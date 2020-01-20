 Подполковник полиции Житомирщины хотел за $500 закрыть дело о незаконной вырубке леса, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции требовал у жителя Ривненской области $500 за закрытие уголовного производства по факту незаконной вырубки лесных насаждений.

Задержали злоумышленника в городе Сарны при получении всей суммы взятки.





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В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия.