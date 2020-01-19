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 Двое мужчин на Закарпатье провалились под лед во время рыбалки и утонули, - ГСЧС. ФОТО

В искусственном водоеме за пределами села Мужиево Береговского района во время рыбалки под лед провалились 69-летний и 44-летний жители Берегово.

Об этом 19 января в 12:36 сообщил в Службу спасения третий рыбак, который находился у берега водоема и видел, как его товарищи, рыбачившие на середине озера, ушли под воду, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

Мужчина пытался помочь друзьям, но не смог. Тела из воды извлекли водолазы Хустского водолазно-спасательного отделения и спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части Берегово.

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"Причину смерти и детали дела выясняют правоохранители. Спасатели предупреждают, что лед на водоемах Закарпатья еще не слишком крепкий, поэтому выходить на него крайне опасно", - говорится в сообщении.

Двое мужчин на Закарпатье провалились под лед во время рыбалки и утонули, - ГСЧС 01
Двое мужчин на Закарпатье провалились под лед во время рыбалки и утонули, - ГСЧС 02
Фото: dsns.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3170699
 
 
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Ой-ой-ой! Ну за шо ви Іггі разом з цим віником. Я цього не переживу. Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4002
Це ж жива ходяча легенда! Доречі, треба подивитись скільки років цьому легендарному торчку.
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72 роки Іггі Попу! А він ще як живий та у кіно знімається. Нещодавно дивилась документальний фільм Джима Джармуша про цю легенду. Вони друзі у житті.
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Навіть на світлинах видно, що крига там "міцна", так...
Сер Чарльз премію не дає (бо однією з умов є унікальність та феєричність, а тут все банально).
Але самовистругування довбограїв він цілком схвалює.

Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4247
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випили зайвого і поперли рибалити...
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не далеко от берега... - обидно...
остался от них только раскладной стульчик...
а взяли с собой хотя бы пару досок остались бы живы..
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Можна вічно спостерігати за тим, як тореадори корчаться на рогах биків, як ахотнікі відстрілюють одне оного і голодні рибалки релаксують в ополонках, занурившись по шию.
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Естественный круговорот. То рыба кормит рыбаков, то рыбаки рыбу.
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Второе фото - отпад: "Суровые закарпатские рыбаки рыбачат на "живца".
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Тре' було їм новорічний феєрверк туди забульбенити:

Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6710
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це трагедія для рідних і близьких співчуваю
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Эта трагедия - трагедия системы образования. Не научили учителя на какой лёд идти можно...
Вот если бы клоун сдержал свое обещание - 4000$ педагогам, то охват знаниями из области физики,природоведения и ОБЖ коснулся бы и этих рыбаков.
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В ледяной воде долго продержаца невозможно, смысл вобще было идти на середину там судя по фотке водоём маленький, с берега можно до середины докинуть..
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- Каждый год одна и та же история.
- История одна и та же. А вот люди разные!
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