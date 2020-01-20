 Членам семей погибших киборгов вручили памятные знаки "Героям обороны ДАП", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом на встрече с членами семей погибших воинов-киборгов во время проведения мероприятий, посвященных памяти защитников Донецкого аэропорта, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

"Ежедневно мы чтим память военнослужащих, погибших на этой войне. К сожалению, война не заканчивается. Вчера мы потеряли еще одного военнослужащего. Более 100 воинов ушли от нас за прошлый год", - сказал глава оборонного ведомства.

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Он заверил, что Вооруженные Силы делают все для того, чтобы отстоять Украину, чтобы наши люди могли чувствовать себя защищенными в демократическом и свободной стране.

"Тех, кто погиб, уже не вернешь, но мы будем их помнить и чтить тех пор, пока есть Украина, то есть всегда! Мы общаемся с родными и семьями погибших практически ежедневно. К пятой годовщине мы сделали памятный знак, который я хочу передать семьям героев", - отметил Андрей Загороднюк.

Министр обороны Украины вручил членам семей погибших защитников памятные знаки "Героям обороны ГАП". Они разработаны в форме монет по инициативе главы оборонного ведомства, в знак большого уважения к украинским защитникам, их мужеству, самопожертвованию и героизму. Подобные монеты - это мировая практика таких памятных знаков.

Андрей Загороднюк выразил поддержку членам семей погибших героев и пообщался с семьями легендарных защитников ДАП.

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Фото: mil.gov.ua

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