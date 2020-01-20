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 Уроженец Одессы умер от ножевого ранения в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Тело уроженца Одессы с ранением шеи обнаружили у входа в кафе в Киеве. По факту происшествия начато уголовное производство.

В Оболонское управления полиции 19 января по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Николая Юнкерова на ступеньках возле кафе лежит мужчина с ножевыми ранениями, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

По указанному адресу выехали врачи и следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции.

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На месте врачи осмотрели мужчину и обнаружили у него ножевое ранение шеи. Рядом правоохранители обнаружили складной нож, документы и личные вещи мужчины. Им оказался 32-летний уроженец Одессы. Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

"Следственным отделом Оболонского управления полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. Начато досудебное расследование, в рамках которого правоохранители установят обстоятельства и причины этого события. Кроме того, будут проверены все версии по поводу смерти мужчины", - говорится в сообщении.

Уроженец Одессы умер от ножевого ранения в Киеве, - полиция 01
Уроженец Одессы умер от ножевого ранения в Киеве, - полиция 02
Уроженец Одессы умер от ножевого ранения в Киеве, - полиция 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3170708
 
 
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Саме такий ніж не продають на розкладках, тобто у вбивці він давно.
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Mais tu es turc, quoi?! Уроженец Одессы умер от ножевого ранения в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 3541 "с дополнительной квалификацией - самоубийство." Источник: https://censor.net.ua/p3170708
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