 Полиция в Киеве накрыла подпольный покерный клуб: изъято 30 столов и фишек на 300 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДСР НПУ.
На момент появления полицейских в зале находились около двух десятков игроков.
По результатам проведенных мероприятий правоохранители изъяли 30 столов для игры в покер, почти 41 тыс игровых фишек на сумму около 300 млн гривен и другое оборудование, которое использовали для функционирования подпольного заведения.
"Мобильные группы продолжают в круглосуточном режиме отрабатывать информацию о возможной деятельность игорных заведений, поступающую по правительственной "горячей" линии, по спецлинии 102 и из других источников", - сообщили в пресс-службе МВД.
Это просто офигенное достижение!
Может имело смысл озвучить вместо гривен, евро?
Тогда бы звучало еще круче!
Спортивный покер разве запрещен?
Во всем мире проводятся чемпионаты.
Мой сотрудник даже был чемпионом на открытом чемпионате Молдавии.
Имеет кубок и медаль.
Зацените красоту "игры" - пластиковые кружочки, превращаются в 300млн. откупных для ментов.... Фишки как будто с/из платины, насколько можно понять по сумме. Там наверное перед этим наркотики изъяли, раз \\\\\\оперативники управления стратегических расследований Источник: https://censor.net.ua/p3170788\\\\\ выдали такую новость. Нехило накидались значит, перед тем как наркотики "сжечь"