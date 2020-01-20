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Все про:взятка (4836) Житомирщина (791) Нацполиция (10763) СБУ (14258)

 Подполковник полиции Житомирщины хотел за $500 закрыть дело о незаконной вырубке леса, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в получении неправомерной выгоды руководителя следственного подразделения одного из районных отделов Нацполиции Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции требовал у жителя Ривненской области $500 за закрытие уголовного производства по факту незаконной вырубки лесных насаждений.

Задержали злоумышленника в городе Сарны при получении всей суммы взятки.

Подполковник полиции Житомирщины хотел за $500 закрыть дело о незаконной вырубке леса, - СБУ 01
Подполковник полиции Житомирщины хотел за $500 закрыть дело о незаконной вырубке леса, - СБУ 02

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В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3170808
 
 
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У лесорубов срубить хотел, вместе сидеть теперь будут.
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Вот как такое ****** могло стать подполковником?
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Ну Вы даете! А то, что менты и СБУ крышевли наркоту, казино и бордели тоже не слышали? Под Луганском конопля выращивалась в промышленных масштабах. Поля так и назывались "ментовскими". И покупали "барыги" товар через ментов. Думаю, понимаете, что этим не лейтенантики заведовали. Так что у*бище подполковник милиции - это скорее правило, чем исключение.
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Я считаю таких врачей и лесорубов надо просто чмурить .И думать а детях наших.Святой сказал ,,Дерево выдыхает ,а человек вдыхает ,человек творит ,а дерево защищает..,,,.Что ж это за твари такие ..
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Возвращение гастрабайтера

О судьба , дай мне воды напиться вдоволь
И поклониться щирому Днепру невольно
Опять обнять мне дерево невмоготу ,
Уста ведь шепчут там я живу, родился и умру..

Мы боремся за родных - без сожаления ,
На время став героем - времени сомнения
Своей души хозяином - добра послания
Без пренебрежения совести - без одолжения

И вдохновенно дарим безвозмездно
Огонь Эдемской рощи интровертно
И очищение несем обетованно,
О Украина - верим несомненно...
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спецоперация сбу, тьфу! помаж у себя во рту и провоцируй на остановку реформированных полицаев, сразу озвучат 10-15 тыс.грн. на карман, т.е. те же 500$, только не п/п-ку а сержанту!
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