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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:ветераны (646) КГГА (2299) память (976) донецкий аэропорт (488)

 В КГГА проходит марафон "Время памяти". ФОТОрепортаж

В колонном зале КГГА сегодня начался суточный онлайн-марафон "Время памяти". Цель мероприятия - почтить память погибших защитников Донецкого аэропорта, а также вспомнить подвиги живых "киборгов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в рамках марафона на сцене постоянно проходят выступления практически всех желающих. Это и бойцы, и боевые медики, и волонтеры, и родственники тех, кто отдал свою жизнь за Украину, и поэты, и музыканты.

В зале стоят стенды с черно-белыми фотографиями всех погибших защитников ДАП, горят лампадки.

Послушать воспоминания о 242 днях обороны ДАП можно как придя в КГГА, так и смотря трансляцию - найти ее можно, в частности, на Facebook-странице Центра помощи участникам АТО при КГГА.

В КГГА проходит марафон Время памяти 01
В КГГА проходит марафон Время памяти 02
В КГГА проходит марафон Время памяти 03
В КГГА проходит марафон Время памяти 04
В КГГА проходит марафон Время памяти 05
В КГГА проходит марафон Время памяти 06
В КГГА проходит марафон Время памяти 07
В КГГА проходит марафон Время памяти 08
В КГГА проходит марафон Время памяти 09
В КГГА проходит марафон Время памяти 10

Источник: https://censor.net.ua/p3170860
 
 
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Суды ро фотографиям . зал ... пустой((((((((
ЛЮДИ, ГДЕ ВЫ?!!!
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