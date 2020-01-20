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Все про:осквернение (40) Польша (5043) УПА (586) вандализм (451)

 Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА. ФОТО

Неизвестные выбросили плиту и украинские рушники с расположенных рядом деревьев в яму.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Наше слово" — газету украинской диаспоры в Польше.

Могила воинов УПА расположена на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Здесь похоронены 62 воина УПА, которые погибли в бою с НКВД 2–3 марта 1945 года.

Могила находится в безлюдном месте, среди леса. Факт уничтожения плиты обнаружили случайно — местный житель прислал фото лежащих в яме обломков плиты и рушников в офис Объединения украинцев в Польше.

Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше

Это место захоронения воинов УПА не впервые становится объектом вандализма. Так, могильная плита была разбита еще в 2015 году.

Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА 02

При этом польские активисты и представители интеллигенции, наоборот, выступают за почтение памяти павших в этих местах воинов УПА. Так, в ноябре 2019 года они повязали на деревья вокруг могилы украинские рушники, которые теперь оказались в яме вместе с обломками плиты.Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА 03
Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА 04

"В связи с началом российской агрессии в Крыму и на Донбассе усилилась активность кремлевской пропаганды и антиукраинские провокации также и в Польше. Были осквернены, даже неоднократно, восемь украинских объектов, крестов, памятников, могил", — пишет "Наше слово".

Также на Цензор.НЕТ: В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, - посол Израиля в Украине Лион. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3170878
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапы забашляли отмороженным...
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Прокацапские пшеки-- что бы Вам руки повыкручивало Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА - Цензор.НЕТ 3393
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Можливо це кацапські гастролери?
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Прокацапские пшеки-- что бы Вам руки повыкручивало
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Да не пшеки, не говори, это кацапские свинособаки
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не скажи... там у них истерия антибандеровская нагнетается....
сижу как-то на сайте международных знакомств, никого не трогаю, примусы починяю...
стучится полячка и брыжжа слюной... было неприятно
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А почему ты сидишь на сайте международных знакомств?
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ні, кацапи тут ні до чого - в Польщі ведеться активна антибандерівська пропаганда..... це її результат..... Б..ть, піти завтра на Личаківський цвинтар і обліпити лайном могили пшецьких *******, які вбивали українців?
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Їх нецікавить доля їх захоронень в Україні Вандалы в Польше уничтожили плиту на могиле воинов УПА - Цензор.НЕТ 9539
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только так - но скорее даже цапские деньги - а подонки национальности не имеют
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Вполне может быть !!! Кацапского быдла там хватает !
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Налагоджується діалог - після поступок з боку нової влади?
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Разделяй и Властвуй. Стравить Поляков с Украинцами и Наоборот , Украинцев с Поляками. Те ж самые разрушат в Украине какой то Памятник. А Как не хватает СБУ
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аненты рашистской ********* в Польше совершили акт вандализма! такие же сволочи совершают аналогичные преступления и в Украине! Вывод ясен?!
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Животные. Пусть хотя бы у совка Симонова поучатся:
"Сержант покойный спит здесь. Ради бога,
С почтением склонись пред этот крест!"
Как много миль от Англии, как много
Морских узлов от жен и от невест.

В чужом краю его обидеть могут,
И землю распахать, и гроб сломать.
Вы слышите! Не смейте, ради бога!
Об этом просят вас жена и мать!

Напрасный страх. Уже дряхлеют даты
На памятниках дедам и отцам.
Спокойно спят британские солдаты.
Мы никогда не мстили мертвецам.
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а зеля снял им мораторий и заявил о прорыве в отношениях. опять уступил, а ему куем по морде...
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та абы офис бубочки хлопая ладоши не стёр от радости...
поверьте,награда найдёт долбодятлов в любом случае...
то,блеать,просто карма.
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Когда Украина станет сильным государством такие случаи исчезнут, но судя по тому кого у нас выбирают во власть это будет не скоро.
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Значит помнят ещё поляки, как наши герои дали им трынды и простить до сих пор не могут! Слава УПА! Слава Героям!
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если есть столько могил то видать еще как понят.
Хотя что бы написать такой говно как ты много ума точно не надо и память не особо поможет тоже.
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Это не вандалы, это козломордые. Бо вандалам, шо делать нечего памятники УПА разбивать? Вы думаете чего козломордые по пьяне учатся бутылки об голову бить? Ото головой оно и разбило плиту. Но и плита то не бутылка - от плиты голова уже не заживёт.
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Зачем полякам бить плиту где погибли украинци против НКВД??? Это треш!
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Полякам хочеться назад в росіську імперію.
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дебилов тоскующих по СССР в Польше ну может процентов на 10 меньше чем в Украине, а в Украине их 73+!
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