологические и океанографические исследования, Харьков, первая зимовка;
  • Андрей Сопин - геокосмические исследования, Харьков, вторая зимовка.

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Отмечается, что у каждого участника есть дублер - на случай, если до отправления экспедиции случится непредвиденная ситуация и кто-то из основного состава будет вынужден отказаться от зимовки.

Теперь отобранных участников ждет специальный многодневный тренинг, где они должны усвоить навыки, необходимые для жизни и работы на станции "Академик Вернадский".

Определены участники 25-й Украинской антарктической экспедиции на станции Академик Вернадский, - Минобразования 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3170896
 
 
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Молодые , подымайте рождаемость , а то здесь Совсем Худо.
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надеюсь все умеют нырять в ополонку и молиться гундяеву?
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Девчонок маловато, тяжело экспедиции будет...
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Тяжелее всего определить их оптимальное количество. Одна - значит пропала экспедиция. Две - поссорятся между собой и экспедиция разделится на два лагеря. Три - значит вскоре двое начнут дружить против третьей.
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А если будет больше чем мужиков, возможно через несколько недель поступит сигнал
бедствия с антарктической станции...
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Якась перекличка озабоченних...Чувакі, вам шо баби не дають?
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10 мужиков и 2 бабы! Ох, запомнится девкам эта экспедиция на всю жизнь, может быть, даже с "полярным подарком" вернутся домой (ну, не от медведей, конечно)! Определены участники 25-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский", - Минобразования - Цензор.НЕТ 1281
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Одна подруга говорит другой: Первая (1). - Давай сходим в баню и мужиков пригласим. Вторая соглашается, а что девочки взрослые, свободные. На другой день одна другой звонит и докладывает: 1- Баню заказала, все нормально. Пригласила 64 мужика Вторая (2)-? ? ? Сколько? ! ! ! 1- Подруга, ты что, это ж мужики, половина не придет. 2- Но ведь 32 остается, что с ними делать? ? ? 1. Господи, как бутылку на столе увидят, так половина от нее и не отлипнет. 2. Но 16-то наши! 1. Послушай, сама понимаешь, ближе к делу выяснится, что половина педиков. 2. Но даже 8 мужиков для двоих сильный перебор! 1. Мать, увы, половина окажется импотентами. . . 2. Послушай, но нас 2. а мужиков 4. На фига? 1. Знаешь, я вот подумала, мы попаримся, выпьем, расслабимся. . . А вдруг по второму разу захочется?

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