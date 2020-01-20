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 Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки "Героям обороны ДАП", - Минобороны. ФОТОрепортаж

20 января 2015 года - один из самых печальных дней, когда погибли 49 защитников Донецкого аэропорта.

Об этом на встрече с членами семей погибших воинов-киборгов во время проведения мероприятий, посвященных памяти защитников Донецкого аэропорта, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

"Ежедневно мы чтим память военнослужащих, погибших на этой войне. К сожалению, война не заканчивается. Вчера мы потеряли еще одного военнослужащего. Более 100 воинов ушли от нас за прошлый год", - сказал глава оборонного ведомства.

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Он заверил, что Вооруженные Силы делают все для того, чтобы отстоять Украину, чтобы наши люди могли чувствовать себя защищенными в демократическом и свободной стране.

"Тех, кто погиб, уже не вернешь, но мы будем их помнить и чтить тех пор, пока есть Украина, то есть всегда! Мы общаемся с родными и семьями погибших практически ежедневно. К пятой годовщине мы сделали памятный знак, который я хочу передать семьям героев", - отметил Андрей Загороднюк.

Министр обороны Украины вручил членам семей погибших защитников памятные знаки "Героям обороны ГАП". Они разработаны в форме монет по инициативе главы оборонного ведомства, в знак большого уважения к украинским защитникам, их мужеству, самопожертвованию и героизму. Подобные монеты - это мировая практика таких памятных знаков.

Андрей Загороднюк выразил поддержку членам семей погибших героев и пообщался с семьями легендарных защитников ДАП.

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Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки Героям обороны ДАП, - Минобороны 01
Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки Героям обороны ДАП, - Минобороны 02
Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки Героям обороны ДАП, - Минобороны 03
Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки Героям обороны ДАП, - Минобороны 04
Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки Героям обороны ДАП, - Минобороны 05

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Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки Героям обороны ДАП, - Минобороны 06
Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки Героям обороны ДАП, - Минобороны 07
Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки Героям обороны ДАП, - Минобороны 08
Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки Героям обороны ДАП, - Минобороны 09
Фото: mil.gov.ua

Смотрите: "3 выстрела - 3 российских танка, из их люков вылетел сноп огня", - танкист Анатолий Скрицкий о бое на Путиловском мосту 18 января 2015 года. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3170862
 
 
 Топ комментарии
 
Повинні бути гордими за своїх героїв! Слава Героям!
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Кроме памятных знаков больше ничего?
В зале в основном немолодые родители погибших, им нужна помощь, материальная, медицинская.
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Повинні бути гордими за своїх героїв! Слава Героям!
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А тим часом зеленськый дав виграти тендер на будівныцтво аэропорту у Дніпрі герою РФ, нагородженому Пуйлом у 2003 році, академіку військовї академії Раші - Конкурс на проектирование аэропорта Днепра выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Кульчицкому, - Бутусов. Що новий аєропорт для кіборгів готуєте, ЗЕЛЕНІ?
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це навіть не актор, який співав у Криму - ЦЕ ВІЙСЬКОВИЙ АКАДЕМІК ПУЙЛА!
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ЦЕНЗОРУ НЕТ - В сети рассказали о масштабных обстрелах поселка Золотое в Луганской области со стороны террористов "Л/ДНР" и восьми раненых бойцах ООС.

При этом волонтеры и журналисты обратили внимание, что в штабе ООС якобы замалчивают этот факт, называя место в сводках "районом Орехова", находящегося рядом. По их мнению, это делается для того, чтобы скрыть правду о бесполезности разведения сторон на участке в Золотом, которое завершилось в начале ноября 2019 года.
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Кроме памятных знаков больше ничего?
В зале в основном немолодые родители погибших, им нужна помощь, материальная, медицинская.
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Тут контингент людей не тот, могут и против шерсти бубочку "погладить". Припомнят ему сдачу территории и интересов страны.
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Все, что надо знать об искренности "скорьби" этих квартальных шутов.

Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки "Героям обороны ДАП", - Минобороны - Цензор.НЕТ 5317
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Зеленский: Люди думают, что их зарплаты и пенсии нужно умножить на 10

20 января, 15:36
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-o-zarplatah-pensiyah-i-ekonomicheskom-roste-novosti-ukrainy-50065112.html

«Мы стремимся уничтожить монополии, такие как те, которые существуют в газовом секторе и производстве спирта, и все это в то время, когда люди думают, что их зарплаты и пенсии нужно умножить на 10», - заявил он в интервью Newsweek.
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кило муки и литру олии просто стырили,шоб сепарам помочы...
в следующем году киборгов погибших будэ витаты рабинович с лёвочкиным...
медленный слив майдана...
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Когда я был еще школьником, задолго еще и до 2000 года, я представлял, а каким будет этот 2000-й год. А уж в 2020 поди уже и летающие машины появятся, и люди будут жить на Луне.

Я бы очень удивился, если бы мне тогда дали прочитать эту статью, где пишется про погибших украинских воинов-киборгов, защищавших свою землю от русской навалы.
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В этой стране всегда найдутся люди, которые будут претендовать на памятный знак " Герою Обороны ДАП", хоть они там и близко не были. Вот увидите.
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раздали побрякушки и поехали вкусно пожрать...
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Гліб Бабіч‏ @Hlibovy_Baiky 1 ч.1 час назад

Ще недавно, він говорив нам, що «немає різниці у якого пам'ятника».
Але, зараз пішов значно далі.
"Необхідно написати нову історію. Яка всіх влаштовує, і нікого не дратує.
Це новий рецепт - «Треба просто перестати пам'ятати».

Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки "Героям обороны ДАП", - Минобороны - Цензор.НЕТ 8508
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Памятные знаки-коины. Это даже не держ. нагорода... Це сором. Це наш людській сором...
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Державні нагороди їм видали ще 5 років тому. Це не поверне їх до життя.
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Помолчите, ибо "никогда не спрашивай по ком звонит колокол Он звонит по тебе."
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У нашій державі ліпше аби тебе збили іранці у цивільному літаку як померти захищаючи Україну...
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