 В КГГА проходит марафон "Время памяти". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, в рамках марафона на сцене постоянно проходят выступления практически всех желающих. Это и бойцы, и боевые медики, и волонтеры, и родственники тех, кто отдал свою жизнь за Украину, и поэты, и музыканты.

В зале стоят стенды с черно-белыми фотографиями всех погибших защитников ДАП, горят лампадки.

Послушать воспоминания о 242 днях обороны ДАП можно как придя в КГГА, так и смотря трансляцию - найти ее можно, в частности, на Facebook-странице Центра помощи участникам АТО при КГГА.























