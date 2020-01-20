 Определены участники 25-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский", - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил глава Национального антарктического центра Министерства образования и науки Евгений Дикий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Эта команда полярников имеет несколько особенностей. В частности, это самый молодой состав экспедиции за все годы. Средний возраст участников - 37 лет. Мы хотим дать молодежи как можно больше шансов реализовать себя и свой научный потенциал", - пояснил он.

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Отряд отправится на станцию в марте 2020 года и будет работать там в течение года. В нем традиционно будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик и системный администратор связи. Руководителем 25-й УАЭ выбрали Юрия Отрубу.

Список основного состава экспедиции:

Игорь Артеменко - гидрометеорологические и океанографические исследования, Киев, первая зимовка;

Максим Белоус - системный механик из Шепетовки, первая зимовка;

Игорь Дейнека - врач из Ривне, первая зимовка;

Евгения Прекрасная - биологические исследования, Киев, первая зимовка;

Василий Емельянович - повар из Малина, пятая зимовка;

Вадим Жуковский - гидрометеорологические и океанографические исследования, Одесса, вторая зимовка;

Юрий Лишенко - дизелист-электрик из Харькова, третья зимовка;

Юрий Отруба - геолого-геофизические исследования, Киев, шестая зимовка;

Евгений Прокопчук - системный администратор связи из Бучи, первая зимовка;

Александр Салганский - биологические исследования, Киев, третья зимовка;

Анна Соина - гидрометеорологические и океанографические исследования, Харьков, первая зимовка;

Андрей Сопин - геокосмические исследования, Харьков, вторая зимовка.

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Отмечается, что у каждого участника есть дублер - на случай, если до отправления экспедиции случится непредвиденная ситуация и кто-то из основного состава будет вынужден отказаться от зимовки.

Теперь отобранных участников ждет специальный многодневный тренинг, где они должны усвоить навыки, необходимые для жизни и работы на станции "Академик Вернадский".

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