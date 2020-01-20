 Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки "Героям обороны ДАП", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом на встрече с членами семей погибших воинов-киборгов во время проведения мероприятий, посвященных памяти защитников Донецкого аэропорта, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.
"Ежедневно мы чтим память военнослужащих, погибших на этой войне. К сожалению, война не заканчивается. Вчера мы потеряли еще одного военнослужащего. Более 100 воинов ушли от нас за прошлый год", - сказал глава оборонного ведомства.
Он заверил, что Вооруженные Силы делают все для того, чтобы отстоять Украину, чтобы наши люди могли чувствовать себя защищенными в демократическом и свободной стране.
"Тех, кто погиб, уже не вернешь, но мы будем их помнить и чтить тех пор, пока есть Украина, то есть всегда! Мы общаемся с родными и семьями погибших практически ежедневно. К пятой годовщине мы сделали памятный знак, который я хочу передать семьям героев", - отметил Андрей Загороднюк.
Министр обороны Украины вручил членам семей погибших защитников памятные знаки "Героям обороны ГАП". Они разработаны в форме монет по инициативе главы оборонного ведомства, в знак большого уважения к украинским защитникам, их мужеству, самопожертвованию и героизму. Подобные монеты - это мировая практика таких памятных знаков.
Андрей Загороднюк выразил поддержку членам семей погибших героев и пообщался с семьями легендарных защитников ДАП.
При этом волонтеры и журналисты обратили внимание, что в штабе ООС якобы замалчивают этот факт, называя место в сводках "районом Орехова", находящегося рядом. По их мнению, это делается для того, чтобы скрыть правду о бесполезности разведения сторон на участке в Золотом, которое завершилось в начале ноября 2019 года.
В зале в основном немолодые родители погибших, им нужна помощь, материальная, медицинская.
20 января, 15:36
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-o-zarplatah-pensiyah-i-ekonomicheskom-roste-novosti-ukrainy-50065112.html
«Мы стремимся уничтожить монополии, такие как те, которые существуют в газовом секторе и производстве спирта, и все это в то время, когда люди думают, что их зарплаты и пенсии нужно умножить на 10», - заявил он в интервью Newsweek.
в следующем году киборгов погибших будэ витаты рабинович с лёвочкиным...
медленный слив майдана...
Я бы очень удивился, если бы мне тогда дали прочитать эту статью, где пишется про погибших украинских воинов-киборгов, защищавших свою землю от русской навалы.
Ще недавно, він говорив нам, що «немає різниці у якого пам'ятника».
Але, зараз пішов значно далі.
"Необхідно написати нову історію. Яка всіх влаштовує, і нікого не дратує.
Це новий рецепт - «Треба просто перестати пам'ятати».