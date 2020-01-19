 Двое мужчин на Закарпатье провалились под лед во время рыбалки и утонули, - ГСЧС. ФОТО

Об этом 19 января в 12:36 сообщил в Службу спасения третий рыбак, который находился у берега водоема и видел, как его товарищи, рыбачившие на середине озера, ушли под воду, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.
Мужчина пытался помочь друзьям, но не смог. Тела из воды извлекли водолазы Хустского водолазно-спасательного отделения и спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части Берегово.
"Причину смерти и детали дела выясняют правоохранители. Спасатели предупреждают, что лед на водоемах Закарпатья еще не слишком крепкий, поэтому выходить на него крайне опасно", - говорится в сообщении.
Це ж жива ходяча легенда! Доречі, треба подивитись скільки років цьому легендарному торчку.
Сер Чарльз премію не дає (бо однією з умов є унікальність та феєричність, а тут все банально).
Але самовистругування довбограїв він цілком схвалює.
остался от них только раскладной стульчик...
а взяли с собой хотя бы пару досок остались бы живы..
Вот если бы клоун сдержал свое обещание - 4000$ педагогам, то охват знаниями из области физики,природоведения и ОБЖ коснулся бы и этих рыбаков.
- История одна и та же. А вот люди разные!