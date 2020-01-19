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 Двое мужчин провалились под лед во время рыбалки и утонули на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

В искусственном водоеме за пределами села Мужиево Береговского района во время рыбалки под лед провалились 69-летний и 44-летний жители Берегово.

Об этом 19 января в 12:36 сообщил в Службу спасения третий рыбак, который находился у берега водоема и видел, как его товарищи, рыбачили на середине озера ушли под воду, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

Мужчина пытался помочь друзьям, но не смог. Тела из воды извлекли водолазы Хустского водолазно-спасательного отделения и спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части Берегово.

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"Причину смерти и детали дела выясняют правоохранители. Спасатели предупреждают, что лед на водоемах Закарпатья еще не слишком крепкий, поэтому выходить на него крайне опасно", - говорится в сообщении.

Двое мужчин провалились под лед во время рыбалки и утонули на Закарпатье, - ГСЧС 01
Двое мужчин провалились под лед во время рыбалки и утонули на Закарпатье, - ГСЧС 02
Фото: dsns.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3170699
 
 
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