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 Фото украинских летчиков и бортпроводников разместили в отеле в Иране. ФОТО

Отель в Иране, из которого экипаж лайнера МАУ отправился в свой последний полет, вывел на расположенный в холле экран фото украинцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Бригады Транспортной Авиации в Facebook.

"В знак уважения и памяти персонал гостиницы, из которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами" ..." — сказано в сообщении.

Фото украинских летчиков и бортпроводников разместили в отеле в Иране 01

Самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ вернулся на базу после того, как доставил на Родину тела погибших в Иране украинцев.

По словам командира экипажа полковника Дмитрия Мымрикова, задание было эмоционально тяжелым, ведь лететь пришлось в Иран, взявший на себя ответственность за то, что сбил украинский самолет.

Также на Цензор.НЕТ: Иран передумал отдавать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ

Но от иранцев украинские летчики постоянно слышали слова сочувствия и извинений за катастрофу.

"Они полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии", – сказал Мымриков.


Фото украинских летчиков и бортпроводников разместили в отеле в Иране 02

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3170689
 
 
 Топ комментарии
 
Пилоты и персонал были не из таежной Зимбабвы... Выразить скорбь стане стоило-бы на языке страны, чей самолет предательски жахнули.... Стыдно господа иранцы...
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Ради уважения могли бы и на государственном языке Украины а не России.
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А какая разница?(цитируя одного чувака, он не лох ибо ему почти 42 года)
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Пилоты и персонал были не из таежной Зимбабвы... Выразить скорбь стане стоило-бы на языке страны, чей самолет предательски жахнули.... Стыдно господа иранцы...
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В Ірані нема тих, хто володіє українською мовою. Є лише азербайджанці, які знають російську.
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Логіка їм чужа? Словників знайти не могли? Інтернет не працює? Висловити Співчуття мовою ворога України державною мовою Росії чиєю ракетою вони збили літак це насмішка над вбитими. Алі не виправдовуй їх.
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Я не виправдовую, а пояснюю чому вони так зробили. Я бачив деякі документи, які вони писали кілька років тому. Жодного документу українською мовою не було. Їхні студенти вчаться в Україні, але теж не володіють українською. ГУГЛ для такого п4рекладу не підходить.
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Дурниці ти, як завжди, розказуєш. Іранські азербайджанці - це етнос Ірану і до совкового Азербайджану не має ніякого стосунку. Знавців російської мови там не більше ніж української. Просто в цьому готелі нема, серед найнятих з Росії або України, співробітників зі знанням української, або вони так само відносяться до неї як і тут, в Україні. Ґуґл підходить для будь-якого перекладу, треба лише стилістично правильно написати оригінал і потім виправити незначні помилки.
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Нашого квіту по всьому світу, навіть у Ірані...
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Ibis Novatel - французька мережа готелів, здається, ініциатива не іранська, а французька
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російською там, до речі, написано з помилками, тож варто зацінити саме намагання висловити співчуття....навіть у Європі нас з москалями ще й досі(!) не розділяють, тож будемо поблажливі...
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Ради уважения могли бы и на государственном языке Украины а не России.
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А какая разница?(цитируя одного чувака, он не лох ибо ему почти 42 года)
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Как и тебе, строчащему на ругське.
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Тебе тоже никакой, по ходу. раз строчишь на ругське.
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а ты мне скажи как удобно писать с апострофом. Я пишу на рузге ибо мне так в два раза легче и быстрее. И да, я не строю из ся патриота, ибо знаю историю и т.д. Хотя родной - украинский конечно.
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Ну так и я тоже самое! Мало того, удобнее потому, что во время софка в школе и в ВУЗе преподавали на рузьке. Хотя сам украинец и родным считаю украинский. Именно поэтому я не предъявляю предъявы к другим, как некоторые ругськогговорящае "патриёты". И тем более, не приплетаю к этой теме Зеленского. Что касается этой фотки с подписью- по тексту статьи понятно, что написали текст и вывесили фотографию не правительство Ирана, а простые люди, работники отеля. По своей воле. От души. На том языке, на котором смогли.... Спасибо им сказать бы за сочувтые и понимание, а не доколупываться, что опять сделали "не так"! И, повторюсь, доколупываться тем, кто сам говорит и строчит на ругське!
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та ладно, че тут спорить то? но простые люди могли бы открыть Википедию и узнать шо у нас есть 1 гос. язык. Это 15 секунд. и еще пара минут шоб перевести
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А ты на каком строчишь? Не уважаешь Украину?
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тупА и однотипно (см. коммент члена твоей бригады ниже)
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Я твои смотрю и подобных тебе свиноботов. Мне вполне достаточно.
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снова тупА. держи ещё на рюмку стекломоя, кац
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"Стекломой"- у тебя в голове. Вместо мосхов. С твоими способностями тебе и на флакон не зватит заработать себе, не то что другим "раздавать".)
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Ты уже запарил срать здесь под каждым комментом. Иди проспись.
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Запарил? Вот и ступай "проспись". Поучи жену щи варить, Елисей.))
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Неее, твоя, касаб. Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані - Цензор.НЕТ 8468 И хфамилия у тебя соответствующая. Киш на свою па рашу! Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані - Цензор.НЕТ 208
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один прийменник, одна буква...може й хотіли українською...не варто бути надто прискіпливим...
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Сегодня прощались с погибшиме в авиакатастрофе. А хозяин МАУ, на которого работал экипаж, тоже был? Это же ЕГО работники погибли!
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Все ничего, но возмущённые о языке написания эпитафии, могли бы возмутиться и на украинском.
Не получается, зрадюкы долбанные?
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Обидно- начинай С СЕБЯ, любимого. А не докалупывайся к другим. Причем безосновательно и на голом месте.
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пшёл. ишь губу раскатал. больше не кормлю. уволят тя скоро за ИБД.
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..в Вечность...


...есть только миг между прошлым и будущим...
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Гимн киевских бандюков середины 90хх. ...романтика...*)
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а для меня песня, в исполнении Олега Анофриева ("Земля Санникова")
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-- тот самый случай, когда Искусство стало народным...*)
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Это фото- доказательство того, что Беня даже отель нормальный экипажам МАУ оплатить не может. В таких отелях живут студенты и бедные путешественники. Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані - Цензор.НЕТ 8258
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Да ладно. Все остальные живут только в J.W. Marriott и Four Seasons.
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ты просто лох, вблизи аеропортов чаще всего отели этих сетей...даже в Люксембурге( причем два ИБИСа)
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Лох это тот, кто не отдыхал в нормальных отелях. Даже вблизи аэропортов. Поэтому ПНХ.
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Лично я не отдыхаю в отелях вблизи аэропортов, а жду пересадок. А что конкретно скажешь, например по Люксембургу, кацап немецкий?))
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Я не пересаживался в Люксембурге, поэтому кацапам не немецким мне ответить нечего.
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ну тогда гугл мапс тебе в помощь, заодно посмотри какие отели возле Мюнхенского аеропорта, помимо Хилтона
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Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані - Цензор.НЕТ 2841 Andrea Petrychenko

Ради уважения могли бы и на государственном языке Украины а не России.

Andrea Petrychenko, А для них это одно и то же. Фото українських льотчиків і бортпровідників розмістили в готелі в Ірані - Цензор.НЕТ 2841
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деталь. В украине офоцальный язык украинский, они написали по русски. Мелочь но не правильно. Отель мог бы понимать , что в случае гибели иранцев, надпись должна быть на персидском языке(или каком там) а не на пуштунском. И держава Украина не должна ето проглотить ( даже при том что отель ещераз скажем молодец). Но президент тспрашивает кто я??? и какая разница. Вот тебе, зеленый, разница!!!!
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Я так розумію, що ти це також написав державною мовою?
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І що Україна зробить? Вбили українці,а держава Україна підібгала хвоста.Тепер і нші дикуни будуть таке робити і їм нічого не буде.
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Гаразд, вбили іранці, а не українці і вбили вони українців.
А вина в них трохи більша ніж вони розказують. Як вони намились дратувати дядька Сема і потім стріляти з переляку по чому попало, то треба було робити щось одне - або воювати, або в своєму аеропорту гроші заробляти.
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Главный факт то, что МУСУЛЬМАНЕ, ненависть к которым активно пытается привить путинская рашка, оказались ЛЮДЬМИ гораздо более цивилизованными, человечными, способными (в отличие от пародии на людей) признать свои ошибки, раскаяться и хоть ничто из этого не исправит весь ужас ситуации, мы узнали кто есть кремлёвские ***** и кто есть люди из многовековой ЦИВИЛИЗАЦИИ! МЫШЕБРАТЬЯМ привет!
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