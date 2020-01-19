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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18448) СИЗО (1137) Малюська Денис (30)

 В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Министр юстиции Денис Малюська и его заместитель Виталий Василик 19 января без предупреждения посетили Лукьяновское СИЗО.

Об этом глава Минюста сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Его поразило отсутствие четкого алгоритма распределения людей по камерам, сырость и что значительное количество находящихся в СИЗО людей провели там по несколько лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена. ФОТОрепортаж

"Условия в разных зданиях/камерах СИЗО разные. Более того, камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных", - отметил он.

Малюська также обратил внимание на необходимость неотложных мер для улучшения вентиляции в зданиях СИЗО, где сырость просто разрушает стены.

При этом отопление в СИЗО есть, в помещениях тепло. "На момент моего приезда топили даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов). Кстати, в этом году это заброшенное здание планируем капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом", - отметил министр юстиции.

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В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська 01
В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська 02
В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська 03
В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська 04
В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська 05

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В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська 06
В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська 07
В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська 08
В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3170697
 
 
 Топ комментарии
 
Вечер в хату, часик в радость, чифирок в сладость. Рассудите по понятиям воровским вразрез законам мусорским: вот такое художество на стене на кичмане - не зашквар?

В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська - Цензор.НЕТ 7824
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Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно будувати нове СІЗО за межами міста, ремонтувати старе вже немає сенсу! СІЗО мають розташовуватись за межами міст, щоб можна було організувати нормальну охорону та оборону СІЗО при будь яких надзвичайних ситуацій! Ми знаходимось в стані війни! Один ракетний удар по СІЗО і всі арештовані розбіжаться по густонаселеним районам!
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Ну зараз я рошенку доклюю, і почну вас зєкурочок топтати.
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Будешь на параше кукарекать, и топтать тебя будут пи Т арок.
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Для смеха попытайся сделать невозможное! В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська - Цензор.НЕТ 9694
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Зеленський збирається почати репресії?
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Ты его не зли, оно побежит стучать админу и пойдешь в бан.
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Давно пора вынести его за пределы города, а не ремонт делать.
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Особенно, учитывая вчерашнюю статью о скотских условиях там содержания.
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Особенно учитывая возможность наших граждан приехать в другую область с передачей сидельцу))))
К примеру, родитель в возрасте из какой-нибудь Одесской области, не на Лукьяновку, а в какой-нибудь Макаровский район, село Прозеленское, с передачей килограмм на 15.
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Согласен. Это так же учитывать надобно.
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Так что оптимально - около Киевпасса. И этапы отправлять/принимать удобно!
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Почему за городом? На Банковой, ОП, даст коломойский, передел.
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Так йому у СІЗО інтернет провели, бо без прапорця він.
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У 2004-му я помітив на форумі Обоза такий дивний жіночий десант зі специфічної лексикою. Там частково висвічувалися айпі. Неважко було встановити що то адресний простір донецького Фтікома, з яким ми колись співпрацювали. Адекватний адмін відстежив трафік і упевнено сказав: адміністрація жіночої колонії загального режиму.
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А будівництво для Армії, заморозили.
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Вечер в хату, часик в радость, чифирок в сладость. Рассудите по понятиям воровским вразрез законам мусорским: вот такое художество на стене на кичмане - не зашквар?

В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська - Цензор.НЕТ 7824
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СІЗО відремонтують за рахунок нової зарплати Малюські?
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Петухофф чи як там тебе - чижикофф! Ми й так знаємо що ти олігофрен, не ілюструй цей факт тупими фотошопами. Спам!
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Для тех, кто в танке! Посадив Петра, не надо государству тратиться на ремонт, Петро все сам сделает! В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська - Цензор.НЕТ 9471
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Твої санітари мабуть святкують і забули тобі вкотити галоперідолу в дупу. Завтра отримаєш подвійну дозу. Сиди у спамі, мокша лахтинська.
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Что-то у тебя истерика слабовата, больше на слезы похоже...
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Чижик лахтинський, не цвірінькай. Не та в тебе вагова категорія. Зазвичай така як ти дрібнота нижче порогу нашої уваги. Спам.
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У 2012 почув від кримчанина такий анекдот:
Кацапи влаштували в крисму військово-морський парад. Шапкокрад з Азіровим були присутні як почесні гості.
- Федорович, надо и нам строить свой флот как в рососии. Крейсерьі, есминьі, субмариньі...
- Нет, Яньіч, лучше давай построим комфортабельніе тюрьмьі как в Штатах: спорзальі, сауньі, вай-фай...
- Тюрьмьі? А зачем?- А тьі после вьіборов собираешься на флоте служить?
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"В этом году будет капитально отремонтировано неиспользуемое здание Лукьяновского СИЗО, - Малюська." - кого поселят в отремонтированном здании?
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правильно. на неиспользуемое нет никаих жалоб
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О дебил, если не отапливать помещение трубы лопнут (на днях мороз будет) и зданию наступит уже настоящий габздец.
Но, говорилось, что СИЗО идёт под снос, так зачем нужен ремонт?
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сделают красивые камеры для свинярчуков и главсвыни
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Гы-гы.
Как говорится, не копай яму другому.
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Что неужели Наёма, Лещенко и Коломойского посадят?!
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Просьба к прорабу - такую маленькую сцену, а сверху так, из лампочек накаливания, красиво, - вечерний квартал 95(по совокупности).
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шконки двуспальные для зекоманды не забудьте...
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