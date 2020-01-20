 Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Наше слово" — газету украинской диаспоры в Польше.

Могила воинов УПА расположена на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Здесь похоронены 62 воина УПА, которые погибли в бою с НКВД 2–3 марта 1945 года.

Могила находится в безлюдном месте, среди леса. Факт уничтожения плиты обнаружили случайно — местный житель прислал фото лежащих в яме обломков плиты и рушников в офис Объединения украинцев в Польше.

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Это место захоронения воинов УПА не впервые становится объектом вандализма. Так, могильная плита была разбита еще в 2015 году.

При этом польские активисты и представители интеллигенции, наоборот, выступают за почтение памяти павших в этих местах воинов УПА. Так, в ноябре 2019 года они повязали на деревья вокруг могилы украинские рушники, которые теперь оказались в яме вместе с обломками плиты.



"В связи с началом российской агрессии в Крыму и на Донбассе усилилась активность кремлевской пропаганды и антиукраинские провокации также и в Польше. Были осквернены, даже неоднократно, восемь украинских объектов, крестов, памятников, могил", — пишет "Наше слово".

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