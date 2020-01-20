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 Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 19 января, оперативники управления стратегических расследований в Киеве и следователи Шевченковского управления полиции столицы выявили и пресекли деятельность подпольного покерного клуба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДСР НПУ.

На момент появления полицейских в зале находились около двух десятков игроков.

По результатам проведенных мероприятий правоохранители изъяли 30 столов для игры в покер, почти 41 тыс игровых фишек на сумму около 300 млн гривен и другое оборудование, которое использовали для функционирования подпольного заведения.

Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн 01
Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн 02
Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн 03
Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн 04

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"Мобильные группы продолжают в круглосуточном режиме отрабатывать информацию о возможной деятельность игорных заведений, поступающую по правительственной "горячей" линии, по спецлинии 102 и из других источников", - сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: https://censor.net.ua/p3170788
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Аваков обеднел еще на одно казино.Сколько их у него под крышей?
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41 тыс игровых фишек на сумму около 300 млн гривен !!!!???? Это что фишка теперь у зеленых денежная единица и ими скоро начнут зарплаты в нашей стране платить,вернее цирке ?!
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Фишек на 300 000 000 грн?
Это просто офигенное достижение!
Может имело смысл озвучить вместо гривен, евро? Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн - Цензор.НЕТ 4965
Тогда бы звучало еще круче!
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Не понял.
Спортивный покер разве запрещен?
Во всем мире проводятся чемпионаты.
Мой сотрудник даже был чемпионом на открытом чемпионате Молдавии.
Имеет кубок и медаль.
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почти 41 тыс игровых фишек на сумму около 300 млн гривен Источник: https://censor.net.ua/p3170788\\\\\\\\\

Зацените красоту "игры" - пластиковые кружочки, превращаются в 300млн. откупных для ментов.... Фишки как будто с/из платины, насколько можно понять по сумме. Там наверное перед этим наркотики изъяли, раз \\\\\\оперативники управления стратегических расследований Источник: https://censor.net.ua/p3170788\\\\\ выдали такую новость. Нехило накидались значит, перед тем как наркотики "сжечь" Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн - Цензор.НЕТ 2603
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Фишки из казино... Деньги из Монополии... Скоро до проволочных колец из детского сада доберутся))
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В банке было больше чем на полмиллиарда долговых расписок и полторы тысячи крон наличными. "Ничего подобного я до сих пор не видывал,- сказал полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы.- Это почище, чем в Монте-Карло".
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