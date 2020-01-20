 Подполковник полиции Житомирщины хотел за $500 закрыть дело о незаконной вырубке леса, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции требовал у жителя Ривненской области $500 за закрытие уголовного производства по факту незаконной вырубки лесных насаждений.
Задержали злоумышленника в городе Сарны при получении всей суммы взятки.
В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении.
Продолжаются следственные действия.
О судьба , дай мне воды напиться вдоволь
И поклониться щирому Днепру невольно
Опять обнять мне дерево невмоготу ,
Уста ведь шепчут там я живу, родился и умру..
Мы боремся за родных - без сожаления ,
На время став героем - времени сомнения
Своей души хозяином - добра послания
Без пренебрежения совести - без одолжения
И вдохновенно дарим безвозмездно
Огонь Эдемской рощи интровертно
И очищение несем обетованно,
О Украина - верим несомненно...